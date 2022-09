Donald Trump s’en prend après que NY AG Letitia James a intenté une action en justice pour fraude

L’ancien président américain Donald Trump parle des athlètes transgenres lors du sommet America First Agenda, à l’hôtel Marriott Marquis le 26 juillet 2022 à Washington, DC.

L’ancien président Donald Trump a qualifié la procureure générale de New York, Letitia James, de “raciste” et de “gravement incompétente” dans un article indigné sur les réseaux sociaux jeudi, un jour après avoir déposé une vaste plainte pour fraude contre lui et les membres de sa famille.

Le message de Trump sur la plateforme de type Twitter Truth Social a qualifié James de “terrible AG lorsqu’il s’agit de protéger les habitants de l’État de New York” et a salué son rival de campagne républicaine, Michael Henry, comme un “puissant combattant du crime”. Il a également partagé un certain nombre d’attaques contre James à partir de sources d’information et d’autres comptes de médias sociaux.

En outre, Trump a publié de nombreux messages approuvant apparemment l’idée qu’il devrait se présenter à nouveau à la présidence lors du cycle électoral de 2024. Un titre dit : « Trump devrait annoncer sa candidature avant les mi-sessions ».

James a annoncé mercredi une poursuite civile accusant Trump, trois de ses enfants adultes et certains de ses associés de longue date d’avoir soumis des années d’états financiers frauduleux afin d’obtenir divers avantages financiers. Le procès civil de 220 pages déposé devant la Cour suprême de Manhattan demande au moins 250 millions de dollars de dommages et intérêts.

Elle a également déclaré que son bureau avait envoyé une saisine pénale à l’IRS et aux procureurs fédéraux de Manhattan pour enquêter sur d’éventuels crimes fédéraux, notamment la fraude bancaire et le mensonge aux institutions financières.

Une porte-parole du bureau de James n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire sur les publications de Trump.

La vague de messages en ligne de Trump est survenue alors qu’il faisait face à de multiples autres contestations judiciaires, y compris une enquête criminelle du ministère de la Justice qui a conduit des agents du FBI à faire une descente dans son domicile en Floride le mois dernier.

Mercredi, une cour d’appel fédérale s’est rangé du côté du DOJ contre Trump. Il a permis aux agents fédéraux de reprendre leur examen d’environ 100 documents classifiés saisis lors du raid de la résidence de Palm Beach Mar-a-Lago.

Les messages de Trump sur James n’étaient pas sa première salve contre le responsable de New York, qui a fait campagne sur un promettre pour enquêter sur le président de l’époque. Dans un article de Truth Social mercredi après-midi, Trump a dénoncé le nouveau procès comme “une autre chasse aux sorcières par un procureur général raciste”, faisant référence à James, qui est noir.

Mais ses dernières attaques contre l’AG sont venues dans une série de plus de trois douzaines de messages et de rediffusions qui ont tour à tour amplifié des articles flatteurs sur l’ex-président et s’en sont pris à certains de ses ennemis politiques perçus.

Il a partagé des liens de médias conservateurs avec des titres tels que “Trump est le plus grand homme vivant” et “L’histoire appelle Donald Trump”. Il a également partagé des messages négatifs sur diverses personnalités, notamment la présidente de la Chambre démocrate Nancy Pelosi, le chef de la minorité sénatoriale du GOP Mitch McConnell, l’animateur de CNN Don Lemon et d’autres.

Dans un article, Trump a visé son ancien vice-président Mike Pence, car il a une fois de plus suggéré à tort qu’une fraude généralisée avait conduit à sa défaite aux élections de 2020 face au président Joe Biden. Le message est venu en réponse à la Chambre passer une facture pour réformer le processus électoral, ce qui, selon Trump, prouve que Pence aurait pu rejeter les votes électoraux des États pour Biden, plutôt que de permettre au Congrès de les confirmer.

Trump a suggéré qu’il envisageait une autre candidature à la Maison Blanche, mais n’a pas officiellement annoncé de campagne. Pourtant, jeudi, il a republié les titres de blog conservateurs “Trump se présente”, “L’establishment de Washington craint un second mandat de Trump” et “Donald Trump doit être le candidat républicain de 2024”.