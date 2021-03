Donald Trump a annoncé qu’il se présenterait à nouveau à la présidence en 2024 lors de sa première interview devant la caméra depuis son départ de la Maison Blanche.

La belle-fille Lara Trump a demandé au 45e président si ses partisans pouvaient espérer sa candidature à nouveau et il a répondu: « Vous avez de l’espoir, je peux vous le dire, vous avez de l’espoir. Nous aimons notre pays, ce pays, nous devons tous beaucoup à notre pays, mais maintenant nous devons aider notre pays.

Au cours de l’interview de 18 minutes, Trump a parlé de Joe Biden tombant dans les escaliers d’Air Force One, à quel point Twitter était devenu « ennuyeux » sans lui et comment l’annulation par la foule réveillée du Dr Seuss et l’« oblitération » de la culture américaine ravissaient les adversaires étrangers, y compris Chine.

C’était la première interview à l’écran de l’homme de 74 ans depuis sa défaite face à Biden aux élections générales et son départ de DC sous le nuage de l’émeute meurtrière de Capitol Hill après avoir affirmé que le vote avait été truqué.

Trump a ouvert le chat en critiquant les deux premiers mois au pouvoir de Biden après que Lara a posé des questions sur la première conférence de presse de la Maison Blanche la semaine dernière – un record de 65 jours après son entrée en fonction.

« Eh bien, je pense que la conférence de presse est probablement la moindre des choses », a déclaré Trump à sa belle-fille. « Les gens ont vu beaucoup de choses se passer bien avant la conférence de presse – et même le voyage dans les escaliers – de haut en bas, trois fois – il se passe beaucoup de choses, nous verrons donc ce qui se passe.

« J’espère qu’il est en forme, j’espère qu’il va bien pour le bien du pays. »

Trump a déclaré à sa belle-fille que la foule réveillée essayait d’« effacer » la culture américaine, ce qui ravirait la Chine

Trump l’a comparé à la couverture médiatique de la façon dont il avait marché « pouce par pouce » sur une rampe après un discours à West Point.

« Mais ils ont couvert cela pendant des semaines, et ce gars tombe trois fois, il ne pouvait pas se lever, la troisième fois, il ne savait pas où il était.

« Et ce n’était pas dans les nouvelles du soir, à part quelques réseaux, mais ce n’était pas ABC, CBS, NBC, et cela n’a eu presque aucune couverture. C’est incroyable.’

Trump a déclaré que c’était une « triste situation » parce que « nous n’avons plus la liberté de la presse ».

Il a également évoqué comment, pendant la campagne, Hunter Biden n’avait pas été évoqué par les médias parce que ce sujet « avait été annulé ».

Pendant la bataille électorale, le contenu d’un vieil ordinateur portable appartenant au fils du président, y compris une vidéo et des images de Hunter ayant des relations sexuelles et se droguant.

Il a été rejeté par les partisans de Biden – et la presse pro-démocrate – comme ayant été remis à l’équipe de campagne de Trump par les Russes, alors qu’il n’a jamais été nié qu’il s’agissait de Hunter dans les images.

« Quand ils n’ont rien montré de tout cela pendant la campagne – ils l’ont simplement coupé, comme, annulé, je suppose, vous pourriez appeler cela annuler la culture – pour moi, c’était vraiment le début, parce que c’était mauvais, c’était mauvais pour très longtemps, c’est faux depuis longtemps », a déclaré Trump.

« Mais c’était faux où ils venaient et je venais et vous vous battiez et le public peut croire d’une manière ou d’une autre … mais ils n’ont pas évoqué Hunter, c’était juste vraiment annulé.’

Le président a affirmé que les sondages ultérieurs avaient montré que cela aurait fait une différence de dix points dans l’élection si l’histoire n’avait pas été supprimée.

