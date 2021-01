Photo par Justin Sullivan / Getty Images

Le pardon complet d’Anthony Levandowski est venu de nulle part.

Dans l’un de ses derniers actes en tant que président, Donald Trump tôt mercredi matin a soudainement gracié l’ingénieur au centre d’un conflit emblématique, litigieux et long de plusieurs années entre Uber, Google et les procureurs fédéraux sur la technologie des voitures autonomes.

Encouragé par certains de ses plus grands bailleurs de fonds de la Silicon Valley, tels que le capital-risqueur Peter Thiel, Trump a accordé le pardon complet surprise à Anthony Levandowski, un ancien cadre de Google qui avait décampé pour travailler pour Uber. Levandowski a été condamné l’année dernière à 18 mois de prison après avoir plaidé coupable d’avoir volé des secrets commerciaux à Google qu’il a ensuite utilisés pour aider Uber dans la course à la conduite autonome.

L’annonce a été un choc pour plusieurs raisons: l’une était que la nouvelle que Levandowski demandait une grâce n’avait pas été rapportée auparavant. Une autre était qu’il s’agissait d’une autre torsion dans une saga juridique qui a duré des années – en plus de la condamnation fédérale, la branche autonome de Google, Waymo, a à un moment donné poursuivi Uber dans une affaire judiciaire désordonnée avant de parvenir à un règlement. Enfin, la pensée était que la question était fondamentalement résolue.

Et la dernière raison qui a rendu la nouvelle si surprenante était le casting de personnages qui, selon la Maison Blanche, poussaient pour le pardon complet de Levandowski. Outre Thiel – qui était autrefois le soutien le plus important de Trump dans la Silicon Valley – les partisans de Levandowski dans sa quête de pardon comprenaient Palmer Luckey, le fondateur de la société de réalité virtuelle Oculus et un important donateur de la campagne Trump; Michael Ovitz, le fondateur légendaire du géant du talent hollywoodien CAA; et d’autres investisseurs et dirigeants liés à Thiel, comme l’un de ses principaux collaborateurs, Blake Masters.

« Monsieur. Levandowski est un entrepreneur américain qui a dirigé les efforts de Google pour créer une technologie de conduite autonome. M. Levandowski a plaidé coupable à un seul chef d’accusation criminel découlant d’un litige civil », a déclaré la Maison Blanche dans sa déclaration. «Notamment, son juge chargé de la détermination de la peine l’a qualifié d ‘« ingénieur brillant et révolutionnaire dont notre pays a besoin ». M. Levandowski a payé un prix considérable pour ses actions et prévoit de consacrer ses talents à l’avancement du bien public.