Donald Trump s’engage à poursuivre Biden s’il est élu

L’ancien président américain déclare que le « corrompu » Joe Biden sera traduit en justice sous son administration

Le favori républicain Donald Trump a déclaré vendredi à un public en Alabama qu’il nommerait un procureur spécial pour enquêter sur l’illégalité potentielle perpétrée par le « Famille criminelle Biden » dès son premier jour de mandat s’il récupère la Maison Blanche en 2024.

Trump, qui a été inculpé trois fois au cours des quatre derniers mois dans le cadre d’une série d’enquêtes criminelles sur sa conduite, a déclaré à la foule lors d’un événement de collecte de fonds à Montgomery : «Le jour des élections 2024, nous allons expulser le tordu Joe Biden de la Maison Blanche. Nous allons expulser les criminels et les voyous des couloirs du pouvoir à Washington. »

L’ancien président américain a ajouté qu’un procureur spécial serait nommé sur sa « premier jour au bureau » qui serait « étudiez chacune des principales revendications présentées par le Congrès concernant tous les actes véreux, y compris les pots-de-vin de la Chine et de nombreux autres pays étrangers qui vont dans les coffres de la famille criminelle Biden. »

Trump parlait juste un jour après avoir plaidé non coupable de diverses accusations, notamment de complot en vue de frauder les États-Unis, portées par l’avocat spécial Jack Smith dans le cadre d’une enquête sur les circonstances entourant les émeutes du 6 janvier 2021 au Capitole américain à Washington, CC.

L’homme de 77 ans fait également face à des enquêtes simultanées liées à des allégations selon lesquelles il aurait délibérément retenu des documents classifiés dans son domaine de Floride et entravé les efforts du gouvernement pour les récupérer. Il est également impliqué dans une autre affaire intentée par le procureur du district de Manhattan, Alvin Bragg, concernant une fraude financière et la falsification de documents commerciaux. Il nie toute allégation d’actes répréhensibles.

Trump, qui, selon les sondages, est clairement le favori pour revendiquer la nomination présidentielle du Parti républicain l’année prochaine, a déclaré à la foule de Montgomery que le « fausses charges » portée contre lui équivalait à « ingérence électorale ».

« La raison pour laquelle cela se produit est simple », a déclaré Trump. « Joe Biden est le président le plus incompétent et le plus corrompu de l’histoire des États-Unis. »

Trump n’a pas précisé ses allégations d’activités criminelles de la part des Bidens, mais on pense qu’elles sont liées à des allégations selon lesquelles Joe Biden et son fils Hunter auraient indûment profité d’une association avec la société ukrainienne de gaz naturel Burisma Holdings. Les Bidens nient les allégations d’illégalité liées à l’Ukraine, ainsi que les allégations de liens inappropriés avec la Chine.

Hunter Biden est également actuellement impliqué dans des procédures judiciaires, y compris des allégations de fraude fiscale.

Et s’il retourne au bureau ovale, Trump a été clair sur ce qu’il pense devoir être fait : « Les tables doivent tourner et nous détruirons l’État profond. »