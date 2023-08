Donald Trump se prépare à deux autres inculpations historiques

« Je veux que les électeurs écoutent ceci – il est fort probable que d’ici à ce que nous arrivions à l’étape du débat le 23 août, le favori sera libéré sous caution dans quatre juridictions différentes : Floride, Washington, Géorgie et New York », l’ancien gouverneur républicain du New Jersey, Chris Christie, un ancien allié de Trump devenu rival, a déclaré CNN pendant le weekend.

Donald Trump avec l’ancien gouverneur du New Jersey Chris Christie en 2016. Crédit: PA

Reste à savoir si une nouvelle série d’accusations influencera l’esprit des électeurs républicains.

Cependant, dans un signe que les choses arrivent à un point critique, le procureur du district du comté de Fulton, Fani Willis, a donné son indice le plus fort à ce jour qu’une inculpation pénale pourrait être imminente pour la tentative de Trump et de ses alliés de renverser le vote électoral de 2020 en Géorgie – le champ de bataille État qui a finalement assuré la victoire électorale de Biden.

Des barricades ont également été érigées autour du palais de justice du comté de Fulton, au centre-ville d’Atlanta, dans le cadre d’une vaste série de mesures de sécurité visant à protéger la zone au milieu des troubles.