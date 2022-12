Donald Trump s’est engagé dans un « complot en plusieurs parties » pour annuler le résultat légal de l’élection présidentielle de 2020, selon le rapport final du panel du 6 janvier | Nouvelles américaines

Donald Trump était engagé dans une “conspiration en plusieurs parties” pour annuler les résultats légaux de l’élection présidentielle de 2020, selon un rapport de politiciens américains.

La commission du 6 janvier de la Chambre des représentants a publié son rapport final, basé sur des entretiens avec plus de 1 000 témoins, 10 auditions et des millions de pages de documents.

S’élevant à plus de 814 pages, les sept démocrates et les deux républicains ont documenté leur enquête de 18 mois sur l’insurrection au Capitole des États-Unis le 6 janvier 2021.

Ils ont conclu que les preuves « ont conduit à une conclusion primordiale et directe : la cause centrale du 6 janvier était un homme, l’ancien président Donald Trump, que beaucoup d’autres ont suivi.

“Aucun des événements du 6 janvier ne se serait produit sans lui.”

L’enquête a détaillé les actions de M. Trump dans les semaines qui ont précédé l’insurrection et comment sa campagne pour annuler sa défaite électorale a influencé ceux qui étaient impliqués.

Il a déclaré qu’entre la victoire électorale de Joe Biden et la certification de cette victoire – le jour de l’insurrection – M. Trump ou son entourage “se sont livrés à au moins 200 actes apparents de sensibilisation, de pression ou de condamnation publics ou privés, ciblant soit législateurs d’État, ou administrateurs d’élections d’État ou locaux, pour annuler les résultats des élections d’État ».

“Sachant que lui et ses partisans avaient perdu des dizaines de procès électoraux, et malgré le fait que ses propres conseillers principaux réfutaient ses allégations de fraude électorale et l’exhortaient à concéder sa défaite électorale, Donald Trump a refusé d’accepter le résultat légal des élections de 2020”, indique le rapport. m’a dit.

“Plutôt que d’honorer son obligation constitutionnelle de” veiller à ce que les lois soient fidèlement exécutées “, le président Trump a plutôt comploté pour annuler le résultat des élections.”

Le comité a déclaré que M. Trump avait fait pression sur les États, les responsables fédéraux, les politiciens et même Mike Pence, son vice-président, dans le but d’obtenir ce qu’il voulait.

Les partisans de Trump affrontent la police au Capitole lors de l'insurrection du 6 janvier



Ils ont déclaré que ses allégations de fraude électorale étaient largement diffusées sur les réseaux sociaux, s’appuyant sur la méfiance à l’égard du gouvernement qu’il avait entretenue au cours de ses quatre années en tant que président.

Et il n’a pas fait grand-chose pour arrêter ses partisans lorsqu’ils ont violemment pris les choses en main.

Le rapport a révélé que 187 minutes se sont écoulées entre la fin d’un discours de M. Trump exhortant ses partisans à marcher sur le Capitole et son premier effort pour disperser les émeutiers, ce qui a été fait en les rassurant : “Nous vous aimons, vous êtes très spécial.”

Plusieurs de ses collaborateurs l’ont supplié de dire quelque chose de plus fort, mais il ne l’a pas fait.

Le rapport a également détaillé les manquements des forces de l’ordre et des services de renseignement, mais il a déclaré que ceux-ci n’avaient pas conduit à l’insurrection.

Les gens se sont abrités dans la galerie de la Chambre alors que les manifestants tentaient de pénétrer dans la chambre. Photo : AP



Le président du comité, Bennie Thompson, a déclaré dans un avant-propos au rapport : « Le président des États-Unis incitant une foule à marcher sur le Capitole et à entraver les travaux du Congrès n’est pas un scénario que nos communautés du renseignement et des forces de l’ordre envisageaient pour ce pays. .”

Le rapport recommande que le Congrès crée “un mécanisme d’évaluation” de l’opportunité d’interdire les personnes mentionnées dans le rapport du futur bureau fédéral ou d’État.

Le panel a également transmis son enquête au ministère de la Justice, recommandant au ministère d’enquêter sur l’ancien président sur quatre crimes, dont l’aide à une insurrection, mais ces renvois n’ont aucune valeur juridique.

M. Trump a qualifié le rapport de “hautement partisan” et de “chasse aux sorcières”.

Écrivant sur sa plate-forme Truth Social, il a déclaré: “Le rapport très partisan du comité de désélection omet délibérément de mentionner l’échec de Pelosi à tenir compte de ma recommandation d’utiliser des troupes à DC, de montrer les mots” pacifiquement et patriotiquement “que j’ai utilisés, ou d’étudier la raison de la manifestation, fraude électorale. CHASSE AUX SORCIÈRES !”