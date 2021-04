PALM BEACH, Floride – Tout en annonçant une conférence du week-end consacrée à l’unité républicaine, Donald Trump a préparé les riches républicains avec des attaques cinglantes contre des piliers du GOP comme Mitch McConnell, Mike Pence et d’autres.

Trump a de nouveau qualifié McConnell de « perdant » lors de son discours de samedi soir à la retraite de printemps du Comité national républicain, et a critiqué Pence – son ancien vice-président – pour ne pas avoir soutenu les efforts visant à annuler sa défaite électorale face au président Joe Biden, selon des personnes présentes dans la salle. .

L’ancien président a également fait écho aux plans visant à approuver les alliés et à cibler les ennemis lors des primaires du GOP l’année prochaine, menaçant davantage de divisions du parti avant les élections au Congrès de 2022. Pourtant, Trump a dit aux donateurs les plus riches du parti qu’ils devraient poursuivre son programme lors des prochaines élections.

« Notre plate-forme American First ramènera le Parti républicain au pouvoir », a déclaré Trump, selon un texte du discours.

Le discours de Trump a couronné la «retraite de printemps» du week-end du RNC, une réunion consacrée principalement à l’idée d’unité républicaine – un sujet difficile étant donné les attaques de Trump contre certains membres du parti après la défaite électorale de l’année dernière.

En plus des discussions privées partout dans la station balnéaire du Four Seasons, les législateurs républicains et les donateurs ont organisé samedi des tables rondes sur les plans de campagne, avant de partir pour Mar-a-Lago et le dîner organisé par Trump. Dimanche, les participants à la retraite républicaine sont rentrés chez eux.

Le RNC a fermé toutes les activités de la retraite à la presse, y compris un événement samedi appelé «Panel de l’unité du parti».

Dans un autre écart par rapport aux anciens présidents précédents, Trump approuve les alliés qui se présentent aux primaires du parti, souvent pour riposter contre les républicains qui ont favorisé la destitution après l’insurrection du 6 janvier par des manifestants pro-Trump au Capitole américain.

Trump a également attaqué à plusieurs reprises les républicains qui ont critiqué ses efforts pour annuler sa défaite électorale face au président Joe Biden, en particulier le chef républicain du Sénat et le chef du parti McConnell. Il a également promis de soutenir un challenger principal l’année prochaine à une autre cible de discours, le gouverneur de Géorgie Brian Kemp.

D’autres républicains – y compris la représentante Liz Cheney, R-Wyo., Membre de la direction du GOP de la Chambre qui a voté pour la destitution – ont exhorté le parti à dépasser Trump.

La participation active aux primaires – inhabituelle pour tout politicien de haut niveau, en particulier un ancien président – menace de diviser le parti, ce qui rend plus difficile de gagner des districts et des États du Congrès étroitement contestés.

Trump n’a attaqué aucun républicain dans le texte préliminaire distribué avant le discours. Deux participants, s’exprimant sous couvert d’anonymat pour discuter d’un événement privé, ont déclaré que Trump a décrit son discours préparé comme « ennuyeux » et a ignoré le scénario pour attaquer McConnell et d’autres.

Il a appelé McConnell un « perdant de pierre froide », et a attiré des halètements comme il a utilisé un vulgarisme pour décrire le chef du GOP du Sénat (une variante du terme « fils de fusil »). Il s’est également moqué de l’épouse de McConnell – sa propre ancienne secrétaire aux transports, Elaine Chao – qui a démissionné à la suite de l’insurrection du 6 janvier.

Quant à son vice-président, Trump a critiqué Pence pour avoir refusé de retarder le décompte des voix électorales en sa qualité de président du Sénat américain. Pence a déclaré qu’il n’avait pas l’autorité légale pour interférer avec la compilation des votes électoraux des États qui ont élu Biden.

Le président a également réitéré ses allégations non fondées de fraude électorale, accusations qui ont été rejetées par les juges, les responsables électoraux et certains dirigeants républicains. McConnell et d’autres ont déclaré que les fausses allégations de Trump avaient contribué à déclencher l’insurrection du 6 janvier.

En prévisualisant sa stratégie 2022, Trump a entraîné le feu sur l’administration Biden. Il prévoit d’attaquer le nouveau président au sujet de la politique d’immigration et des frontières, de relations avec la Chine, de nouveaux pourparlers sur l’accord nucléaire iranien et de retarder un discours télévisé au Congrès.

Le discours de Trump a également ciblé ce qu’il a appelé «les sociétés éveillées», y compris la Major League Baseball pour sa décision de retirer le All-Star Game d’Atlanta en raison des nouvelles lois électorales en Géorgie.

