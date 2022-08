Donald Trump s’oppose à l’échange de Britney Griner avec un marchand d’armes russe

La présence publique renouvelée de Donald Trump nous suggère que la probabilité qu’il se présente à la présidence en 2024 est assez élevée. Il a parlé publiquement, donné des interviews, fait des apparitions et donné son avis sur des choses qui n’ont absolument rien à voir avec lui avec une fréquence accrue. Père, Dieu, nous souhaitons qu’il STFU.

Donald Trump s’oppose au commerce de Brittney Griner avec la Russie

Brittney Griner est détenue dans une prison russe depuis cinq mois et la Maison Blanche vient d’annoncer son premier effort public pour la ramener à la maison. La pression monte depuis des semaines maintenant que l’épouse de BG, Cherelle, a refusé de se mordre la langue à propos de sa déception face à l’apathie perçue de l’administration Biden envers la situation.

Selon MARCA, Donald Trump s’oppose maintenant, comme on pouvait s’y attendre, au commerce proposé qui libérerait le marchand d’armes russe Viktor “Merchant of Death” Bout en échange de BG et d’un autre américain capturé, Paul Whelan. D***head Donald est apparu sur le Clay Travis et le Buck Sexton Show.

« Elle est entrée chargée de drogue dans un territoire hostile où ils sont très vigilants sur la drogue. « Ils n’aiment pas la drogue. Et elle s’est fait prendre. Et maintenant, nous sommes censés la faire sortir, et elle gagne, vous savez, beaucoup d’argent, je suppose. “Nous sommes censés la faire sortir pour un tueur absolu et l’un des plus grands trafiquants d’armes au monde, qui a tué de nombreux Américains, de nombreuses personnes.”

Trump se rangeant du côté de la Russie semble assez conforme à la marque. BG gratuit !