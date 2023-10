Andrew Stein, allié de longue date de l’ancien président Donald Trump, l’abandonne pour un autre candidat républicain, affirmant que même si Trump a le soutien nécessaire pour remporter l’investiture du Parti républicain en 2024, “le sondage d’aujourd’hui pourrait s’avérer non pertinent”.

Stein, le démocrate qui a traversé les lignes de parti pour soutenir Trump lors des élections de 2016 et de 2020, soutient l’ancienne gouverneure de Caroline du Sud Nikki Haley pour la candidate présidentielle du Parti républicain.

“L’Amérique a besoin d’une alternative, et au cours des derniers mois, seule Mme Haley a montré un élan”, a écrit Stein dans un éditorial publié par Le journal de Wall Street vendredi.

Stein est ami avec Trump depuis 50 ans, le connaissant depuis 1973. Fils du regretté géant de l’édition Jerry Finkelstein, Stein a été membre de l’Assemblée de l’État de New York pendant huit ans dans les années 1970 avant d’être élu président de l’arrondissement de Manhattan en 1977, poste qu’il a occupé pendant deux mandats. Il a ensuite été élu président du conseil municipal sous l’ancien maire de New York, Ed Koch. Stein était démocrate à tous ces postes.

L’ancien président Donald Trump s’adresse mercredi aux médias à New York. Andrew Stein, ami de longue date de Trump, a soutenu vendredi Nikki Haley, la rivale républicaine de l’ex-président dans la course à l’investiture présidentielle de 2024.

Spencer Platt/Getty



Stein a déclaré vendredi qu’il ne prenait pas son soutien « à la légère », louant le premier mandat de Trump pour la gestion de l’économie, de la frontière entre les États-Unis et le Mexique et des relations internationales.

“Mais une réélection de Trump serait difficile, et la moitié du pays ne l’acceptera jamais comme président”, a-t-il déclaré. “Cela nous maintiendrait divisés alors que nous sommes confrontés à des situations internationales qui nécessitent l’unification de ce pays.”

Stein a déclaré que même si les sondages continuent de montrer Trump comme le favori républicain qui pourrait vaincre le président Joe Biden lors des primaires, les contestations judiciaires croissantes de l’ancien président pourraient rendre ces chiffres « non pertinents ».

Trump fait face à plusieurs poursuites, tant civiles que pénales. Il a été inculpé quatre fois cette année, accumulant 91 chefs d’accusation, y compris des chefs d’accusation à Manhattan liés au paiement discret d’argent versé à Stormy Daniels et des allégations de racket en Géorgie liées aux efforts visant à annuler les résultats de l’élection présidentielle de 2020 dans l’État. Il a également été inculpé à deux reprises par le ministère de la Justice, pour les documents classifiés de Mar-a-Lago et pour une autre affaire d’ingérence électorale. Trump est également actuellement jugé dans le cadre d’une affaire de fraude commerciale déposée par la procureure générale de New York, Letitia James.

“Si M. Trump est reconnu coupable de certaines des accusations portées contre lui, les électeurs devront choisir entre un vieux criminel et un vieil imbécile”, a déclaré Stein.

Au lieu de cela, Stein a appelé le Parti républicain à adopter Haley, vantant son bilan économique pendant son mandat de gouverneur, son approche des relations raciales aux États-Unis et sa capacité à surmonter les faiblesses du GOP comme l’avortement. Il a également souligné son expérience en matière de politique étrangère en tant qu’ancienne ambassadrice auprès des Nations Unies, notant que d’autres candidats à la présidentielle, comme le gouverneur de Floride Ron DeSantis, le sénateur Tim Scott et l’entrepreneur Vivek Ramaswamy, “n’ont pas de telles références”.

“Mlle Haley est susceptible d’avoir un attrait plus large que M. Trump pour les indépendants et les banlieusards, en particulier les femmes”, a déclaré Stein. “Les démocrates espèrent qu’il remportera l’investiture et qu’il sera reconnu coupable de crimes, ce qui le mènera à perdre l’élection présidentielle. Les républicains doivent se consolider autour de Mme Haley afin d’avoir un candidat crédible qui puisse affronter n’importe quel démocrate.”

Haley a récemment fait des progrès dans les sondages primaires, passant de la quatrième à la troisième place, derrière Trump et DeSantis, respectivement. Alors que Trump reste le favori avec près de 57 pour cent de soutien parmi les républicains, Haley a 8 pour cent de soutien contre 14 pour cent de DeSantis, un tracker de FiveThirtyEight montre. En février, Haley n’avait que 4 pour cent, contre 32 pour cent pour DeSantis.

Stein est fan de Haley depuis un certain temps. En 2019, il a écrit un éditorial appelant Trump à abandonner Mike Pence comme colistier en faveur de Haley.

Semaine d’actualités vendredi, les campagnes de Trump et Haley ont été contactées par courrier électronique pour commentaires.