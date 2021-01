Donald Trump a ouvert lundi un bureau en Floride qui s’acquittera de ses fonctions d’ancien président américain et cherchera à faire avancer le programme de son administration.

« Le Bureau sera chargé de gérer la correspondance, les déclarations publiques, les apparitions et les activités officielles du président Trump pour promouvoir les intérêts des États-Unis et poursuivre l’agenda de l’administration Trump par le plaidoyer, l’organisation et l’activisme public », un communiqué m’a dit.

L’annonce est intervenue le même jour que la Chambre des représentants a remis au Sénat un article de destitution accusant M. Trump d’incitation à l’insurrection dans un discours aux partisans avant l’attaque meurtrière du Capitole sur Ja. 6. Le procès du Sénat devrait commencer le 9 février.

Lors de ses adieux lors de son dernier jour en tant que président mercredi dernier, M. Trump a déclaré à ses partisans: « Nous reviendrons sous une forme ou une autre ».

M. Trump n’a fait aucune apparition publique depuis son vol ce jour-là vers son complexe de Mar-a-Lago à Palm Beach, en Floride.

Avant de quitter ses fonctions, M. Trump a discuté avec des associés de la formation d’un parti politique appelé «Patriot Party», a rapporté le Wall Street Journal.

Avant de quitter ses fonctions, il a intenté des poursuites judiciaires infructueuses pour annuler sa défaite électorale du 3 novembre contre le démocrate Joe Biden, affirmant à tort qu’il y avait eu une fraude électorale généralisée.