Donald Trump SERA « rétabli » en tant que président d’ici la fin de cette année, selon un tiers des républicains

PRESQUE un tiers des républicains croient à une théorie du complot farfelue selon laquelle Donald Trump sera « rétabli » en tant que président d’ici la fin de l’année, selon un sondage.

L’enquête, menée par Politico/Morning Consult, a révélé que 29% des républicains auto-identifiés pensent qu’il sera très ou assez probable que Trump reprendra le rôle de commandant en chef d’ici la fin de l’année.

Vingt-neuf pour cent des républicains auto-identifiés pensent qu’il sera très ou assez probable que Trump reprendra le rôle de commandant en chef d’ici la fin de l’année Crédit : AP

Un organisateur du sondage a qualifié cette figure de « regardante » Crédit : La Méga Agence

Pourtant, une majorité décisive a déclaré qu’elle ne croyait pas aux affirmations, avec 39% d’entre elles pensant que ce n’était « pas du tout probable » et 22% ont déclaré que ce n’était « pas très probable ».

Plus de huit démocrates sur dix – 84 % – et 70 % des indépendants rejettent également l’idée d’un retour potentiel de Trump.

Au total, 19% des 1 990 électeurs inscrits interrogés pour le sondage ont déclaré qu’il était soit « assez probable » ou « très probable » que Trump soit réintégré.

« C’est en fait quelque chose qui semble résonner assez profondément auprès des électeurs républicains », a déclaré mercredi le rédacteur en chef de Morning Consult, Cameron Easley, dans une émission sur SiriusXM.

Easley a ajouté qu’il pensait que les 29% d’électeurs du GOP qui ont soutenu la théorie étaient un « chiffre époustouflant ».

La théorie du complot selon laquelle Trump pourrait être réintégré est devenue populaire parmi les adeptes de Q-Anon et est basée sur ses fausses allégations de fraude électorale Crédit : Reuters

Les résultats de l’enquête arrivent un peu plus d’une semaine après que Maggie Haberman du New York Times a rapporté que Trump avait dit à ses partisans qu’il s’attendait à être réintégré en tant que président d’ici août.

Haberman a également déclaré qu’il faisait pression sur les médias conservateurs pour légitimer ses théories du complot selon lesquelles les élections de 2020 auraient été truquées contre lui.

« Et rien de tout cela n’est possible. Mais c’est le genre de chose qu’il essaie d’introduire dans l’écosystème médiatique conservateur », a déclaré Haberman lors d’une apparition sur CNN.

« Et je m’attends à ce que cela devienne de plus en plus intense au fur et à mesure qu’il fait l’objet d’une enquête par le procureur du district de Manhattan et le procureur général de l’État à New York et sous la menace d’une inculpation au cours des prochains mois. »

La théorie du complot selon laquelle Trump pourrait être réintégré est devenue populaire parmi les partisans de Q-Anon, dont certains anticipent également un coup d’État à la birmane pour restaurer le pouvoir présidentiel de Trump.

Cela découle des fausses allégations de fraude électorale colportées par Trump et certains de ses plus proches alliés.

Trump a dit à ses partisans qu’il s’attend à être réintégré en tant que président d’ici août, selon des rapports Crédit : AP

Trump a longtemps soutenu que l’élection lui avait été volée, bien que des preuves accablantes suggèrent le contraire Crédit : AFP

Pendant ce temps, les responsables électoraux de tout le pays ont maintenu que l’élection présidentielle de l’année dernière était l’une des plus sûres de l’histoire et ont nié la possibilité que ses résultats aient été faussés par une fraude généralisée.

Certains des alliés et anciens collaborateurs de Trump ont soutenu la théorie de la réintégration, notamment le limogeage de l’avocat de Trump, Sidney Powell.

Lara Trump, la belle-fille de Trump, a quant à elle démenti les informations selon lesquelles il parie sur un retour à la Maison Blanche d’ici août.

« Peut-être qu’il y a quelque chose que je ne sais pas… mais non. Je pense que beaucoup de gens s’énervent un peu à propos de quelque chose juste parce qu’il n’y a peut-être pas eu assez de recul du côté républicain », a-t-elle déclaré sur Fox News.

« Donc non, je n’ai entendu aucun projet d’installation de Donald Trump à la Maison Blanche en août. »

Trump a taquiné qu’il se présenterait en 2024, bien qu’il n’ait pas encore officiellement confirmé les plans Crédit : Reuters

Au milieu des spéculations, Trump a promis dans un communiqué de presse la semaine dernière que le GOP allait reprendre la Maison Blanche « plus tôt que vous ne le pensez », ajoutant « cela va être quelque chose de spécial ».

Le sondage de Politico/Morning Consult, publié mercredi, a également révélé que 59% des électeurs républicains interrogés ont déclaré qu’ils souhaitaient voir Trump jouer un rôle majeur dans le parti à l’avenir.

Trump n’a pas encore confirmé s’il prévoyait de se présenter en 2024, mais a laissé tomber un certain nombre d’indices et a suggéré qu’il confirmerait sa décision après la mi-mandat de 2022.

« Comme vous le savez, il est très tôt. Mais je pense que les gens vont être très, très heureux quand je ferai une certaine annonce », a déclaré Trump lors d’un podcast le mois dernier.

« Vous savez, pour des raisons de financement de campagne, vous ne pouvez vraiment pas le faire trop tôt car cela devient une toute autre chose. »

Dans une autre conclusion clé, 77 de tous les répondants ont déclaré qu’ils pensaient que la démocratie américaine était menacée, dont 82 % des républicains et 77 % des démocrates.

Et seulement quatre républicains sur dix ont déclaré avoir au moins « une certaine » confiance dans le système électoral.