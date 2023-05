Donald Trump s’est vanté de pouvoir tirer sur quelqu’un sans perdre un vote. Qu’en est-il d’un constat d’abus sexuel ?

Trump a un livre de jeu : nier, diffamer, discréditer. Ne jamais admettre, ne jamais concéder, ne jamais reculer. Faites toujours appel. Juste après le verdict, Trump a déclaré que la procédure judiciaire était une « honte » et une « chasse aux sorcières » composée d’un juge du Parti démocrate par des procureurs démocrates et d’un juge démocrate de la ville démocrate de New York. La politique américaine est tellement infestée d’hyper partisanerie rance que même les candidats profondément marqués à la Chambre et au Sénat qui mentent sur leur carrière ou qui sont accusés d’agression sexuelle ne se voient pas refuser une place sur le bulletin de vote par les électeurs républicains.

Mais Trump est en quelque sorte capable de défier la gravité politique qui réclamerait d’autres mortels. Aucun PDG d’une société cotée aux États-Unis ne peut conserver son emploi même si une accusation d’inconvenance sexuelle est portée. Il y a tout juste deux semaines, le Le chef de NBC Universal a été contraint de démissionner pour une « relation inappropriée » avec une femme de l’entreprise . Trump, l’ancien président qui a été destitué deux fois et qui fait face à d’autres poursuites pénales de New York à la Géorgie en passant par Washington DC pour corruption des processus politiques et électoraux, est non seulement toujours dans le jeu pour revenir en tant que candidat républicain à la présidence – mais est le favori aujourd’hui. C’est étonnant.

Mme Carroll est très courageuse. Nous savons par expérience ici avec le cas de Jarryd Hayne et le procès avorté de Brittany Higgins, combien il est brûlant et ardu pour les femmes d’obtenir une condamnation après avoir allégué qu’elles ont été violées. Le fait qu’un jury ait cru en substance Mme Carroll au sujet d’événements qu’elle a relatés il y a 30 ans est la preuve que la justice peut prévaloir.

Au début de sa campagne présidentielle de 2016, Donald Trump a déclaré : « Je pourrais tirer sur quelqu’un sur la 5e Avenue et ne perdre aucun électeur ». Aujourd’hui, après avoir été reconnu responsable dans une poursuite civile pour avoir abusé sexuellement d’E. Jean Carroll, Trump peut dire: «Je peux battre une accusation de viol et même être condamné pour une accusation d’agression sexuelle bidon de chasse aux sorcières sur la 5e Avenue, et ne pas perdre tout électeurs ».

C’est la monnaie politique que Trump a frappée et qu’il dépense sans compter pour garder le contrôle et continuer à gagner. Ce que Trump risque de perdre, cependant, c’est sa capacité à reconquérir des électeurs indépendants – l’équivalent des électeurs sarcelles en Australie – dans les banlieues autour des grandes villes du pays. Les électeurs modérés absorbent le jugement Carroll. Avec l’extrémisme de Trump sur les armes à feu, le droit à l’avortement et les questions de guerre culturelle, les États swing et les sièges swing de la Chambre et du Sénat entrent en jeu pour les démocrates.

Les opposants républicains de Trump à l’investiture présidentielle meurent d’envie de le battre mais, jusqu’à présent, ils ne veulent pas rompre de manière décisive avec lui – car ils pourraient perdre le soutien de la base de Trump s’ils le faisaient. Comme Peggy Noonan, l’une des conseillères et écrivaines les plus douées de Ronald Reagan, a écrit la semaine dernière : « Il n’a jamais fait l’objet, sur scène, d’une attaque sérieuse, capable et soutenue contre la politique ou le comportement. Personne de son côté ne l’a jamais défié en face sur comment et pourquoi il a échoué en tant que président. Personne ne sait s’il pourrait le prendre. Il ne sait pas. Pour vaincre M. Trump, vous devez l’attaquer. Mais ici, disent-ils, se trouve le problème : si vous attaquez M. Trump, sa base ne vous le pardonnera jamais.

Trump devance son principal adversaire, le gouverneur de Floride Ron DeSantis, de 51 à 25 %. Si DeSantis ou quelqu’un d’autre veut retirer la nomination républicaine à Trump, ils devront le faire tomber. Ils devront convaincre les électeurs républicains lors des primaires de l’année prochaine que Trump n’est pas apte à être président, que Trump perdra face à Biden et que Trump empêchera les républicains de prendre le contrôle total du Congrès – ce que Trump n’a pas réussi à faire en 2018, 2020 et 2022.

Le président Joe Biden se présente à la réélection pour deux raisons principales : pour « terminer le travail » qu’il a commencé au cours de son premier mandat de reconstruction de l’Amérique et de création d’emplois et de plus de sécurité économique, et vaincre à nouveau Trump pour préserver la démocratie américaine.