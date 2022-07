Donald Trump : un président sans attaches

Les responsables des services secrets qui ont requis l’anonymat pour discuter du témoignage potentiel ont déclaré que Robert Engel, le chef du service de protection de M. Trump, et le conducteur du véhicule utilitaire sport de M. Trump étaient prêts à déclarer sous serment qu’aucun des deux hommes n’avait été agressé par l’ancien. président et qu’il n’a pas pris le volant. Les responsables ont déclaré que les deux hommes ne contesteraient pas l’allégation selon laquelle M. Trump voulait se rendre au Capitole.

Mme Hutchinson n’a pas elle-même été témoin de la scène dans le véhicule, mais a déclaré qu’elle en avait été informée quelques instants plus tard par Anthony Ornato, chef de cabinet adjoint du président et ancien agent des services secrets, M. Engel étant présent dans la pièce et ne le contestant pas. .

Quoi qu’il en soit, d’autres vétérans de la Maison Blanche Trump qui ont rompu avec l’ancien président ont déclaré que le témoignage de Mme Hutchinson résonnait avec leurs propres expériences. M. Trump était sujet à des crises de colère, claquant des mains sur son bureau et criant contre des conseillers qu’il considérait comme insuffisamment loyaux. Comme l’a dit Mme Hutchinson, sa destruction de vaisselle lors d’une explosion après les élections n’était pas la première fois qu’il s’en prenait à la porcelaine de la Maison Blanche.

« Son tempérament était effrayant. Et rapide », a déclaré Stephanie Grisham, qui a été son attachée de presse et directrice des communications à la Maison Blanche et chef de cabinet de Melania Trump, après l’audience de mardi. “Il craquerait et perdrait presque le contrôle.”

Elle a relaté un certain nombre d’exemples dans son livre révélateur publié après son départ de ses fonctions et a noté que lorsque M. Trump est devenu fou de rage, son personnel a eu recours à la convocation d’un assistant, surnommé le Music Man, pour jouer des airs d’émission préférés qu’ils savaient qu’ils feraient. apaisez-le, y compris “Memory” de la comédie musicale “Cats” de Broadway.

Actualisé 28 juin 2022, 20 h 20 HE

D’autres présidents ont fait preuve d’un comportement erratique dans les coulisses, d’Andrew Jackson à Lyndon B. Johnson. Richard M. Nixon a jeté un cendrier à travers la pièce en apprenant le cambriolage du Watergate et, à une autre occasion, a été vu en train de bousculer son propre attaché de presse. Au cours des jours de scandale qui ont conduit à sa démission, Nixon a bu, parlé aux peintures des anciens présidents et semblait si instable que son secrétaire à la Défense a ordonné aux généraux de ne pas exécuter les ordres qu’il avait émis sans vérifier d’abord avec lui ou le secrétaire d’État. .