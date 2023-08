Donald Trump veut que son procès de subversion électorale soit déplacé hors de Washington. Ce ne sera pas facile

Inscrivez-vous à l’e-mail quotidien Inside Washington pour une couverture et une analyse exclusives des États-Unis envoyées dans votre boîte de réception Recevez notre e-mail gratuit Inside Washington

Donald Trump et son équipe juridique font face à de longues chances dans leur tentative de déplacer son procès pour complot électoral de 2020 hors de Washington, arguant que le républicain ne peut pas obtenir un procès équitable dans la capitale de la nation majoritairement démocrate.

Les accusés essaient régulièrement de faire déplacer leurs affaires pour augmenter leurs chances d’obtenir un jury favorable. Trump et son avocat disent qu’ils regardent la Virginie-Occidentale, que Trump a facilement remportée en 2020.

Mais il y a une barre notoirement élevée pour prouver que le groupe de jurés est si biaisé ou entaché par la publicité préalable au procès que le procès doit être déplacé. De tels efforts ont échoué dans certains des procès américains les plus médiatisés de mémoire récente. Et les juges nommés par les présidents des deux partis politiques à la cour fédérale de Washington – y compris le juge supervisant le procès de Trump – ont rejeté à plusieurs reprises des tentatives similaires de la part de plus de 1 000 partisans de Trump inculpés lors de l’émeute du 6 janvier 2021 au Capitole américain.

« Les tendances politiques des jurés ne sont pas, en elles-mêmes, la preuve que ces jurés ne peuvent pas examiner de manière juste et impartiale les preuves présentées et appliquer la loi conformément aux instructions du tribunal », a écrit l’année dernière la juge de district américaine Tanya Chutkan, juge nommée dans l’affaire Trump. en refusant l’offre d’un accusé du 6 janvier de changer de lieu.

L’équipe de défense de Trump n’a pas encore officiellement fait une telle demande dans l’affaire accusant Trump de conspirer avec des alliés pour annuler sa défaite à l’élection présidentielle de 2020. Mais l’avocat de Trump, John Lauro, a déclaré dimanche sur CBS News qu’il prévoyait « absolument » de le faire.

« Le président, comme tout le monde assis dans cette salle, a droit à un procès équitable, et nous allons l’obtenir », a déclaré Lauro.

Trump fait face à des accusations de complot en vue de frauder les États-Unis et d’obstruction au Congrès dans la première affaire qui vise à tenir l’ancien président pénalement responsable de ses efforts pour s’accrocher au pouvoir après sa défaite face au démocrate Joe Biden. Il a nié tout acte répréhensible et il affirme que l’avocat spécial Jack Smith le cible dans le but de nuire à sa campagne de 2024.

Si le cas de Trump reste à Washington, son procès aura lieu à moins d’un mile (1,6 kilomètre) de l’endroit où le Capitole a été attaqué le 6 janvier par une foule en colère attisée par ses mensonges électoraux et déterminée à empêcher la certification de la victoire électorale de Biden. . Le palais de justice, qui offre une vue sur le dôme du Capitole depuis ses fenêtres, a déjà été le théâtre de plusieurs procès très médiatisés le 6 janvier, notamment les affaires de complot séditieux contre les dirigeants des groupes extrémistes Proud Boys et Oath Keepers.

Même dans certaines des affaires les plus médiatisées et politiquement chargées de l’histoire des États-Unis, les juges ont statué que des jurés justes et impartiaux peuvent être trouvés – avec un interrogatoire approprié – dans les communautés où les crimes présumés ont eu lieu.

Le kamikaze du marathon de Boston, Dzhokhar Tsarnaev, a été jugé à environ 3,2 kilomètres de l’endroit où lui et son frère ont placé des bombes près de la ligne d’arrivée. Zacharias Moussaoui, le seul homme condamné par un tribunal américain pour un rôle dans les attentats du 11 septembre, a été jugé en Virginie, non loin du Pentagone. Les personnes accusées du scandale du Watergate ont été jugées à Washington.

