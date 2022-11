L’ANCIEN président Donald Trump a continué de faire allusion à un retour potentiel à la Maison Blanche.

Cela fait suite à plusieurs remarques faites par le républicain au sujet d’une candidature pour la campagne 2024 et des récents rassemblements qu’il a organisés à travers les États-Unis.

Donald Trump peut toujours se présenter à la présidence en 2024 à moins que les sénateurs n’adoptent une mesure lui interdisant d’exercer des fonctions publiques Crédit : AFP

Donald Trump sera-t-il candidat à la présidence en 2024 ?

Au cours du premier semestre 2022, l’ancien président Donald Trump a organisé plusieurs rassemblements politiques dans différents États.

Même s’il ne s’agissait pas de rassemblements pour la campagne présidentielle, ces rassemblements fréquents ont fait croire à certains de ses partisans qu’il pourrait faire un retour en 2024.

De plus, Trump a déclaré qu’il allait faire une très grande annonce le 15 novembre 2022 dans son domaine de Mar-a-Lago à Palm Beach, en Floride.

Il a fait cette déclaration le 7 novembre 2022, alors qu’il s’exprimait lors d’un rassemblement à Dayton, Ohio, en soutien au candidat républicain au Sénat JD Vance, ainsi qu’à d’autres candidats républicains.

Même si Trump n’a pas donné de détails sur ce qu’il allait annoncer, il y a eu des spéculations selon lesquelles il est susceptible d’annoncer une élection présidentielle en 2024.

Son discours doit commencer à 21 heures aujourd’hui sur les principaux réseaux d’information tels que CNN et CBS.

Il sera également disponible en direct via YouTube.

Auparavant, le 25 novembre 2021, Trump avait fait allusion à une autre course présidentielle dans un message de Thanksgiving.

L’ancien président a déclaré dans un communiqué: “Une période très intéressante dans notre pays, mais ne vous inquiétez pas, nous serons à nouveau formidables – et nous le ferons tous ensemble.

“L’Amérique n’échouera jamais, et nous ne lui permettrons jamais d’aller dans la mauvaise direction. Trop de générations de grandeur comptent sur nous.

“Profitez de votre Thanksgiving en sachant qu’un avenir merveilleux vous attend !”

Trump avait précédemment nommé le gouverneur de Floride Ron DeSantis et les sens Josh Hawley et Ted Cruz comme ceux qu’il considère comme les futurs dirigeants du Parti républicain.

L’ancien vice-président Mike Pence aurait jeté les bases d’une élection présidentielle en 2024, après avoir été snobé par Trump pour avoir refusé de le soutenir dans des allégations de fraude électorale.

Pence a régulièrement réintégré la vie publique en rejoignant des organisations conservatrices, en écrivant des éditoriaux, en prononçant des discours et en lançant un podcast vidéo avec un groupe de défense qui se concentrera sur la promotion des réalisations de l’administration Trump.

Les stratèges du GOP disent que les actions de Pence depuis qu’il a quitté ses fonctions, comme le fait de rester à Washington, DC, sont des signes qu’il pourrait à nouveau briguer une fonction publique – même viser la présidence.

Pence a rompu les liens avec Trump après les élections de novembre 2020, lorsque l’ancien président a fait des allégations non fondées de fraude électorale.

Trump a déclaré au public que les démocrates avaient truqué les élections – une allégation que Pence n’a finalement pas soutenue.

Donald Trump peut-il être empêché de se présenter à la présidence en 2024 ?

Constitutionnellement, Trump peut lancer une deuxième candidature à la Maison Blanche après avoir perdu en 2020 – son équipe a déjà laissé entendre qu’il pourrait briguer un autre mandat en 2024.

Le 22e amendement stipule : “Nul ne peut être élu à la fonction de président plus de deux fois, et aucune personne qui a occupé la fonction de président ou agi en tant que président pendant plus de deux ans d’un mandat auquel une autre personne a été élu président doit être élu au poste de président plus d’une fois.”

Le président sortant a été accueilli par une salve de 21 coups de feu ainsi que les acclamations de sa famille et de ses partisans alors qu’il atterrissait à Joint Base Andrews.

