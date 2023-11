Donald Trump suscite les moqueries après la gaffe nord-coréenne

Donald Trump est ridiculisé en ligne en raison de ses remarques sur la Corée du Nord dans lesquelles il s’est quelque peu trompé sur la taille de la population du pays.

Lors d’un arrêt de campagne à Hialeah, en Floride, le 8 novembre, l’ancien président, candidat à l’investiture républicaine en 2024, a fait l’éloge du dirigeant nord-coréen Kim Jong Un.

“La presse déteste quand je dis qu’ils (Vladimir Poutine et Kim) sont intelligents”, a déclaré l’homme de 77 ans. “Eh bien, qu’est-ce que je suis censé dire ? Ce sont des gens stupides ?”

Donald Trump le 4 avril 2023, à West Palm Beach, en Floride. Les commentaires de l’ancien président sur la Corée du Nord lors d’un arrêt de campagne en Floride cette semaine sont moqués en ligne.

Joe Raedle/Getty Images Actualités



“Kim Jong Un dirige 1,4 milliard de personnes et il n’y a aucun doute sur qui est le patron, et ils veulent que je dise : ‘Ce n’est pas un homme intelligent.’

“C’est très personnel quand je dis ça, parce que ce sont de fausses nouvelles, c’est pour ça.”

Semaine d’actualités a contacté Trump pour commentaires par e-mail.

Après que les images des commentaires de Trump ont été partagées sur X – le réseau social anciennement connu sous le nom de Twitter – les utilisateurs ont remarqué la faille dans les chiffres.

“La Corée du Nord compte 25 millions d’habitants”, a commenté Ron Shillman.

“Laissons de côté la valorisation continue d’un dictateur totalitaire maniaque et homicide par Trump ; il y a aussi l’inexactitude démographique”, a déclaré @HawaiiDeliah. “Soit il ment, soit il est idiot.”

“De quoi parle-t-il ? Il y a plus de gens au Texas qu’en Corée du Nord”, a déclaré @liberalgenxvet.

TSP a suggéré que Trump confondait la Corée du Nord avec la Chine, cette dernière ayant une population de 1,4 milliard d’habitants.

“C’est effrayant de penser qu’il y a trois ans, il était le commandant en chef de l’arsenal nucléaire le plus puissant du monde… qu’il se présente à nouveau… et qu’il a simplement confondu la Chine et la Corée du Nord. ” a déclaré Scott Seymour.

“Apparemment, l’immobilier n’est pas la seule chose qu’il surévalue de façon ridicule”, a écrit Marmel, faisant référence au procès civil pour fraude de Trump à New York, où le magnat de l’immobilier fait face à des allégations de surévaluer les actifs de l’entreprise pour obtenir des prêts et des assurances. Trump a nié toutes les accusations.

LauraWalkerKC a également fait référence au casécrivant : “Trump gonfle la Corée du Nord comme s’il essayait d’obtenir un prêt de la Deutsche Bank.”

“Le vrai problème ici n’est pas le dérapage mental des pays, mais son admiration sans vergogne pour un style de gouvernement autoritaire”, a déclaré @ordinary_guy, tandis que Tony plaisantait : “Rendre l’arithmétique à nouveau grande.”

Malgré les relations difficiles entre la Corée du Nord et les États-Unis, Trump et Kim ont conclu un accord amitié pendant sa présidence.

Selon la journaliste Maggie Haberman, auteur de L’homme de confiance : la création de Donald Trump et l’effondrement de l’Amérique– l’ancien président et Kim sont toujours en contact, des représentants de la National Archives and Records Administration auraient récupéré les lettres entre les deux hommes dans la propriété de Trump à Mar-a-Lago, ainsi que d’autres documents classifiés récupérés lors d’un raid du FBI en 2022.

“Je pense qu’il n’est pas nécessairement inhabituel qu’un ancien président entretienne une sorte de contact avec d’autres dirigeants étrangers, d’anciens dirigeants étrangers”, a-t-elle déclaré à CNN en 2021.

“Ce serait évidemment inhabituel car c’est le seul, à ma connaissance, avec lequel il dit être encore en contact. Comme nous le savons, il était obsédé par cette relation.”