Donald Trump utilise Bitcoin pour acheter des hamburgers dans un bar de New York

Le candidat républicain à la présidence Donald Trump est apparu dans un bar-restaurant de New York, célèbre pour accepter le Bitcoin, devenant ainsi le premier ancien président américain à utiliser la crypto-monnaie dans une transaction.

Selon un article publié le 18 septembre par Pubkey, Trump utilisé Bitcoin (BTC) pour acheter des hamburgers dans un bar de New York. Anthony Pompliano, défenseur du BTC et PDG de Professional Capital Management, était présent lors de l’étape de la campagne, qui a également été signalée sur le compte Truth Social de Trump.

L’événement a eu lieu moins de deux jours après que le candidat républicain a annoncé le lancement d’un jeton via la plateforme cryptographique World Liberty Financial, gérée par des membres de sa famille. Bien qu’il ait déjà qualifié le Bitcoin d’« arnaque » et la cryptographie de « basée sur du vent », Trump a plaidé en faveur des mineurs de BTC dans le cadre de sa campagne 2024 et s’est exprimé lors de la conférence Bitcoin 2024 à Nashville.

L’équipe marketing de Pubkey n’a pas confirmé via Telegram si la transaction BTC avait été effectuée sur le réseau Lightning. Une vidéo a montré Trump a acheté au moins une douzaine de hamburgers, qu’il a distribués aux participants, les qualifiant de « crypto-burgers ».

Trump aurait détient au moins 1 million de dollars en crypto-monnaies. L’ancien président américain Bill Clinton a également détenu des bitcoins, qui lui ont été offerts lors d’un événement en 2016.

48 jours avant les élections américaines

Le candidat républicain a affirmé qu’il avait « une réelle chance de gagner » les votes électoraux de New York en novembre, bien que les candidats démocrates aient remporté toutes les élections depuis 1988. Un sondage ActiVote d’août a montré que la vice-présidente Kamala Harris avait une avance de 16 points sur Trump dans l’État.

Contrairement à Trump, la vice-présidente Harris n’a pas intégré la cryptographie dans sa campagne. Les experts ont émis l’hypothèse qu’elle ne prendrait probablement pas ses distances significatives avec les politiques de l’administration Biden sur la cryptographie et la blockchain.

L’un des principaux conseillers de Harris a déclaré en août que le vice-président américain « soutiendrait les politiques » en faveur de la croissance du secteur. Future Forward, un comité d’action politique soutenant le candidat démocrate à la présidence, accepte les contributions en cryptomonnaie.