Montant sur le podium alors que Hail to the Chief retentissait, il a dit que les quatre années avaient été incroyables et il a insisté pour qu’il revienne.

Le républicain a été accueilli par des chants de “USA, USA” et “merci Trump” alors que les participants à ses adieux agitaient le drapeau américain.

Trump a déclaré: “Je me battrai toujours pour vous, je regarderai, j’écouterai. L’avenir de ce pays n’a jamais été meilleur.”

Il a ajouté : “Bonne vie, on se reverra bientôt.”

Si Trump décide de se présenter en 2024, le républicain suivrait le précédent établi par Grover Cleveland.

Il a perdu sa réélection face au républicain Benjamin Harrison en 1884 et quatre ans plus tard, il a décidé de se présenter à nouveau à la présidence.

Cleveland a gagné et est devenu le 24e président car il n’a pas rempli de mandats consécutifs.

À la suite des émeutes du Capitole du 6 janvier, les législateurs de la Chambre des représentants ont destitué Trump pour avoir prétendument incité ses partisans à la violence, ce qui a fait cinq morts et plusieurs blessés.

Trump et Melania arrivent à Joint Base Andrews pour un dernier événement d’adieu Crédit: Splash Nouvelles

Qu’a dit Donald Trump à propos de se présenter à nouveau à la présidence ?

Discours du CPAC 2021

Lors de son discours au CPAC de 2021, Donald Trump a répété ses affirmations non fondées selon lesquelles les élections de 2020 avaient été truquées.

Après avoir critiqué des géants de la technologie comme Google, Facebook et Twitter, il a conclu : “Nous devons consacrer chaque once de notre énergie à remporter une élection historique à mi-mandat.

“Notre pays se présentera bientôt fièrement pour des élections libres, fortes et appropriées.

“Nous reprendrons la Chambre, nous reprendrons le Sénat et ensuite … nous reprendrons cette glorieuse Maison Blanche.”

“Nous rendrons l’Amérique encore plus grande.”

Son nouveau cri de guerre est venu après avoir dit à Sean Hannity en avril 2021 qu’il était plus populaire maintenant qu’il ne l’était avant les élections de 2020.

Tout en parlant à Hannity, Trump a déclaré à propos d’une course potentielle en 2024: “Je l’examine très sérieusement, au-delà du sérieux.

“D’un point de vue juridique, je n’ai pas encore vraiment envie d’en parler.”

L’équipe de campagne de Trump

Il a été signalé que la planification préliminaire avait commencé à lancer une nouvelle offre de Trump, mais aucune autre décision n’a été prise, rapporte CBS.

L’ancien stratège en chef de la Maison Blanche du président, Steve Bannon, a affirmé que Trump ne manquerait pas une chance de se présenter à nouveau aux élections s’il en avait l’occasion.

Bannon a déclaré à The Australian: “Je vais faire cette prédiction tout de suite. Si, pour une raison quelconque, l’élection est volée ou d’une manière ou d’une autre, Joe Biden est déclaré vainqueur, Trump annoncera qu’il se présentera pour une réélection en 2024 .

“Vous n’allez pas voir la fin de Donald Trump.”

Certains responsables gouvernementaux ont même suggéré que le GOP ne fonctionnerait pas ou n’existerait pas si Trump n’était pas le président.

L’ancienne porte-parole du ministère de la Justice de Trump, Sarah Isgur, a déclaré: “Que ce soit dans trois jours ou dans trois ans, le Parti républicain devra se débattre avec la question fondamentale: le GOP existe-t-il sans Trump? Pas son message, pas sa politique, mais Trump lui-même.

“C’est comme demander si la franchise John Wick fonctionne sans Keanu Reeves.”

Bryan Lanza, ancien directeur des communications de l’équipe de transition du président, a déclaré qu’il pouvait présenter des arguments solides pour se présenter à nouveau.

Lanza a ajouté que Trump serait plus jeune que Biden maintenant s’il se présentait à nouveau en 2024.

Biden a pris ses fonctions à 78 ans.

S’exprimant dans l’émission Today, Lanza a déclaré: “Biden aura l’opportunité de guider ce pays hors de Covid, et nous verrons quels sont ses succès et ses échecs.”