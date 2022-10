Donald Trump s’oppose à la demande de surveillance du procureur général de New York James

Dans leur dossier au tribunal mercredi, les avocats de Trump ont déclaré que l’idée de James d’un moniteur extérieur pour l’entreprise est “une tentative politiquement motivée de nationaliser une entreprise privée très prospère”. Les avocats ont fait valoir que la demande “est exclue en vertu de notre Constitution et doit et doit donc être rejetée”.

Le bureau du procureur général a demandé le chien de garde dans le cadre d’un vaste procès en septembre accusant Trump, trois de ses enfants adultes, leur entreprise et d’autres d’une décennie de fraude liée aux états financiers.

James a demandé à un juge de nommer un chien de garde qui examinerait les informations financières que la société et les défendeurs donnent aux prêteurs, aux assureurs et aux comptables en attendant l’issue du procès.

L’ancien président Donald Trump et les accusés apparentés s’opposent à l’appel du procureur général de New York, Letitia James, à un contrôleur indépendant pour superviser la soumission des états financiers de l’organisation Trump à des tiers dans le cadre d’un procès pour fraude à la bombe, selon un nouveau dossier judiciaire.

Le procès de James devant la Cour suprême de Manhattan accuse Trump et l’organisation Trump d’avoir à plusieurs reprises déformé la valeur de divers actifs immobiliers et sa valeur nette sur les états financiers qui ont été utilisés pour obtenir des prêts, des polices d’assurance et des avantages fiscaux.

Elle affirme que Trump a surestimé sa valeur nette de milliards de dollars et a demandé aux procureurs fédéraux de Manhattan et de l’IRS d’enquêter sur Trump pour d’éventuels crimes fédéraux. Elle a déclaré que les preuves obtenues au cours de son enquête civile de trois ans sur Trump indiquaient de possibles crimes de fraude bancaire et de fausses déclarations aux institutions financières.

Le procès de James demande environ 250 millions de dollars de pénalités.

Le dépôt de la défense de Trump mercredi rejette catégoriquement ses allégations de fraude.

“Même les transcriptions et les documents extraits et sélectionnés ne montrent pas que les partis Trump ont jamais été en retard sur un seul paiement de prêt au cours de la dernière décennie et encore moins impliqués dans une fraude réelle”, indique le dossier.

Les avocats de Trump accusent James d’avoir fabriqué “un mémoire de griefs basé sur rien de plus qu’une mauvaise application des principes comptables standard et une exagération flagrante des différences d’évaluation de routine entre les contreparties à des transactions de prêt commercial complexes”, selon le dossier.

Le dossier indique que le contrôleur qu’elle demande posséderait des pouvoirs « incroyablement étendus » parce que la personne aurait accès à « tous les dossiers financiers des partis Trump, obligeant les partis Trump à divulguer des informations onéreuses au contrôleur et à accorder au contrôleur une surveillance opérationnelle. sur les affaires financières des entreprises privées.”

La demande de James “permettrait effectivement au NYAG de nationaliser l’empire commercial Trump”, ont affirmé les avocats.