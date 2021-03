L’ancien président Donald Trump a critiqué le Dr Anthony Fauci et le Dr Deborah Birx qui se sont assis avec Sanjay Gupta de CNN pour le projet documentaire « COVID WAR: The Pandemic Doctors Speak Out », diffusé dimanche soir.

« Sur la base de leurs entretiens, j’ai senti qu’il était temps de parler du Dr Fauci et du Dr Birx, deux auto-promoteurs essayant de réinventer l’histoire pour couvrir leurs mauvais instincts et leurs recommandations erronées, que j’ai heureusement presque toujours renversées, » Trump m’a dit.

L’ancien président a critiqué Fauci pour avoir accordé trop de crédit au vaccin, tout en accusant Birx de « ruiner la vie d’innombrables enfants », pour avoir soutenu les fermetures.

Le Dr Deborah Birx a expliqué à quel point les messages de santé publique étaient un gâchis au niveau fédéral, car Trump et d’autres hauts responsables refusaient de porter des masques et voulaient précipiter les réouvertures. Trump l’a qualifiée de « menteuse avérée » et a déclaré que les fermetures « avaient ruiné la vie d’innombrables enfants »

Le Dr Anthony Fauci s’est attribué le mérite d’avoir lancé le développement d’un vaccin, qui a ébouriffé les plumes de Trump. «Dr. Fauci était incapable de faire pression sur la FDA pour la faire passer plus rapidement. C’est moi qui l’ai fait, et même les faux médias le savent et le rapportent », a écrit Trump lundi.

Il a suggéré que Fauci ne respectait pas Birx, écrivant qu’il « parlait toujours négativement d’elle et, en fait, demanderait à ne pas être dans la même pièce qu’elle ».

Trump a également continué à se moquer de la première journée de Fauci pour les Nationals de Washington, affirmant que si Fauci disait qu’il était un athlète à l’université, il ne pouvait même pas lancer une balle de baseball même près du marbre, c’était un « rouleau ». Dit Trump.

Dans des interviews pour le documentaire, Birx a déclaré à Gupta que la plupart des décès au-delà des 100 000 premiers auraient pu être évités.

Elle a expliqué à quel point les messages de santé publique étaient un gâchis au niveau fédéral, car Trump et d’autres hauts responsables refusaient de porter des masques et voulaient précipiter les réouvertures avant de réduire le nombre de cas.

Birx s’est également rappelé avoir été appelé par Trump en août où il l’avait mâchée.

Elle l’a décrit comme une « conversation très inconfortable », une anecdote contestée par Trump.

Trump a qualifié Birx de « menteur avéré » qui n’a « que très peu de crédibilité ».

« Les États qui ont suivi son exemple, comme la Californie, ont eu de pires résultats sur COVID et ont ruiné la vie d’innombrables enfants parce qu’ils ne pouvaient pas aller à l’école, ruiné de nombreuses entreprises et un nombre incalculable d’Américains qui ont été tués par les verrouillages eux-mêmes, ‘A écrit Trump.

L’ex-présidente lui a également reproché d’être une hypocrite et de ne pas suivre ses propres règles de voyage essentielles en passant du temps avec sa famille à Thanksgiving dans le Delaware.

« Qui peut oublier quand le Dr Birx a donné un énorme mandat aux habitants de notre nation de ne pas voyager, puis a parcouru une grande distance pour voir sa famille pour Thanksgiving – seulement pour qu’ils appellent la police et la dénoncent? » Trump a écrit. «Elle a alors, embarrassant pour elle, démissionné.

Au cours de ses entretiens avec Gupta, Fauci n’a pas spécifiquement crédité Trump pour avoir lancé l’initiative de vaccination et l’a plutôt qualifié de « meilleure décision que j’ai jamais prise ».

Parlant de l’explosion des cas à New York, Fauci a déclaré: « Et c’est à ce moment-là qu’il est devenu très clair que la décision que nous avons prise le 10 janvier – de tout mettre au point et de développer un vaccin – a peut-être été la meilleure décision que je puisse prendre » ai jamais fait à propos d’une intervention en tant que directeur de l’institut.

Trump a répondu en disant que Fauci lui avait dit qu’il faudrait trois à cinq ans pour faire approuver un vaccin COVID-19.

«Dr. Fauci était incapable de faire pression sur la FDA pour la faire passer plus rapidement. C’est moi qui l’ai fait, et même les faux médias le savent et le rapportent », a écrit l’ex-président.

Trump s’est excusé de tout blâme en disant qu’il n’avait pas écouté les conseils de Birx ou de Fauci quand c’était mauvais.

«Le temps m’a prouvé que j’avais raison», a déclaré Trump. «J’ai seulement gardé le Dr Fauci et le Dr Birx parce qu’ils ont travaillé pour le gouvernement américain pendant si longtemps – ils sont comme une mauvaise habitude!

L’ancien directeur des centres de contrôle et de prévention des maladies, le Dr Robert Redfield, et l’ancien commissaire de la Food and Drug Administration, le Dr Stephen Hahn, qui ont également parlé à Gupta, n’ont pas été touchés.

Au cours de sa séance, Redfield a déclaré qu’il pensait que le COVID-19 provenait probablement d’un laboratoire – et non d’un marché humide chinois.

Alors que Hahn suggère qu’il a été crié par le secrétaire à la Santé et aux Services sociaux de Trump, Alex Azar, il a également soutenu la décision de donner à l’hydroxychloroquine, un médicament vanté par Trump, une autorisation d’utilisation d’urgence.

Cet EUA a ensuite été révoqué lorsque l’hydroxychloroquine s’est avérée ne pas être un traitement affectif au COVID-19.

Hahn a également continué à soutenir cette décision.