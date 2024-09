Donald Trump sort des produits dérivés de sa campagne inspirés de Taylor Swift

Dans cette histoire

Fraîchement sorti du coup dur d’avoir perdu le soutien très convoité de Taylor Swift au profit de la vice-présidente Kamala Harris, l’ancien président Donald Trump entre dans son ère de revanche : la campagne du candidat républicain fait désormais la publicité de t-shirts inspirés des produits dérivés de la tournée de la pop star.

« Appel à tous les Swifties pour Trump », a publié le compte officiel X de la campagne jeudi matin. « Procurez-vous votre t-shirt de l’ère Trump aujourd’hui. » Le message renvoie vers le site Web de la campagne qui fait référence au single de Swift de 2017 « Look What You Made Me Do ».

Le t-shirt reprend les affiches multicolores de la tournée Eras de Swift, qui présentent des photographies de la pop star couvrant différentes phases de sa carrière – de ses débuts en tant que chanteuse country adolescente à son présent en tant qu’icône pop mondiale.

Les vêtements parodiques de Trump présentent la même palette de couleurs, même si les photos semblent être entièrement tirées de la dernière décennie, plutôt que de présenter plusieurs époques de la vie de l’ancien président. Les t-shirts sont vendus au minimum 45 $, mais le site Web de la campagne recommande aux partisans de payer 75 $ s’ils pensent que « Trump est le meilleur président de tous les temps ».

La sortie du t-shirt intervient moins de 24 heures après que Trump a rejeté le soutien de Swift à Harris, déclarant : « Elle semble toujours soutenir un démocrate. Et elle en paiera probablement le prix sur le marché. »

Cependant, la campagne de Trump, qui s’accroche à l’image de marque de Swift, met en évidence un problème récurrent pour le candidat républicain : alors que les démocrates sont riches en capital de culture pop, les républicains ont peu de stars grand public à mettre en avant.

Juste une heure après que Swift ait publié son soutien à Harris sur Instagram (MÉTA) La campagne proposait déjà des bracelets en perles arborant les mots « Harris Walz 24 ». En moins d’une journée, les bracelets ont été vendus. Ce n’est pas la première fois que la campagne de Harris, qui s’inspire de la culture pop, s’inspire de musiciens célèbres. Dès les premiers jours de sa campagne, l’équipe de Harris a adopté le style des artistes de la génération Z et de la génération Y.

Après que la chanteuse britannique Charli xcx a déclaré que le vice-président était un « sale gosse » – une référence à son album du même nom – la campagne a adopté l’esthétique vert citron du « Brat ». Et lorsque Harris a annoncé que le gouverneur du Minnesota Tim Walz serait son colistier, la campagne a récolté près d’un million de dollars, en moins de 24 heures, en vendant des chapeaux inspirés de Chappell Roan.

La Convention nationale démocrate a été saluée pour son appel endiablé, avec une chanson populaire différente pour chaque État. Le même mois, Trump a été réprimandé par Beyoncé, les Foo Fighters et les White Stripes pour avoir utilisé leur musique. Sa campagne a reçu des plaintes de tant d’artistes qu’il y a un risque de voir Trump se faire harceler. Page Wikipédia consacré au sujet.

Dans le texte de soutien de Swift à Harris, elle a noté qu’elle avait décidé de soutenir publiquement Harris, en partie parce que des images d’IA d’elle « soutenant faussement la candidature présidentielle de Donald Trump » ont été publiées sur le site Web du président.

Swift n’a pas encore publié de déclaration en réponse aux t-shirts de la campagne Trump – qui pourraient être protégés en tant que parodie en vertu des lois sur l’utilisation équitable – de nombreux internautes ont déjà souligné la réaction potentielle de la base de fans dévoués de la star.

« J’espère que vous serez poursuivi en justice à un moment ou à un autre de votre existence », a répondu un fan. « À l’ère de la cessation et de l’abstention », a déclaré un autre.