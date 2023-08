Donald Trump se transforme en prison en Géorgie pour se faire prendre une photo d’identité pour des accusations explosives d’ingérence électorale de 2020

DONALD Trump a été arrêté après s’être rendu suite à des allégations selon lesquelles il aurait tenté d’annuler l’élection présidentielle de 2020.

L’ancien président américain s’est rendu jeudi dans une prison de Géorgie, plus d’une semaine après avoir été inculpé de complot et de racket.

Donald Trump a été incarcéré dans la prison du comté de Fulton en Géorgie et libéré sous caution jeudi. Crédit : Bureau du shérif du comté de Fulton

L’ancien président a salué les caméras après être descendu de son avion en Géorgie pour se rendre Crédit : AP

Un policier marche avec son K-9 devant la prison du comté de Fulton à Atlanta, en Géorgie, le 24 août 2023, où Trump a été incarcéré. Crédit : AFP

Trump a pris l’avion de Newark à Atlanta avant de se rendre à la prison Crédit : AFP

On pouvait voir l’ancien président saluer les spectateurs alors qu’il descendait de l’avion et se rendait à la prison du comté de Fulton.

Des policiers armés de fusils d’assaut ont encerclé la prison alors que Trump, 77 ans, s’approchait dans une file de voitures noires.

Selon sa feuille de réservation, Trump mesure 6 pieds 3 pouces et pèse 215 livres. La couleur de ses yeux était considérée comme bleue et ses cheveux étaient blonds ou blond fraise.

Certains ont été choqués par le poids indiqué après que le président ait pesé 239 livres lors de son examen physique en 2018.

Il a déjà été libéré sous caution de 200 000 $ et n’a passé qu’environ 20 minutes en prison.

Une photo de l’ancien président renfrogné devant la caméra a été publiée jeudi soir, Trump partageant la photo sur les réseaux sociaux peu de temps après.

Il a écrit : « Ingérence électorale. Ne vous rendez jamais ! »

La publication a également été partagée sur le compte X de Trump – anciennement connu sous le nom de Twitter – dans ce qui est la première fois qu’il tweete depuis son bannissement de la plateforme en 2021.

De nombreux partisans ont envahi les rues pour encourager l’ancien président en appelant à « enfermer » le procureur de district Fani Willis.

Parmi la foule se trouvait la représentante de Géorgie, Majorie Taylor Greene, qui a souri et salué ses électeurs.

« Ce soir, j’ai rejoint des centaines de patriotes à la prison du comté de Fulton pour soutenir le président Trump pendant sa persécution par le procureur communiste d’Atlanta Fani Willis », a-t-elle écrit sur X.

« Je ne cesserai jamais de soutenir le président Trump et je voterai pour lui depuis la prison s’il le faut ! »

Alors que Trump quittait la prison du comté de Fulton jeudi soir, les députés ont répondu à une alerte à la bombe au palais de justice du comté situé à environ huit kilomètres de l’endroit où l’ancien président avait été incarcéré.

Le bureau du shérif a enquêté et a déterminé qu’il n’y avait aucun élément préoccupant dans l’établissement.

UNE BASE D’ALÉGATIONS

Trump fait face à une série d’allégations, notamment plusieurs accusations de complot, de sollicitation de violation de serment par un agent public, de dépôt de faux documents et de violation de la loi géorgienne sur les organisations influencées et corrompues par les racketteurs (RICO).

La Géorgie a été l’un des États clés que Trump a perdu lors des élections de 2020.

Le républicain, qui est actuellement le favori pour l’investiture présidentielle du GOP avant les élections de 2024, nie avec véhémence ces allégations.

Avant de monter à bord de son avion pour quitter la ville, il a fait une brève déclaration aux médias présents sur la piste.

« Nous n’avons rien fait de mal, je n’ai rien fait de mal », a déclaré Trump.

« Il s’agit d’une ingérence électorale. Je tiens donc à vous remercier d’être ici. Nous n’avons rien fait de mal.

« Nous avions tous les droits, tous les droits, de contester une élection que nous considérions comme malhonnête. »

Trump avait jusqu’au 25 août à midi pour se rendre volontairement dans une prison du comté de Fulton, conformément aux termes de l’acte d’accusation.

Dans le cadre du processus de réservation, les accusés reçoivent leurs empreintes digitales et leur photo est prise.

La FAA a émis une restriction de vol temporaire pour l’espace aérien autour de la prison du comté de Fulton entre 18h45 et 21h00, heure locale, pour un moment dit VIP.

Des policiers en cagoule ont été vus gardant la prison alors que des manifestants pro et anti-Trump se rassemblaient près de l’entrée.

Le républicain impétueux s’est rendu un jour après que son ancien avocat Rudy Giuliani s’est rendu aux flics.

Après s’être rendu, Giuliani a déclaré aux journalistes : « Je suis très honoré d’être impliqué dans cette affaire, car cette affaire est un combat pour notre mode de vie », qualifiant l’acte d’accusation de « parodie ».

La capitulation de Trump intervient également un jour après que ses rivaux pour l’investiture républicaine, dont le gouverneur de Floride Ron DeSantis et le magnat Vivek Ramaswamy, se sont affrontés lors du premier débat du GOP.

DeSantis et Ramaswamy faisaient partie des politiciens républicains qui ont levé la main lorsqu’on leur a demandé s’ils soutiendraient Trump s’il était reconnu coupable et remportait l’investiture républicaine.

