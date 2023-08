Donald Trump se rend en Géorgie, accusé d’avoir cherché à renverser les élections de 2020

Donald Trump s’est rendu jeudi soir à la prison du comté de Fulton pour racket et complot en raison de ses efforts visant à annuler les résultats des élections de 2020 dans l’État de Géorgie, où il a été traité comme n’importe quel accusé pénal et a fait prendre une photo.

La brève arrestation de l’ancien président marque un autre moment stupéfiant au cours duquel le favori républicain pour la course à 2024 était de nouveau en état d’arrestation dans le cadre d’une affaire pénale majeure.

La réservation a eu lieu pendant les heures de grande écoute des réseaux d’information par câble, un créneau horaire que Trump aurait insisté pour que ses avocats négocient avec les procureurs dans un effort apparent pour discréditer les accusations et détourner l’attention de l’indignité de la reddition.

Mais Trump s’est livré aux autorités sans les privilèges spéciaux qui lui ont été accordés dans ses autres affaires pénales. En plus de la photo qu’il avait désespérément cherché à éviter – la première prise jamais prise par un ancien président américain – Trump a fait prendre ses empreintes digitales et son poids a été enregistré à 215 livres, selon les enregistrements en ligne.

Photo de réservation fournie par le bureau du seriff du comté de Fulton. Photographie : non défini/AP

Trump a fait face à son quatrième acte d’accusation depuis qu’il a quitté ses fonctions lorsqu’il a été inculpé la semaine dernière de 41 chefs d’accusation par le procureur du comté de Fulton, Fani Willis, qui décrivait Trump et 18 alliés comme s’étant engagés dans une entreprise criminelle pour annuler sa défaite électorale de 2020. .

Signe clair de la conviction de Willis que son équipe est prête à passer en jugement immédiatement, elle a demandé que le procès des 19 accusés commence le 23 octobre après que l’un des coaccusés, l’ancien avocat de Trump, Kenneth Chesebro, ait apparemment joué et demandé un procès rapide.

L’équipe juridique de Trump a déposé une requête s’opposant à une date de procès aussi rapide en quelques heures, soulignant la stratégie globale de Trump visant à retarder la procédure autant que possible – potentiellement jusqu’après l’élection présidentielle de 2024 – et indiquant les intérêts divergents des personnes prises au piège dans l’acte d’accusation.

La caution de Trump a été convenue à 200 000 dollars, le montant le plus élevé de tous ses coaccusés, y compris son ancien avocat Rudy Giuliani, qui s’est rendu pour réservation un jour plus tôt après que sa caution ait été fixée à 150 000 dollars après avoir été accusé principalement du même compte.

Trump a fait appel à un cautionnaire commercial local, Charles Shaw de Foster Bail Bonds, pour verser la caution de 200 000 $. Il a été libéré après environ 20 minutes de prison dans des conditions comprenant des restrictions strictes en matière d’intimidation des témoins qui n’ont pas été mises en place pour ses coaccusés, selon les documents judiciaires, jusqu’à ce qu’il soit dû de retour devant un tribunal d’État pour sa mise en accusation.

Trump s’est envolé pour Atlanta dans un avion privé depuis son club de Bedminster dans le New Jersey, où il passe ses étés, souriant et saluant les caméras en sortant du vol. Il s’est ensuite rendu à la prison de Rice Street, située au nord-ouest du centre-ville, avec un cortège des services secrets américains.

Les coaccusés de Trump dans cette affaire ont également été libérés sous caution, à l’exception d’Harrison Floyd, qui était associé à un groupe Black Voices for Trump et accusé de complot en vue de commettre de fausses déclarations et d’influencer illégalement un témoin. Il est resté en prison, un établissement réputé pour son conditions désastreuses et décès fréquents.

Cette réservation en Géorgie fait suite à un débat présidentiel mettant en vedette ses principaux rivaux pour l’investiture républicaine de 2024, une course dans laquelle Trump reste le favori malgré ses nombreux problèmes juridiques.

La stratégie visant à transformer la reddition en un cirque télévisé a été une tentative de discréditer les actes d’accusation, a déclaré une personne proche du dossier, ainsi que de capitaliser sur le vide d’informations laissé par les procureurs après les événements pour imposer les siennes. tourner sur les accusations.

À cette fin, Trump a prononcé de brèves remarques devant les journalistes avant de quitter Atlanta. Il a déclaré que les accusations étaient censées être une « parodie de justice », affirmant : « Nous n’avons rien fait de mal du tout » et répétant ses fausses affirmations selon lesquelles les élections avaient été « volées ». Peu de temps après la publication de la photo, la campagne de Trump a commencé à utiliser l’image pour collecter des fonds, et il a également revenu sur Twitter, désormais rebaptisé X, pour la première fois depuis janvier 2021 pour publier la photo, avec le message « NE JAMAIS abandonner !

Dans une interview sur le réseau de droite Newsmax, Trump a déclaré qu’il avait été « très bien traité » en prison, mais a encore une fois dénigré les procureurs dans ses affaires en les qualifiant d’avocats de « gauche radicale », les traitant d’« animaux vicieux » et de « maniaques ».

Avant la reddition, Trump a remanié son équipe juridique et a retenu les services du principal avocat de Géorgie, Steven Sadow, qui a déposé un avis de comparution auprès de la cour supérieure du comté de Fulton en tant qu’avocat principal, en remplacement de Drew Findling. L’autre avocate de Trump dans cette affaire, Jennifer Little, reste en poste.

La raison de ce recalibrage brutal n’était pas claire, et les collaborateurs de Trump ont suggéré que cela n’était pas lié aux performances. Pourtant, Trump a l’habitude de licencier les avocats qui le représentaient lors d’enquêtes criminelles, mais n’ont pas pu éviter les accusations.

Donald Trump arrive à la prison du comté de Fulton. Photographie : Chandan Khanna/AFP/Getty Images

Findling n’a pas non plus été en mesure d’exempter Trump de faire prendre sa photo, selon des personnes proches du dossier – ce qui a personnellement irrité Trump, même si le bureau du shérif du comté de Fulton avait toujours indiqué qu’il n’était pas intéressé par un tel accommodement. Sa photo n’a pas été prise dans ses autres affaires pénales.

Un porte-parole de Trump n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

Les 18 autres coaccusés dans l’affaire de subversion électorale de 2020 semblent recevoir un traitement régulier sur la base des dossiers de prison en ligne de l’ancien avocat électoral de Trump, John Eastman, et d’autres, dont la taille, le poids et l’apparence personnelle ont été rendus publics.

L’équipe juridique de Trump pourrait déposer une requête pour renvoyer l’affaire devant un tribunal fédéral avant cette date, en vertu d’une loi fédérale autorisant de tels changements de lieu si l’affaire implique des actions de fonctionnaires fédéraux prises « sous le couvert » de leur bureau – comme dans le cas où faisait partie des fonctions officielles.

Trump pourrait toutefois rencontrer des difficultés majeures avec cet argument, car il devrait démontrer que prendre des mesures pour modifier le résultat des élections de 2020 en Géorgie revenait à agir en sa qualité officielle de président, ont déclaré des experts juridiques.