L’avocat de Donald Trump, Rudy Giuliani, a été testé positif au coronavirus, a tweeté dimanche le président.

Giuliani n’est que la dernière personne du cercle de Trump à avoir été testée positive, après que Trump, la première dame et le chef d’état-major Mark Meadows aient été testés positifs.

Il a parcouru le pays pour démontrer à Trump que l’élection avait été «truquée» et qu’elle avait été «volée».

Il a comparu à la fois à des audiences législatives et à des quasi-audiences non officielles dirigées par les républicains où des témoins ont prétendu une fraude massive, alors même que les juges avaient rejeté des dizaines de poursuites.

Il est régulièrement apparu démasqué lors des événements.

Le fils de Giuliani, Andrew, a annoncé un test positif après avoir assisté à une conférence de presse avec l’équipe juridique de la « force de frappe d’élite » de Trump le mois dernier.

@RudyGiuliani, de loin le plus grand maire de l’histoire de New York, et qui a travaillé sans relâche pour exposer les élections les plus corrompues (de loin!) De l’histoire des États-Unis, a été testé positif pour le virus chinois. Guérissez bientôt Rudy, nous allons continuer !!! ‘ Trump a tweeté.

Giuliani a pris en charge l’effort juridique après que l’ancien directeur de campagne adjoint de Trump David Bossie lui-même ait témoigné positif peu de temps après avoir été nommé.

L’attachée de presse de la Maison Blanche Kayleigh McEnany, une autre conseillère de campagne de haut niveau, a également été testée positive ces derniers mois.

Giuliani a assisté à la préparation du débat avec l’ancien gouverneur du New Jersey Chris Christie et Trump peu de temps avant que Christie ne soit testé positif pour le virus. Il était l’un des nombreux responsables à l’événement marquant la nomination de la juge de la Cour suprême Amy Coney Barrett, qui est rapidement devenue connue comme un événement à grande diffusion.

Giuliani a mené la bataille pour que Trump tente d’inciter les juges ou les législatures des États à revenir sur les résultats d’une élection où il traîne le président élu Joe Biden de plus de 7 millions de voix.

Il a vanté des preuves vidéo « bombes » prétendant montrer une fraude électorale en Géorgie, bien que le bureau du secrétaire d’État républicain ait déclaré que cela ne représentait rien.

Dimanche, il a été révélé que le témoin vedette dans l’affaire de « fraude électorale » de Trump dans le Michigan avait récemment été libéré de la probation après avoir été accusé d’avoir envoyé des vidéos pornographiques à l’ex-épouse de son fiancé, puis d’avoir tenté de l’accuser de les voler, selon les rapports.

Mellissa Carone, 33 ans, a été condamnée à 12 mois de probation pour l’infraction dans le comté de Wayne, Michigan, en septembre 2019.

Il s’est rendu en Pennsylvanie pour un autre événement de type auditif revendiquant une fraude où Trump a appelé. Il était assis démasqué à côté de l’avocate Jenna Ellis, qui a joué la cassette sur son téléphone portable.

Il est également apparu démasqué lors d’une étrange conférence de presse au Comité national républicain à Washington, où lui, puis l’avocat de la campagne Trump, Sidney Powell, ont exposé une théorie du complot sur les machines à voter pour les élections impliquant le Venezuela, la Chine, Cuba et des responsables électoraux démocrates.

Alors que Giuliani transpirait, sa teinture capillaire coulait sur le côté de son visage – dans un événement, l’animateur de nouvelles de Fox, Sean Hannity, s’est récemment moqué de son émission tandis que Giuliani, apparaissant en tant qu’invité, souriait.