L’ancien vice-président Mike Pence, Nikki Haley, Tim Scott et le gouverneur du Dakota du Nord Doug Burgum ont également levé la main.

On ne sait toujours pas quand Trump sera jugé pour ces allégations.

La semaine dernière, la procureure du comté de Fulton, Fani Willis, a proposé une date potentielle de procès au 4 mars 2024, mais les rapports suggèrent qu’elle a déposé une deuxième suggestion auprès du juge.

Willis a déclaré à un juge que le procès devrait plutôt commencer le 23 octobre, rapporte Bloomberg.

La date de début du 23 octobre interviendrait quelques mois seulement avant le premier caucus républicain dans l’Iowa, qui aura lieu le 15 janvier.

Dix-neuf accusés ont été nommés dans l’acte d’accusation, dont les avocats Jenna Ellis et Sidney Powell.

Ellis rayonnait alors qu’elle se faisait prendre une photo à la prison du comté de Fulton et l’ancien sénateur de l’État de Géorgie, David Shafer, a fièrement mis sa photo comme photo de profil sur X, anciennement Twitter.

L’acte d’accusation en Géorgie porte sur des accusations portées par l’État, ce qui signifie que Trump ne pourra pas se pardonner s’il est reconnu coupable et s’il remporte les élections de 2024.

Un gouverneur favorable à Trump n’aurait pas non plus le pouvoir de lui accorder sa grâce.

En Géorgie, les grâces sont délivrées par un comité de cinq membres connu sous le nom de Conseil des grâces et des libérations conditionnelles de l’État de Géorgie.

‘FAUX’

Trump a critiqué Willis, la qualifiant de « bidon » avant que le dernier acte d’accusation ne soit publié.

Il a écrit sur son fil Truth Social : « Quelqu’un pourrait-il dire au grand jury du comté de Fulton que je n’ai pas falsifié l’élection ?

« Les gens qui l’ont trafiqué sont ceux qui l’ont truqué, et malheureusement, c’est faux. [sic] Fani Willis, qui a permis à Atlanta de devenir l’une des villes les plus dangereuses au monde, n’a aucun intérêt à voir l’énorme quantité de preuves disponibles, ni à découvrir qui sont ces personnes qui ont commis cela. crime sont.

« Elle veut seulement ‘avoir Trump’. Je serais heureux de montrer cette information au GJ »

Trump a accusé Willis d’être « hors de contrôle » et a déclaré que les accusations faisaient partie d’une « chasse aux sorcières ».

UNE RADIE D’ACTUALITES

Le magnat impétueux fait face à trois autres actes d’accusation à New York, Miami et Washington, DC.

La vague d’inculpations contre l’ancien président a commencé en mars lorsque le procureur du district de Manhattan, Alvin Bragg, a déposé 34 accusations criminelles contre Trump pour ce que les procureurs ont décrit comme un stratagème d’argent secret.

Les procureurs ont déclaré que Trump et son ancien fixateur, Michael D. Cohen, avaient versé 130 000 $ en cachette à porno star Stormy Daniels dans les derniers jours de la campagne de 2016 pour faire taire les allégations de liaison.

L’affaire comprendrait également des réclamations de paiements séparés à une deuxième femme, l’ancienne mannequin Playboy Karen McDougal.

Trump aurait joué un rôle en versant 150 000 $ à McDougal, qui affirmait avoir entamé une relation de 10 mois avec l’ancien président en 2006, selon le Wall Street Journal.

L’ancien président américain aurait également payé 30 000 dollars à un ancien portier de la Trump Tower pour faire taire ses affirmations selon lesquelles Trump avait un « enfant hors mariage ».

Trump fait également face à des accusations dans une affaire distincte à Miami intentée par le conseiller spécial Jack Smith, où il est accusé d’avoir mal géré des documents classifiés après avoir quitté la Maison Blanche.

Il a été accusé de complot en vue d’entraver la justice, de dissimulation d’un document dans le cadre d’une enquête fédérale, de rétention d’un document ou d’un dossier, de complot en vue d’entraver la justice, de dissimulation par corruption d’un document ou d’un dossier, de stratagème de dissimulation et de deux chefs de fausses déclarations et représentations.

Le FBI a exécuté un mandat de perquisition dans la propriété de Trump à Mar-a-Lago, en Floride, en août de l’année dernière.

Les responsables fédéraux ont trouvé plus de 80 boîtes de documents classifiés dans la succession de Trump, dont six avec le plus haut niveau de classification dans son bureau, selon tribunal enregistrements.

Plus tôt ce mois-ci, Trump a été inculpé pour son implication présumée dans les événements du Capitole le 6 janvier 2021.

Il a été inculpé de quatre chefs d’accusation, dont complot en vue de frauder les États-Unis, complot en vue d’entraver une procédure officielle, obstruction et tentative d’obstruction à une procédure officielle et complot contre les droits.

Le 6 janvier 2021, une foule de partisans de Trump a pris d’assaut le bâtiment du Capitole américain pour tenter d’empêcher le Congrès de compter les votes électoraux pour confirmer le président élu Biden comme nouveau président.

Le rassemblement est devenu violent lorsque la foule du MAGA a pénétré dans une brèche dans le Capitole, brisant les fenêtres et les portes et affrontant le Capitole. police officiers.

