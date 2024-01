Donald Trump se vante de ses efforts pour faire échouer l’accord bipartite sur la frontière

Le favori républicain Donald Trump a déclaré qu’il voulait être tenu responsable du blocage d’un projet de loi bipartite sur la sécurité des frontières. en préparation au Sénat alors que le président Biden demande une autorisation d’urgence pour freiner une augmentation record des passages frontaliers non autorisés. “En tant que chef de notre parti, il n’y a aucune chance que je soutienne cette horrible trahison de l’Amérique par l’ouverture des frontières”, a déclaré Trump à une foule de partisans lors d’un rassemblement à Las Vegas samedi, avant le caucus présidentiel de l’État le 8 février. « Je me battrai jusqu’au bout. Beaucoup de sénateurs essaient de dire, respectueusement, qu’ils me rejettent la faute. Je dis, c’est bon. S’il vous plaît, blâmez-moi. S’il te plaît.”

L’opposition de Trump fait suite à la déclaration de Biden vendredi faisant l’éloge de l’accord et s’engageant à utiliser ses nouvelles autorités pour « fermer la frontière lorsqu’elle sera submergée » – un changement frappant alors qu’il a signalé son ouverture aux restrictions d’asile et à d’autres mesures d’application qui étaient auparavant inacceptables pour les démocrates.

« Si j’avais cette autorité, je l’utiliserais le jour où je signerais le projet de loi », a déclaré Biden.

Biden s’engage à « fermer » une frontière débordée si l’accord du Sénat est adopté

L’augmentation des arrestations à la frontière sud-ouest est devenue un défi politique de premier plan pour l’administration Biden et un thème central de la tentative de Trump pour une revanche en novembre. La gestion par Biden de la frontière sud et de l’immigration est son problème le moins bien noté dans les sondages, tandis que les personnes interrogées déclarent qu’elles font davantage confiance à Trump sur cette question.

Trump a déclaré qu’il s’opposait au projet de loi parce que les pouvoirs présidentiels étaient inutiles, faisant écho au position du président de la Chambre, Mike Johnson (R-La.), qui a qualifié samedi la proposition de « morte à l’arrivée » dans sa chambre. “Si Joe Biden voulait vraiment sécuriser la frontière, il n’a pas vraiment besoin d’un projet de loi”, a déclaré Trump lors de son discours à Las Vegas. “Je l’ai fait sans facture.”

Mais Trump a également reconnu des motivations politiques en cherchant à bloquer le projet de loi afin de priver Biden d’une autre réalisation législative bipartite.

“Un accord frontalier serait un nouveau cadeau pour les démocrates de gauche radicale”, a déclaré Trump dans un communiqué jeudi. «Ils en ont besoin politiquement.»

Les mesures en discussion comprennent une extension des pouvoirs d’expulsion du gouvernement et la possibilité de refuser aux migrants l’accès au système d’asile lorsque le nombre de traversées quotidiennes dépasse 5 000.

Les passages illégaux à la frontière entre les États-Unis et le Mexique ont été enregistrés le mois dernier à environ 250 000, le total mensuel le plus élevé jamais enregistré, et les responsables de l’administration ont déclaré que la majorité des migrants avaient été libérés dans le pays avec des demandes de protection en cours. New York, Chicago, Denver et d’autres villes plaident pour davantage d’aide fédérale pour abriter et aider les nouveaux arrivants, y compris les milliers de migrants envoyés par le gouverneur du Texas, Greg Abbott, un républicain.

Biden dit que le mur frontalier est inefficace. Voici les éléments clés à savoir.

Trump a apporté samedi son soutien à Abbott pour avoir déclaré une « invasion ». Jeudi, il a encouragé d’autres États à envoyer des troupes de la Garde nationale au Texas. Lors de son discours de samedi, il a déclaré qu’en tant que président, il « déploierait toutes les ressources militaires et policières nécessaires ».

Il a également réitéré sa promesse électorale de lancer « la plus grande opération d’expulsion intérieure de l’histoire américaine ».

Trump n’a cessé d’intensifier son utilisation d’un langage incendiaire et déshumanisant pour décrire les immigrants, les accusant d’« empoisonner le sang de notre pays », suscitant la condamnation des groupes de défense des droits civiques et des groupes anti-haine.

Samedi, il a réitéré ses descriptions de la vague migratoire comme une « invasion » et une « blessure ouverte », et il a décrit la gestion de Biden comme « un crime contre notre nation » et « une atrocité contre notre Constitution ».

“Joe ne s’en sortira pas avec ces crimes”, a déclaré Trump. “Avec votre vote, vous serez jugé et reconnu coupable par le peuple américain des atrocités qu’il a commises.”

La campagne Biden a critiqué les remarques de Trump comme étant contraires aux intérêts de la nation.

“Donald Trump a démontré ce soir qu’il fait campagne contre des solutions pour le peuple américain et qu’il s’oppose activement à l’Amérique”, a déclaré le porte-parole de la campagne, Ammar Moussa, après son discours. « Le président Biden est le seul candidat qui se concentre sur la gouvernance et la résolution des problèmes pour lesquels le peuple américain exige une action. »

Trump a également attaqué son seul opposant principal, l’ancienne ambassadrice de l’ONU Nikki Haley, pour s’être opposée à son mur frontalier et à l’interdiction de voyager en provenance de pays à majorité musulmane. Une publicité de campagne diffusée dans les médias de l’Iowa et du New Hampshire comprenait des clips de migrants se glissant à travers les lattes d’acier du mur frontalier emblématique de Trump, tout en promettant qu’il construirait « encore plus de mur ».

Trump a toujours fait des attaques contre les immigrés une pièce maîtresse de ses campagnes, allant de la qualification des Mexicains de « violeurs » lors du lancement de sa campagne de 2016 à l’avertissement d’une « caravane » de migrants avant les élections de mi-mandat de 2018. Ailleurs dans le discours de Las Vegas samedi, Trump a raconté à quel point il n’avait pas fait de l’immigration une question prioritaire lorsqu’il s’était présenté à la réélection en 2020.