Donald Trump semble snober Twitter alors qu’Elon Musk réintègre l’ancien président

Donald Trump a déclaré qu’il ne voyait aucune raison de rejoindre Twitter, a rapporté Reuters.

Elon Musk a rétabli le compte de l’ancien président samedi soir à la suite d’un sondage Twitter.

Le compte Twitter de Trump comptait plus de 88 millions d’abonnés avant son interdiction le 8 janvier 2021.

L’ancien président Donald Trump a déclaré qu’il ne voyait aucune raison de rejoindre Twitter alors qu’Elon Musk rétablit son compte.

S’adressant, par vidéo, à la Coalition juive républicaine à Las Vegas quelques heures seulement avant que son compte ne soit débloquéTrump a déclaré: “Truth Social se porte très bien. Je vais rester là-bas.”

Trump a fait l’éloge de Musk, qui a pris le contrôle de Twitter en octobre, mais a déclaré lors de la réunion annuelle des dirigeants que les bots et les faux comptes tourmentaient le site de médias sociaux. Abordant s’il rejoindrait Twitter, Trump a déclaré: “Je ne vois aucune raison à cela. Ils ont beaucoup de problèmes sur Twitter. Cela peut le faire, cela peut ne pas le faire, mais les problèmes sont incroyables. ” par Reuters.

Le propriétaire milliardaire de Twitter a restauré le compte de Trump samedi soir après avoir interrogé ses abonnés avec une simple réponse par oui ou par non à la déclaration “rétablir Trump”. Le résultat a été une faible majorité pour la réintégration de Trump, avec 51,8 % des plus de 15 millions de personnes interrogées qui ont voté oui. “Le peuple a parlé. Trump sera réintégré. Vox Populi, Vox Dei”, a écrit Musk dans un tweet, en utilisant une expression latine. cela se traduit par “la voix du peuple est la voix de Dieu”.

La réintégration intervient près de deux ans après que Trump a été banni de la plate-forme à la suite de l’émeute du Capitole du 6 janvier 2021. Les détracteurs de Trump avait émis l’hypothèse que s’il revenait sur Twitter, il l’utiliserait comme mégaphone pour redynamiser ses affirmations sans fondement selon lesquelles il était le véritable vainqueur des élections de 2020.

Le retour de Trump sur Twitter était largement attendu après l’accord de 44 milliards de dollars de Musk pour acheter la société.

Musc a déjà déclaré lors d’une conférence du Financial Times“Je pense qu’il n’était pas correct d’interdire Donald Trump”, ajoutant: “Je pense que c’était une erreur. Cela a aliéné le pays et n’a pas empêché Donald Trump de se faire entendre. Je pense que c’était une décision moralement mauvaise et stupide à l’extrême.”

Musk a réintégré plusieurs comptes ces derniers jours, dont un boxeur controversé et un influenceur Andrew Tatedont l’interdiction de cinq ans a été annulée, Jordan Peterson, un universitaire de droiteet humoriste Kathy Griffon qui avait un compte parodique Elon Musk. Selon Le gardienVijaya Gadde, responsable de la politique juridique et publique de Twitter, a été le plus étroitement associée à la décision de l’entreprise de interdire Trump après l’émeute du Capitole. Il a été licencié par Musk peu de temps après la finalisation de l’achat de l’entreprise.