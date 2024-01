Donald Trump s’est moqué de la gaffe de Nikki Haley : « perdre la tête »

Donald Trump a été moqué sur les réseaux sociaux après semblant confondre Nikki Haley avec l’ancienne présidente Nancy Pelosi. L’ancien président a déclaré à tort que son rival républicain à la présidence était en charge de la sécurité au Congrès lorsque le complexe a été pris d’assaut par ses partisans le 6 janvier 2021.

S’exprimant lors d’un rassemblement à Concord, dans le New Hampshire, vendredi, Trump a déclaré : « En passant, ils n’ont jamais signalé la foule le 6 janvier. Vous savez, Nikki Haley, Nikki Haley, Nikki Haley, saviez-vous qu’ils ont détruit toutes les informations. , toutes les preuves, tout, tout a été supprimé et détruit ? Tout cela. À cause de beaucoup de choses comme Nikki Haley est en charge de la sécurité. Nous lui avons offert 10 000 personnes, des soldats, des gardes nationaux, tout ce qu’ils voulaient. Ils se sont retournés “. Ils ne veulent pas en parler. Ce sont des gens très malhonnêtes. ” Semaine d’actualités a envoyé un e-mail à l’équipe de campagne de Trump samedi pour commentaires

Haley, que Trump a nommée ambassadrice des États-Unis auprès des Nations Unies, n’a joué aucun rôle en matière de sécurité le 6 janvier 2021. Le favori républicain pour 2024 semble l’avoir confondue avec Pelosi, alors présidente de la Chambre, qui était impliquée dans la protection des Congrès. Cependant, selon CNN, l’orateur n’est pas non plus responsable de l’ensemble, cette responsabilité incombant au Capitol Police Board, qui commande la police du Capitole des États-Unis et peut approuver les demandes de soutien des troupes de la Garde nationale.

Trump a remporté le caucus républicain de l’Iowa le 15 janvier avec 51 pour cent des voix, loin devant le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, en deuxième position avec 21 pour cent, et Haley en troisième avec 19 pour cent. Cependant, un récent sondage place Haley à seulement quatre points de retard sur Trump dans le New Hampshire, où se tiennent ses primaires républicaines le 23 janvier.

Un extrait des commentaires de Trump, initialement diffusé par le média de tendance conservatrice Right Side Broadcasting Network, a été diffusé. largement partagé sur X, anciennement Twitter.

Publié sur X, David Corn, chef du bureau de Washington DC de Mother Jones, a écrit: “C’est une sacrée erreur. Trump a confondu Nikki Haley avec Nancy Pelosi. Si Biden faisait quelque chose comme ça, Fox fondrait.”

Le groupe conservateur anti-Trump Republicans Against Trump, qui compte plus de 550 000 abonnés sur X, commenté: “Trump vient de confondre Nikki Haley avec Nancy Pelosi, affirmant que Nikki Haley était responsable de la sécurité du Capitole le 6 janvier. La démence de Trump s’aggrave de jour en jour.”

Le groupe a ajouté le hashtag « #TrumpIsNotWell », qui est devenu un sujet tendance aux États-Unis et a été utilisé par Rick Wilson, co-fondateur de la faction conservatrice anti-Trump The Lincoln Project.

Il n’existe aucune preuve médicale publiquement disponible pour étayer la suggestion selon laquelle Trump souffre de démence. Les attaques contre l’ancien président surviennent au milieu d’une forte concentration sur la santé et l’acuité mentale de Biden, 81 ans, un récent sondage montrant qu’une majorité d’Américains ne veulent pas qu’aucun des deux hommes se présente à nouveau en 2024.

L’espoir républicain à la présidentielle et ancien président américain Donald Trump lève le poing alors qu’il s’exprime lors d’un événement de campagne à Concord, New Hampshire, le 19 janvier 2024. Au cours de l’événement, Trump a semblé confondre Nikki Haley, sa rivale présidentielle du Parti Républicain, avec l’ancienne présidente de la Chambre. Nancy Pelosi.

TIMOTHY A. CLARY / AFP/GETTY



La militante démocrate Joanne Carducci, qui s’appelle JoJoFromJerz sur X, commenté: “Euh… Donald Trump a confondu à plusieurs reprises Nikki Haley avec Nancy Pelosi. Mais bien sûr, il peut identifier une putain de baleine.” Cela semble être une référence à la récente affirmation de Trump selon laquelle, il y a quatre ans, il avait réussi un test d’agilité mentale, qui impliquait l’identification d’une baleine.

Ron Filipkowski, rédacteur en chef du soi-disant « réseau d’information pro-démocratie » Meidas Touch, écrit le X: “Si Trump voulait vraiment que Desantis abandonne plus tôt, il n’aurait probablement pas dû prononcer un discours ce soir dans lequel il disait qu’Haley était responsable de la sécurité au Capitole le J6. [January 6, 2021]. Si j’étais Desantis et que j’avais 1 délégué et 1 $ sur mon compte de campagne, je resterais chez moi et je le regarderais s’effondrer.”

Todd Hagopian, trésorier du Parti Libertaire, a également partagé le clip de Trump parlant de Haley, commenter: “Il perd la tête…”

Le 6 janvier 2021, des centaines de partisans de Trump ont fait irruption au Congrès pour tenter d’empêcher la certification de la victoire électorale de Biden en 2020. Dans les violences qui ont suivi, Ashli ​​Babbitt, une partisane de Trump de 35 ans, a été abattue et des dizaines de policiers ont été blessés.

Trump a plaidé non coupable d’accusations criminelles au niveau fédéral et dans l’État de Géorgie, liées à des allégations selon lesquelles il aurait enfreint la loi en tentant d’annuler le résultat de l’élection présidentielle de 2020. Il nie tout acte répréhensible et a déclaré à plusieurs reprises que les accusations faisaient partie d’une chasse aux sorcières politique visant à le faire dérailler en tant que favori du GOP dans la campagne présidentielle de 2024.