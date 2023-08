Donald Trump va-t-il être arrêté ? Trump affirme que le rapport de la conférence de presse le dégagera de toutes les charges électorales – mises à jour en direct

M. Trump s’est adressé à Truth Social mardi matin en écrivant: «Un rapport important, complexe, détaillé mais irréfutable sur la fraude électorale présidentielle qui a eu lieu en Géorgie est presque terminé et sera présenté par moi lors d’une importante conférence de presse à 11h00. AM le lundi de la semaine prochaine à Bedminster, New Jersey.