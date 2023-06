Eh bien, aujourd’hui est le jour !

Donald Trump devrait être traduit en justice dans la ville de Miami pour l’acte d’accusation fédéral de 36 chefs d’accusation qui a été prononcé contre lui la semaine dernière pour mauvaise gestion de documents hautement classifiés et obstruction à la justice. Trump s’est enfui de la Maison Blanche avec les dossiers sensibles à la suite de sa défaite embarrassante face à Joe Biden lors des élections de 2016 et a fait tout ce qui était en son pouvoir pour empêcher le gouvernement fédéral de récupérer les documents une fois qu’ils ont pris conscience qu’ils étaient en sa possession.

Selon CNN, 53% des femmes blanches présidentes seront placées en état d’arrestation et placées en garde à vue par les maréchaux américains en attendant la visite du juge. Malheureusement, il n’est pas prévu de prendre une photo de l’ignoble Dorito.

Un sujet de préoccupation pour la ville de Miami est le potentiel de protestations indisciplinées et de violence de la part de ceux qui sucent religieusement les rotules de Trump. Comme vous pouvez l’imaginer, un grand nombre de ces types résident en Floride et ils ne sont pas trop contents que leur zaddy doive faire face au même type de conséquences juridiques que n’importe qui d’autre s’il volait des fichiers classifiés à la Maison Blanche.

Hier, le maire de Miami, Francis X. Suarez, un républicain, a tenu une conférence de presse pour encourager l’expression pacifique des opinions et assurer au public que lui et les services de police locaux sont préparés à la fumée…

Pour ceux qui se demandent peut-être quel effet cet acte d’accusation a sur la tournée de vengeance de Trump pour reconquérir la Maison Blanche, nous vous le dirons tout de suite, cela n’a aucun effet. Trump peut toujours se présenter légalement pour POTUS malgré toutes ses manigances criminelles, car la Constitution des États-Unis n’a que quelques mises en garde pour ceux qui recherchent la plus haute fonction du pays. La personne doit être un citoyen de naissance, avoir au moins 35 ans et résider aux États-Unis depuis au moins 14 ans. Les seules autres stipulations disqualifiantes sont les limites des mandats fixées par le 22e amendement (une personne ne peut exercer que deux mandats), la destitution (Trump a été condamné deux fois par la Chambre mais acquitté deux fois par le Sénat) et l’insurrection contre les États-Unis. soutiennent que Trump a clairement violé ce dernier élément, mais légalement, il est libre et clair.

Si vous vous en souciez, il y a un flux en direct à l’extérieur de la résidence de Trump qui documentera son voyage au palais de justice de Miami pour cette arrestation historique.