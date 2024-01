Donald Trump s’en prend à Nikki Haley dans un discours raciste avant la primaire de NH

Nouvelles





DES MOINES, Iowa — L’ancien président Donald Trump s’est retourné contre sa rivale du GOP 2024, Nikki Haley, mardi soir et tôt mercredi, à moins d’une semaine avant ce que de nombreux observateurs considèrent comme une primaire incontournable du New Hampshire pour l’ancien gouverneur de Caroline du Sud.

“Quiconque écoute Nikki ‘Nimrada’ [sic] Le discours délirant de Haley hier soir ferait croire qu’elle a gagné la primaire de l’Iowa. Elle ne l’a pas fait », a posté Trump sur Truth Social. “Nikki est arrivée dans un TROISIÈME lointain!”

Le nom complet de Haley est Nimarata Nikki Haley – et ses détracteurs ont souvent utilisé son prénom pour attirer une attention peu flatteuse sur son héritage indien.

« Elle a dit qu’elle ne se présenterait jamais contre moi, que ‘c’était un grand président’ et qu’elle aurait dû suivre ses propres conseils. Maintenant, elle est coincée avec des POLITIQUES FAIBLES et une BASE MAGA TRÈS FORTE, et elle ne peut tout simplement rien faire ! Trump a continué.

Nikki Haley a terminé à la troisième place dans l’Iowa et espère tirer du sang politique de Donald Trump dans le New Hampshire. Getty Images

Nikki Haley a déjà servi dans l’administration de Donald Trump. REUTERS

L’équipe de Haley a rapidement ignoré la tirade contre elle, la qualifiant de désespoir de la part de l’homme de 77 ans.

“Donald Trump attaque Nikki pour une seule raison : elle a l’élan et il a peur”, a déclaré la porte-parole de la campagne AnnMarie Graham-Barnes au Post.

« Il s’agit d’une course à deux entre Nikki et Trump. Les électeurs ont le choix : le chaos, les drames et les griefs personnels du passé, ou une nouvelle génération de dirigeants conservateurs.»

Trump a également republié des extraits de son discours de mardi soir à Atkinson, dans le New Hampshire, dans lesquels il a prévenu : « Haley compte sur les démocrates et les libéraux pour infiltrer votre parti républicain ».

Dans un autre clip qu’il a partagé, le 45e président a réprimandé que Haley était soutenue par « les RINO, les mondialistes et les déments jamais Trump ».

Trump a ensuite partagé une image mêlant l’image de Haley et de sa rivale de 2016, Hillary Clinton, avec un logo de campagne qui incorporait la « flèche H » de l’ancienne première dame issue de sa campagne présidentielle infructueuse.

L’ancien président a comparé Nikki Haley à Hillary Clinton. realDonaldTrump/TruthSocial

Trump a également critiqué Haley pour son soutien à la réforme des droits à l’essence, qu’il a décrite comme une « réduction des prestations de sécurité sociale », et l’a critiquée pour son soutien passé à l’augmentation de la taxe sur l’essence alors qu’elle était gouverneur de Caroline du Sud.

Haley avait indiqué en 2015 qu’elle soutiendrait une augmentation de la taxe sur l’essence à condition qu’elle soit associée à une réduction de l’impôt sur le revenu de l’État.

“Haley est la candidate de l’establishment qui est aimée de Paul Ryan et de Mitt Romney”, lit-on dans un autre mème partagé par Trump.

L’une des attaques de Trump a déclaré que le candidat républicain à la présidentielle de 2012 aimait Nikki Haley. realDonaldTrump/TrutuhSocial

Pendant des semaines, les principaux alliés de Trump ont été aux prises avec des spéculations selon lesquelles l’ancien président pourrait choisir Haley comme colistière – une possibilité qu’aucun des deux individus n’a complètement exclue.

Alors que Trump multiplie les attaques contre Haley, l’ancien ambassadeur fait de même contre lui.

«Je m’en prends à Trump. C’est ce que je dis. Je fais ça, pas pour des raisons personnelles, mais le fait est que je ne veux pas que mes enfants vivent comme ça. À un moment donné, quelque chose doit céder », a déclaré Haley à CNN mardi.

« Les gens sont fatigués de la division et du chaos. Nous ne pouvons pas vivre encore quatre années de chaos. Nous n’y survivrons pas.

Donald Trump s’est déchaîné sur Nikki Haley via Truth Social. JIM LO SCALZO/EPA-EFE/Shutterstock

Elle a également comparé Trump au président Biden.

« Ils sont tous les deux exactement pareils : ils ont tous les deux 80 ans ; ils nous ont tous deux endettés pour des milliards de dollars ; ils sont tous deux confrontés à des enquêtes qui sont des distractions ; ils nous montrent tous les deux constamment qu’ils n’ont aucune vision pour l’avenir », a déclaré Haley.

Trump aurait 82 ans à la fin de ses fonctions s’il était élu et exerce un mandat complet de quatre ans. Biden a 81 ans.

A six jours des primaires du New Hampshire, un nouveau Université du Suffolk/NBC10 Boston/Boston Globe un sondage attribue à Trump un soutien de 50 % parmi les électeurs républicains probables, suivi de Haley à 34 % et du gouverneur de Floride Ron DeSantis à 5 %.

Le sondage, qui a porté sur un échantillon de 500 personnes et a une marge d’erreur de plus ou moins 4,4 points de pourcentage, est la première enquête majeure du New Hampshire à émerger après la victoire éclatante de Trump dans les caucus de l’Iowa et les retraits de l’ancien gouverneur du New Jersey Chris Christie et l’entrepreneur en biotechnologie Vivek Ramaswamy de la course.











