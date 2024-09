Donald Trump suggère qu’une « heure difficile » de maintien de l’ordre mettra fin au vol

COLUMBIA, Caroline du Sud — COLUMBIA, Caroline du Sud (AP) — Donald Trump a suggéré qu’« une heure difficile » d’action des forces de l’ordre réduirait les vols dans les commerces de détail, un écho de son soutien de longue date à une police plus agressive et potentiellement violente.

« Une heure difficile – et je veux dire vraiment difficile – le message se répandra et cela se terminera immédiatement, vous savez ? Cela prendra fin immédiatement », a déclaré Trump. Dimanche à Erie, Pennsylvanie.

Trump a intensifié son discours à un peu plus d’un mois du jour du scrutin, décrire les immigrants illégalement aux États-Unis, car les criminels ont l’intention de nuire aux Américains nés dans le pays et suggèrent que la criminalité a grimpé en flèche malgré statistiques nationales montrant le contraire. L’ancien président a une longue histoire de encourager les mauvais traitements des personnes en garde à vue et affirme que les forces de l’ordre devraient être exemptées de sanctions potentielles.

Il y a trois semaines, comme l’Ordre Fraternel de la Police l’a approuvé lors d’un événement à Charlotte, en Caroline du Nord, Trump a promis un soutien indéfectible à la police, y compris un recours accru à la force : « Nous devons revenir au pouvoir et au respect. »

Dans son club de golf de Bedminster, dans le New Jersey, Trump a lié en août la suggestion d’une intensification des activités d’application de la loi à l’expulsion des immigrants. Il a préconisé de garantir que les agents « jouissent de l’immunité contre les poursuites, car franchement, nos policiers sont horriblement traités. Ils ne sont pas autorisés à faire leur travail.

Trump était président lors des manifestations pour la justice raciale qui ont éclaté à l’été 2020 à la suite de la meurtre de George Floyd par la police à Minneapolis. Il posté lors des manifestations, « quand les pillages commencent, les tirs commencent ». A l’époque, il signé un décret encourageant de meilleures pratiques policières, mais cela a été critiqué par certains pour ne pas avoir reconnu ce qu’ils considèrent comme des préjugés raciaux systémiques dans le maintien de l’ordre.

Pendant un discours de 2017 à New Yorkle président de l’époque semblait plaider en faveur d’un traitement plus dur des personnes placées en garde à vue, parlant avec dédain de la pratique policière consistant à protéger la tête des suspects menottés lorsqu’ils sont placés dans des voitures de patrouille. En réponse, le département de police du comté de Suffolk a déclaré qu’il avait des règles et des procédures strictes sur la manière dont les prisonniers devaient être traités, dont les violations « sont traitées extrêmement sérieusement ».

Dimanche en Pennsylvanie, l’ancien président et actuel candidat républicain à la présidence avait parlé d’une mesure approuvée par les électeurs californiens lorsque son rival démocrate, le vice-président Kamala Harrisétait procureur général de l’État. Trump a affirmé que la disposition – qui fait du vol de marchandises à ce niveau ou en dessous un délit plutôt qu’un crime – permet le vol à l’étalage jusqu’à 950 $ de marchandises sans conséquences.

Lorsqu’on lui a demandé si ses commentaires de dimanche constituaient une proposition politique, la campagne de Trump a déclaré qu’il « a toujours été le président de l’ordre public et qu’il continue de réitérer l’importance de faire respecter les lois existantes ». Le porte-parole Steven Cheung a ensuite mis en garde contre une « anarchie totale » si Harris était élue, citant son mandat en tant que procureur principal de Californie.

La campagne de Harris n’a pas immédiatement renvoyé de message sollicitant des commentaires sur les remarques de Trump. Les démocrates notent depuis longtemps que des dizaines de policiers ont été blessés le 6 janvier 2021, lorsqu’une foule de partisans de Trump a pris d’assaut le Capitole américain pour tenter d’annuler sa défaite face à l’actuel président Joe Biden.

___

Meg Kinnard a rapporté de Columbia, Caroline du Sud, et peut être contactée à http://x.com/MegKinnardAP.