Il a déclaré que cela lui avait fait comprendre qu’il y avait une « nouvelle phase » dans la culture de l’annulation où les médias refusent de couvrir certains sujets pour des raisons politiques et ont décrit les médias sociaux comme étant « pires » que la presse traditionnelle.

Trump a ensuite développé ce thème de la « gauche éveillée », affirmant que la mentalité de la foule était une honte pour les États-Unis, ce qui a porté atteinte à sa réputation internationale.

‘Je pense qu’ils [America’s allies and adversaries] Je ne peux pas croire ce qui se passe », a déclaré le président.

« Pouvez-vous imaginer que la Chine nous regarde et qu’elle parle du Dr Seuss et c’était comme la grande chose de la journée – mais c’est allé au-delà de Seuss, ils veulent abattre des monuments aux héros, ils veulent effacer notre histoire.

«Que ce soit bon ou mauvais, vous en tirez des leçons, vous devez apprendre de l’histoire et certains sont mauvais et certains sont bons. Je dirais que la plupart sont bons.

« Mais ils veulent anéantir notre passé et ce que vous avez, c’est qu’il ne reste plus grand-chose d’un pays.

«Je pense que la Chine est très heureuse maintenant et je pense que la Russie et de nombreux autres pays sont très heureux. Ils regardent ce qui se passe et ils ne le croient pas.

Le président a alors de nouveau perdu l’équilibre et est tombé à genoux sur l’escalier recouvert de moquette.

Donald Trump Jr.a déclaré qu’il n’était « pas étonnant » que les États-Unis soient attaqués par les « ennemis » de la Russie et de la Chine lorsque la santé de Biden est en question

Trump a déclaré que les géants des médias sociaux étaient également liés à cette culture éveillée, disant à Lara: « Twitter est devenu très ennuyeux, beaucoup de gens quittent Twitter. »

Il a évoqué la possibilité, qui a déjà été discutée, de créer une nouvelle plate-forme de médias sociaux.

« Je pense donc qu’il y a de la place pour quelque chose et j’amène beaucoup de gens avec moi, alors nous verrons », a déclaré Trump.

Il a ajouté qu’il «aimait» la façon dont son équipe publiait désormais des communiqués de presse qu’il qualifiait de solution «élégante».

Trump a été expulsé de Twitter, Facebook et de nombreux autres sites de médias sociaux à la suite du siège du Capitole.

L’ancien président a brisé les deux premiers mois de son mandat, affirmant que le démocrate avait introduit des politiques socialistes qui feraient même rougir Bernie Sanders.

Le PDG de Twitter, Jack Dorsey, a témoigné devant le Congrès la semaine dernière. Trump a déclaré que la plate-forme de Dorsey était devenue « ennuyeuse » sans lui

Trump a déclaré que les adversaires américains comme la Chine et la Russie seraient remplis de joie de voir comment la foule réveillée par les États-Unis démantelait sa culture et sa tradition

Il a dit: ‘Les choses qui [Biden] a dit – et que nous en débattions ou s’il venait de faire des déclarations – toutes ces choses ne sont pas ce qu’il fait.

‘[The agenda] est plus libéral, plus radical que Bernie Sanders ne l’avait jamais pensé. Bernie ne pourrait pas être plus heureux, mais c’est quelque chose que Bernie n’aurait jamais suggéré, il n’a jamais parlé de ce qu’il fait pour détruire l’énergie et du deuxième amendement.

Trump a déclaré: « Tout ce qu’il fait – augmenter les impôts au plus haut niveau de l’histoire – ce n’est pas du tout des choses dont on a discuté pendant les élections. »

Trump a déclaré qu’il avait reconstruit l’armée américaine à son niveau le plus élevé de tous les temps, qu’il avait apporté les plus grandes réductions d’impôts et réduit les réglementations à leur plus bas niveau depuis des années.

Mais il a averti que « tout cela s’érodera » à cause de l’agenda vert que les démocrates ont l’intention de faire avancer.