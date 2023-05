Donald Trump se présente-t-il à nouveau à la présidence en 2024 après l’inculpation et le procès d’E Jean Carroll ?

Inscrivez-vous à l’e-mail quotidien Inside Washington pour une couverture et une analyse exclusives des États-Unis envoyées dans votre boîte de réception Recevez notre e-mail gratuit Inside Washington

L’ancien président Donald Trump s’est avéré être à la fois un agresseur sexuel et un accusé dans une affaire pénale – à un moment où il envisage une troisième course à la Maison Blanche.

Le 9 mai, un jury fédéral de Manhattan a conclu que M. Trump avait abusé sexuellement Elle chroniqueur du magazine E Jean Carroll dans une loge du grand magasin Bergdorf Goodman de Manhattan dans les années 1990.

Mme Carroll, 79 ans, a poursuivi l’ancien président pour l’avoir violée puis « détruit » sa réputation lorsqu’il l’a accusée d’avoir menti au sujet de la rencontre, affirmant qu’elle n’était pas son « type ».

Pendant deux semaines, les jurés ont entendu le témoignage poignant de Mme Carroll ainsi que de deux autres femmes qui ont accusé M. Trump d’agression sexuelle.

Bien que le jury ait conclu que M. Trump avait abusé sexuellement de Mme Carroll, le panel n’a pas conclu qu’elle avait prouvé qu’il l’avait violée et qu’il n’a donc pas été reconnu coupable de viol.

Comme il s’agit d’une affaire civile, M. Trump n’encourt aucune peine de prison à la suite du verdict, mais il a été condamné à verser à Mme Carroll près de 5 millions de dollars de dommages et intérêts pour batterie et diffamation.

Le verdict marque le dernier problème juridique pour l’ancien président – ​​un peu plus d’un mois après qu’il est devenu le premier président actuel ou ancien des États-Unis à être arrêté et accusé d’un crime.

Le jeudi 30 mars, un grand jury a voté pour inculper M. Trump pour des accusations criminelles à la suite de l’enquête du procureur du district de Manhattan, Alvin Bragg, sur les paiements silencieux menant à l’élection présidentielle de 2016.

Dans cette affaire, il est accusé de 34 chefs d’accusation de falsification de documents commerciaux afin de dissimuler un stratagème présumé visant à influencer illégalement les élections de 2016 en supprimant les histoires négatives à son sujet.

Lors d’une audience à New York le mardi 4 avril, M. Trump a plaidé non coupable de toutes les accusations.

En février et mars, l’enquête de longue date était entrée dans une nouvelle phase et le bureau de M. Bragg a contacté les avocats du président pour offrir une opportunité de témoignage volontaire, un signe qui signifiait qu’un acte d’accusation ou plusieurs actes d’accusation étaient probablement en cours.

M. Trump lui-même avait prédit le 18 mars qu’il serait arrêté la semaine suivante, le mardi 21 mars, ce qui ne s’est pas produit.

Trump à la convention NRA en avril 2023 (PA)

Maintenant que M. Trump a été arrêté et inculpé, c’est la première fois qu’une enquête sur son entourage (dont il y en a eu plusieurs, la plus célèbre ayant conduit à de multiples inculpations pour des personnalités liées à la campagne de 2016) a fait couler du sang. de l’ancien président lui-même.

Le protocole du ministère de la Justice contre l’accusation d’un président en exercice semblait refroidir toute capacité de l’agence à le faire pendant qu’il était en fonction, mais la perte du président en 2020 a ouvert la porte à des poursuites pour l’affaire Stormy Daniels de 2016 ainsi qu’à une enquête sur le Attaque du 6 janvier contre le Capitole des États-Unis et tentatives de M. Trump d’annuler les élections.

Cette deuxième enquête se poursuit, avec la possibilité distincte d’accusations potentielles à la fois pour M. Trump et les membres de son équipe juridique.

Trump peut-il encore se présenter à la présidentielle ?

Maintenant que M. Trump a été reconnu coupable d’abus sexuel par un tribunal et qu’il fait l’objet d’une inculpation pénale, cela soulève une question clé sur l’avenir : qu’adviendra-t-il de la course de 2024 et de la capacité de Donald Trump à y participer ?

La réponse courte est, pas beaucoup.

Comme indiqué, l’affaire E Jean Carroll était un procès civil, ce qui signifie que M. Trump n’encourt aucune peine de prison ni condamnation pénale.

Et en ce qui concerne l’inculpation pénale, il n’y a aucune restriction dans la Constitution américaine empêchant toute personne inculpée ou reconnue coupable d’un crime, ou même purgeant actuellement une peine de prison, de se présenter ou de gagner la présidence.

Même s’il a été jugé et condamné dans l’un des soi-disant «procès rapides», il a à plusieurs reprises applaudi le gouvernement chinois pour avoir opéré dans des affaires de délits liés à la drogue, M. Trump pourrait toujours mener l’intégralité de sa campagne présidentielle depuis une cellule de prison.

Ce qui est beaucoup moins clair, c’est ce qui se passerait s’il gagnait dans ce scénario.

Tout comme il n’y a aucune restriction dans la Constitution sur une personne qui se présente sous l’inculpation, il n’y a aucune explication sur ce qui devrait se passer en cas de victoire.

Il n’y a rien dans le document qui accorderait automatiquement à M. Trump un sursis de prison, à l’exception de la probabilité que toute accusation portée par les autorités fédérales, si elles étaient encore en litige au moment où M. Trump a assumé la présidence pour la deuxième fois, serait être abandonné en raison du refus du ministère de la Justice de poursuivre un président en exercice.

Les accusations au niveau de l’État comme celles déposées par M. Bragg sont beaucoup plus délicates et ne relèveraient pas du pouvoir de grâce présidentielle potentiel de M. Trump si elles aboutissaient à une condamnation.

Si une condamnation pour des accusations d’État se produisait parallèlement à une victoire électorale de Trump, cela conduirait probablement à une bataille juridique massive pour déterminer s’il y avait un moyen pour l’ancien président de se sortir de sa peine.

Si M. Trump n’était pas en mesure d’éviter ce résultat, cela conduirait presque certainement à sa destitution (pour une troisième fois historique) ou à sa destitution via le 25e amendement, qui permet au Cabinet de destituer un président incapable d’exercer ses fonctions.

Il y a de nombreux devoirs et pièges de la présidence qu’il serait tout simplement incapable de remplir depuis une cellule de prison, la visualisation de documents classifiés pour n’en nommer qu’un.

Toute condamnation potentielle de M. Trump est encore loin et à peine plus qu’une possibilité lointaine.

Mais les conversations qu’il a entamées avec sa candidature à la présidence, malgré une inculpation et de multiples enquêtes criminelles, ont déjà poussé des parties du droit constitutionnel américain théorique dans un endroit beaucoup plus réel que de nombreux experts n’auraient jamais cru qu’ils vivraient pour voir.

Cette histoire a été mise à jour le mercredi 10 mai 2023 pour refléter les nouveaux développements