Prédisant les victoires républicaines dans les courses au Congrès de 2022 et dans la course à la présidentielle de 2024 – s’ils suivent son programme – le texte de Trump a répété un mantra de la campagne 2020: « Pour notre parti, notre mouvement et notre pays, le meilleur reste à venir. »

Le chef républicain de la Chambre, Kevin McCarthy, R-Calif. – qui a souvent appelé à l’unité du parti et a fait un voyage spécial à Palm Beach il y a deux mois pour parler avec Trump des élections de 2022 – a organisé un dîner vendredi soir à la retraite RNC à Palm Beach.

Dans ses remarques, ont déclaré les participants, McCarthy a parlé d’un autre élément clé des élections de l’année prochaine: le dessin de nouveaux districts du Congrès. McCarthy a également déclaré que les républicains devraient se présenter contre le président de la Chambre Nancy Pelosi, D-Californie, et que « la retraite de Nancy » devrait être un thème majeur de la campagne.

Le panel d’unité de samedi présentait la présidente du parti Ronna McDaniel et les dirigeants des bras de campagne du Congrès républicain: le républicain Tom Emmer, R-Minn., Président du Comité national républicain du Congrès, et le sénateur Rick Scott, R-Fla., Qui dirige le Comité sénatorial national républicain.

Les planificateurs ont consacré d’autres panels du samedi à des éléments sur lesquels la plupart des républicains peuvent s’entendre, notamment « Big Tech Censorship » et « Growing The Party ».

Les membres du parti qui ont assisté à la retraite, s’exprimant sous couvert d’anonymat pour discuter de réunions privées, ont déclaré que les membres du GOP pensaient pouvoir résoudre les problèmes entre Trump et les républicains anti-Trump. « Nos gens l’aiment toujours », a déclaré un républicain.

La course à la présidentielle de 2024 est également dans l’esprit de certains républicains.

Les candidats potentiels à la présidence qui se sont inscrits à la retraite comprennent le gouverneur de Floride Ron DeSantis, le gouverneur du Dakota du Sud Kristi Noem, le sénateur de l’Arkansas Tom Cotton et les deux sénateurs républicains de Floride, Rick Scott et Marco Rubio.

Il y a aussi Trump, qui a dit qu’il était trop tôt pour décider s’il se présenterait à nouveau en 2024.

En attendant, les membres du GOP sont optimistes quant aux élections au Congrès de l’année prochaine, car les démocrates détiennent des majorités étroites à la fois à la Chambre et au Sénat.

Les démocrates ont également de grands espoirs et utilisent la retraite républicaine pour essayer de collecter des fonds pour leurs candidats.

Lors d’une levée de fonds tout au long de la semaine, le comité de campagne du Congrès démocrate a averti ses partisans que les «meilleurs copains» de Trump étaient descendus à Palm Beach pour trouver comment dépenser plus que leurs adversaires.

« Trump et ses républicains organisent leur PLUS GRANDE collecte de fonds de l’année à Mar-a-Lago », a déclaré samedi un e-mail de la DCCC. « Les donateurs d’élite du GOP affluent pour collecter les fonds dont ils auront besoin pour défaire notre majorité une fois pour toutes. »

Les démocrates, qui prévoient de faire d’un Trump un enjeu lors des élections législatives de l’année prochaine, ont également fait sentir leur présence à Palm Beach même.

Le Comité national démocrate a parrainé un «panneau d’affichage mobile» qui a transporté South Ocean Boulevard entre le Four Seasons et Mar-a-Lago, faisant la promotion des efforts de l’administration Biden pour mettre fin à la pandémie COVID. « Non merci aux républicains », a déclaré le panneau d’affichage.

Le porte-parole de la DNC, Ammar Moussa, a décrit les donateurs et les politiciens républicains comme des «mini-atouts» qui traînent à Mar-a-Lago, tandis que Biden et les démocrates «livrent pour les Américains ordinaires.

Certains membres actuels et anciens ont déclaré que le Parti républicain était déjà unifié: ils soutiennent fermement Trump, et cela pourrait conduire à des défaites comme celle qu’il a remportée lors de l’élection présidentielle de l’année dernière.

Le contrôle de Trump est évident parce que « tous ceux qui envisagent de se présenter à la présidence font le pèlerinage en Floride pour embrasser l’anneau et, plus important encore, faire écho à la rhétorique de Trump », a déclaré le stratège républicain Doug Heye.

« Ceux qui ont critiqué Trump – des gens comme moi – sont les valeurs aberrantes », a ajouté Heye.

Joe Walsh, ancien membre du Congrès républicain et maintenant critique de Trump, a déclaré que les membres du GOP qui s’opposaient à l’ancien président avaient soit quitté le parti, soit abandonné.

Walsh a déclaré: « C’est un parti unifié, de plus en plus petit et mourant. »