Donald Trump: un tribunal géorgien accuse l’ancien président américain d’avoir tenté d’annuler illégalement les élections de 2020 | Nouvelles américaines

Un tribunal géorgien a accusé Donald Trump d’avoir tenté d’annuler illégalement les élections de 2020.

Parmi les chefs d’accusation figure « sollicitation de violation de serment par un officier public » – en d’autres termes, tentative de persuader quelqu’un de trahir sa fonction.

Il s’agit de la quatrième série d’accusations contre l’ancien président cette année.

Le procureur du district du comté de Fulton, Fani Willis, a porté 13 chefs d’accusation contre Trump et 18 de ses associés, dont faux et racketqui est le plus souvent utilisé pour cibler les membres de groupes criminels organisés.

Lors d’une conférence de presse, DA Willis a donné à Trump et à tous ses coaccusés jusqu’à midi le 25 août pour se rendre à la police.

Elle a ajouté qu’elle espérait obtenir une date de procès dans les six prochains mois et prévoyait de juger les 19 accusés ensemble.

Image:

Fani Willis, procureur du comté de Fulton





Le procureur du district du comté de Fulton, Fani Willis, a porté 13 chefs d'accusation contre Trump et 18 de ses associés.



Selon la loi géorgienne sur les organisations influencées par les racketteurs et corrompues (RICO), c’est un crime de participer à, d’acquérir ou de conserver le contrôle d’une «entreprise» par le biais d’un «schéma d’activité de racket» ou de conspirer pour le faire.

Il n’est pas nécessaire que le stratagème auquel se rapporte l’accusation ait abouti pour qu’il soit considéré comme criminel.

Plusieurs autres personnes ont été inculpées, dont l’ancien chef de cabinet de la Maison Blanche Mark Meadows, l’ancien avocat de Trump et ancien maire de New York Rudy Giuliani et John Eastman, un autre ex-avocat de Trump.

Dans une déclaration transmise à la chaîne de télévision américaine NBC par un conseiller, Giuliani a déclaré: « C’est un affront à la démocratie américaine et porte un préjudice permanent et irrévocable à notre système judiciaire. Ce n’est que le prochain chapitre d’un livre de mensonges dans le but d’encadrer le président Donald Trump et tous ceux qui veulent affronter le régime au pouvoir ont menti sur la collusion russe, ils ont menti sur le stratagème de corruption transnationale de Joe Biden et ils ont menti sur le disque dur de l’ordinateur portable de Hunter Biden prouvant 30 ans d’activités criminelles.

« Les vrais criminels ici sont les personnes qui ont porté cette affaire à la fois directement et indirectement. »

L’acte d’accusation de 98 pages énumère 19 accusés et 41 chefs d’accusation au total.

Trump pourrait accueillir favorablement les charges électorales en Géorgie, mais son co-accusé pourrait être tenté de « retourner » Selon les procureurs, l’ingérence électorale en Géorgie s’est accompagnée d’une bande sonore. C’est celui qui dit : « Les gars, j’ai besoin de 11 000 votes de plus, donnez-moi une pause », et c’est au cœur de cette affaire. Ce sont les mots de Donald Trump lors d’un appel téléphonique enregistré entre lui et le secrétaire d’État géorgien Brad Raffensperger le 2 janvier 2021. Trump demandait au fonctionnaire des votes qu’il n’avait pas lors d’une élection qu’il n’avait pas gagnée, et a lancé l’idée de poursuites pénales s’il ne les obtenait pas. Les procureurs pensent qu’ils ont l’enregistrement d’un criminel commettant le crime – d’un président défait sonnant en rond avec des allégations d’élections truquées et faisant pression sur les responsables de l’État pour l’aider à voler le résultat. Quoi qu’il en soit, cela a déclenché l’enquête sur l’ingérence électorale dans l’État de Géorgie. L’appel dans l’acte d’accusation numéro quatre figure déjà dans le numéro trois. Les deux l’ont maintenant comme pièce maîtresse dans un schéma de comportement visant à annuler un résultat électoral, prétendument. La Géorgie l’a énoncé dans une charge dite RICO. Il s’agit du Racketeering Influenced Corrupt Organization Act, un outil de poursuite visant à cibler les crimes mafieux. Le «Don» au centre de ces nouvelles accusations fait face à une exposition criminelle accrue et la liste des membres de la distribution de soutien est également allongée, avec tout le potentiel qu’ils apportent pour «retourner». Des individus ciblés, des acteurs mineurs ayant pourtant des informations à divulguer, choisiront-ils de les partager et de se débarrasser de la cible ? Les procureurs espèrent que les règles leur donneront un coup de pouce. Alors qu’un crime fédéral peut faire l’objet d’une grâce présidentielle (peut-être par un Donald Trump victorieux aux prochaines élections ?), les condamnations au niveau des États ne le sont pas. Les co-conspirateurs présumés pourraient bien ressentir la pression d’un acte d’accusation d’État qui ne s’applique pas aux poursuites fédérales ailleurs. Plus les détails seront diffusés dans une « suite » de poursuites, plus l’agression présumée de Trump contre la démocratie américaine sera rendue publique. Il en sera de même pour sa défense. Trump a déjà déposé le dernier acte d’accusation pour « chasse aux sorcières ». Il appelle la conversation téléphonique avec Brad Raffensperger un « appel téléphonique absolument parfait ». Son avocat John Lauro le décrit comme une « demande ambitieuse ». C’est la défense ambitieuse qu’il appartiendra désormais à un juge et à un jury de faire une évaluation neutre. Le point de vue partisan du camp Trump continue d’être favorable. Si un quatrième acte d’accusation n’est pas une surprise pour Trump, ce n’est pas non plus une déception, s’il faut le croire. « Nous avons besoin d’un quatrième acte d’accusation pour clore cette élection », a-t-il récemment déclaré. L’équipe Trump estime que lorsque ses partisans se font dire « acte d’accusation », ils entendent « injustice » et que plus le détail est grand, plus c’est du bruit ignoré.

Tous les accusés ont été accusés de racket, passible d’une peine pouvant aller jusqu’à 20 ans de prison.

Le tribunal d’Atlanta a siégé au-delà des heures de travail habituelles alors qu’un grand jury décidait d’inculper ou non l’ancien président.

Trump a perdu de justesse contre Joe Biden dans Géorgie et ses avocats, dont Giuliani, ont fait de fausses allégations de fraude électorale.

Le juge de la Cour supérieure du comté de Fulton, Robert McBurney, examine l’acte d’accusation. Photo : AP





L’audio d’un appel de Trump au secrétaire d’État géorgien est également apparu en janvier 2021 dans lequel il a suggéré que les responsables électoraux pourraient « trouver » les votes dont il avait besoin pour gagner.

Atout défend déjà plusieurs autres cas – juste un an avant qu’il espère reconquérir la présidence.

La préoccupation la plus sérieuse allégations selon lesquelles il aurait comploté pour annuler sa défaite électoralepréparant le terrain pour l’infâme Émeutes du Capitole des États-Unis.

Il nie les allégations et dit qu’ils sont politiquement motivés.

Dans un communiqué, la campagne Trump a déclaré: « Ils auraient pu apporter cela il y a deux ans et demi, mais ils ont choisi de le faire pour des raisons d’ingérence électorale au milieu de la campagne réussie du président Trump.

« Le double standard juridique imposé au président Trump doit cesser. »

Les autres problèmes juridiques de Trump incluent des allégations selon lesquelles il gardé des documents de sécurité nationale à son domicile en Floride quand il a quitté ses fonctions.

L’ex-président a de nouveau plaidé non coupable.