Donald Trump s’est moqué du « terrible lifting » et du « bégaiement » de Biden, selon un nouveau livre

DONALD Trump s’est moqué de Joe Biden pour avoir eu un « affreux lifting » et a ri de son bégaiement en regardant un débat entre les candidats démocrates de 2020, selon un nouveau livre.

L’ancien président est resté confiant dans sa position en février 2020, annulant les défis de Pete Buttigieg mais montrant le plus d’inquiétude à son compatriote new-yorkais Michael Bloomberg, ajoute-t-il.

Trump a accusé Biden d’un « affreux lifting » Crédit : AFP

Trump aurait été préoccupé par un défi de Michael Bloomberg Crédit : AP

Dans son nouveau livre Frankly, We Did Win This Election: The Inside Story of How Trump Lost, le journaliste du Wall Street Journal Michael Bender, détaille l’interaction de Trump avec les journalistes alors que la campagne présidentielle commençait.

Lors d’une interaction, Trump aurait donné aux journalistes un aperçu de l’un des débats démocrates alors qu’ils voyageaient avec lui à bord d’Air Force One de Phoenix à Las Vegas.

« Trump a alors commencé à proposer son propre commentaire en couleur : Bloomberg était intelligent, mais pas rapide », a écrit Bender, selon un extrait vu par Fox News.

« Biden a eu un horrible lifting. Bernie était vif et Warren était méchant mais un bon débatteur.

« Mais le point culminant pour Trump a été que Bloomberg s’effondre lorsque des rivaux, dirigés par Warren, l’ont embroché sur ses antécédents d’allégations de harcèlement sexuel et son soutien passé à la police d’arrêt et de fouille », a ajouté Bender.

« Trump chantait à chaque bégaiement qu’il voyait à l’écran. « Il bégaie comme Biden ! » a dit Trump. »

Biden a lutté contre un bégaiement dans son enfance et a passé des années à se battre pour le surmonter.

« BOTOX RÉGULIER »

Un chirurgien plasticien a également affirmé qu’il avait subi de nombreuses opérations de chirurgie esthétique pour combler ses rides, réparer ses cheveux et blanchir ses dents.

Le Dr Barry Cohen, un chirurgien plasticien de la région de Washington, a déclaré au Washington Examiner : « Sans aucun doute, Joe Biden a subi des greffes de cheveux.

« En fait, il avait de mauvaises prises il y a des années.

« Par la suite, il a comblé sa racine des cheveux frontale pour camoufler les mauvais bouchons » Barbie dollesque « .

« Je soupçonne qu’il a du Botox régulier et probablement du remplissage. S’il a eu un lifting, il en a besoin d’un autre. »

Cohen a déclaré qu’il ne s’attendait pas à ce que Biden fasse l’objet d’un examen minutieux pour ses procédures, car elles sont désormais courantes.

Il a ajouté: « Plus personne ne s’en soucie. »

Buttigieg ? Ce putain de mec ? Nan. Donald Trump

Malgré sa confiance dans sa réélection début 2020, Trump aurait été inquiet pour Bloomberg, l’ancien maire de New York, et aurait demandé à plusieurs reprises à ses collaborateurs ce qu’ils pensaient de lui.

« Trump était également inquiet à propos de Bloomberg et devait être constamment rassuré », a écrit Bender.

« Que pensez-vous de Bloomberg ? » demandait-il aux visiteurs du bureau ovale. « De qui êtes-vous le plus inquiet ? » »

Il aurait licencié Buttigieg lorsqu’un assistant a suggéré que l’ancien maire de South Bend, dans l’Indiana, était son principal candidat.

« Buttigieg ? Ce putain de mec ? Non », aurait-il répondu.

À ce stade de la course, le domaine démocrate était encore très encombré et Trump était soutenu par des taux d’approbation élevés.

« Le président se sentait enhardi », a écrit Bender.

« Ses notes d’approbation étaient au plus haut point de sa présidence, il avait destitué ou réaffecté de nombreux responsables de l’administration qui avaient témoigné contre lui lors de la destitution, et maintenant les démocrates s’effondraient. »

‘VA RESTER PRESIDENT’

Après l’incident sur Air Force One lorsqu’il a livré le débat au coup par coup aux journalistes, Trump leur aurait dit sa confiance dans son deuxième mandat.

« Je suis le président, et je vais rester le président. Et vous commencez enfin à vous en rendre compte ! » aurait-il dit.

Biden remporterait l’investiture démocrate et les élections, malgré les affirmations de Trump selon lesquelles il était « truqué ».

Les affirmations de Bender dans le livre ont entraîné une réaction de Trump lui-même.

L’ancien président l’a qualifié de « journaliste de troisième ordre ».

Trump a ajouté que c’était une « perte de temps » de donner des interviews aux journalistes après la présidence.

Un chirurgien plasticien a affirmé que Biden avait des bouchons de cheveux Crédit : Getty – Contributeur

D’autres affirmations de Bender incluent que certains responsables du Comité national républicain (RNC) n’ont pas voté pour Trump en 2020.

Le RNC a contesté cela dans une déclaration à Fox News.

« Ce n’est pas vrai. Il n’y avait pas d’organisation ou d’équipe plus dédiée à la réélection du président Trump que le RNC », a déclaré un porte-parole du parti national.

Un chirurgien esthétique resté incertain Biden a eu un lifting Crédit: La collection d’images LIFE via G

Un chirurgien esthétique a affirmé que Biden avait commencé à se faire opérer vers 2008 Crédit : AP : Presse associée