L’un des rares accusés fédéraux dont le procès a été déplacé était le kamikaze d’Oklahoma City, Timothy McVeigh. Le procès a été déplacé au Colorado après que le juge a statué qu’il était impossible pour McVeigh d’obtenir un procès équitable n’importe où dans l’Oklahoma. Il a finalement été mis à mort en 2001 pour l’attentat à la bombe, qui a tué 168 personnes et blessé des centaines d’autres.

Les changements de lieu peuvent avoir un sens dans des cas particulièrement notoires dans une communauté, mais la renommée ou l’infamie de Trump ne se limite pas au district de Columbia, a déclaré Vida Johnson, professeur de droit à l’Université de Georgetown qui travaillait auparavant comme défenseur public à la Cour supérieure de DC. .

« Il n’y a tout simplement aucune base réelle pour cela », a-t-elle déclaré à propos des suggestions de Trump de déplacer le procès. « Vous recherchez un jury impartial, mais il est tout aussi connu partout. »

Un grand nombre d’émeutiers du 6 janvier qui ont tenté en vain de faire déplacer leurs dossiers ont affirmé qu’ils ne pouvaient pas obtenir un procès équitable dans un district où 92% des électeurs ont voté pour Biden en 2020. En essayant de faire valoir son cas, son procès devrait être transféré en Virginie, un avocat d’un associé de Oath Keepers a affirmé que les résidents de DC « ont montré que leurs pouvoirs de pensée intelligente et rationnelle sont suspendus lorsque Trump est impliqué ».

Chutkan – une personne nommée par le président Barack Obama qui a la réputation d’être l’un des punisseurs les plus durs des accusés du 6 janvier – a rejeté l’année dernière les affirmations de l’accusé anti-émeute du Capitole Russell Dean Alford selon lesquelles un jury impartial ne peut pas être constitué à Washington. Un interrogatoire minutieux des jurés potentiels peut éliminer tout parti pris, a déclaré Chutkan, citant une décision de 1976 qui n’a trouvé aucune base pour déplacer une affaire liée au Watergate hors de Washington.

Même ainsi, Chutkan a accepté d’envoyer un questionnaire écrit aux jurés potentiels avant le procès d’Alford pour « dépister les préjugés ». Le premier jour de son procès, les avocats d’Alford ont de nouveau insisté pour déplacer la procédure ailleurs, citant les réponses du jury au questionnaire. Mais Chutkan a déclaré qu’il n’y avait aucune preuve que « les gens n’auraient pas des opinions aussi fortes » dans un autre district.

« Ce que nous recherchons, ce ne sont pas des gens sans opinion », a-t-elle déclaré. « Ce que nous recherchons, ce sont des personnes capables de mettre de côté leur opinion et de concentrer leur décision uniquement sur les preuves présentées dans cette salle d’audience. »

Dans le cadre des poursuites massives du ministère de la Justice contre l’attaque du 6 janvier, seuls deux accusés ont jusqu’à présent été entièrement acquittés de toutes les charges. Et ce sont des procès sur banc décidés par des juges, pas des jurys.

Mais les procureurs n’ont pas un dossier de procès sans tache. Des jurys ou des juges ont acquitté au moins 39 accusés d’émeute d’une ou plusieurs accusations, selon un examen des dossiers judiciaires par l’Associated Press. Dans l’un des procès les plus médiatisés du 6 janvier à ce jour – contre le fondateur de Oath Keepers Stewart Rhodes et ses associés – seuls deux des cinq accusés ont été reconnus coupables de complot séditieux, même si tous ont été reconnus coupables d’accusations graves.

Johnson, qui a jugé des dizaines d’affaires devant des jurys de DC, a déclaré que le nombre élevé de jurés bien formés titulaires de diplômes universitaires et de diplômes supérieurs à Washington peut réellement aider les accusés.

« Je pense que vous êtes plus susceptible de trouver des jurés qui comprennent réellement les concepts juridiques qui profiteraient à un accusé dans un procès pénal, comme la charge de la preuve, le concept de doute raisonnable », a-t-elle déclaré. « Donc, je pense en fait que, à certains égards, c’est un meilleur endroit pour qu’un accusé bénéficie d’un procès équitable. »

___

Richer a rapporté de Boston.