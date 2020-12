Les créateurs de South Park se sont moqués de la réaction de Donald Trump à sa défaite électorale dans une nouvelle vidéo festive « deepfake » qui le dépeint en train de sombrer dans l’effondrement alors qu’il lit une histoire de Noël pour les enfants.

Animé par Trey Parker et Matt Stone, le sketch amusant montre Trump boudant alors qu’il lit une histoire de rennes avec une touche politique pour refléter sa défaite face à Joe Biden en novembre et ses tentatives infructueuses de s’accrocher au pouvoir depuis.

La parodie a été diffusée dans le dernier épisode de la websérie satirique du duo comique, Sassy Justice, et utilise la technologie deepfake, qui remplace sa ressemblance par celle d’une autre avec des résultats étonnamment convaincants.

Le sketch montre un faux Trump en fusion alors qu’il lit une histoire sur le renne

Le personnage de Trump, joué par Peter Serafinowicz, porte un pull de Noël coloré et un chapeau de fête.

«Il était une fois un petit renne, tous les rennes ont convenu qu’il était le meilleur renne de tous les rennes», commence le clip.

«Le lendemain, un vieux renne grincheux aux yeux endormis est venu en ville et a commencé à dire:« Vous connaissez le renne? Il n’est pas génial. «Mais il est génial», ont dit tous les rennes.

Au fur et à mesure que la fable se poursuit, le personnage de Trump devient nettement plus furieux alors qu’il trouve des parallèles entre lui-même et le renne, brouillant les lignes entre le sort de l’animal et le sien.

Trump dit ensuite qu’une élection a eu lieu parmi les rennes pour savoir qui était « le meilleur renne », qui a finalement été « truqué » et assiégé par la « tricherie ».

«Les gens ont commencé à tricher, les chiffres ont changé», poursuit-il. «Et ils disent:« Il a gagné, il a gagné les élections! ».»

La parodie a été diffusée dans le dernier épisode du duo comique Trey Parker (à droite) et de la websérie satirique de Matt Stone (à gauche), Sassy Justice, et utilise la technologie deepfake, qui remplace sa ressemblance par celle d’une autre avec des résultats étonnamment convaincants.

Trump poursuit en décriant que le nombre de votes ait changé en «Pennsylvanie par 300 000… et c’est Dominion», une référence aux systèmes de vote du Dominion qui ont été accusés par des membres de l’équipe juridique de Trump de manipuler le décompte des voix.

Ne lisant plus le livre devant lui, le personnage de Trump, apparemment au bord des larmes, commence à faire des gestes frénétiques dans ses bras et à gémir: « Il n’a pas remporté l’élection. Il n’a pas!’

« Il n’a pas gagné parce qu’ils ont triché », crie alors Trump, alors qu’une image dessinée à la main parodiant CNN et l’élection du réseau « Magic Wall » apparaît à l’écran.

« J’ai combattu pour des élections honnêtes », explose un Trump en colère, avant de calmer radicalement son ton.

«Et savez-vous ce qui est arrivé à ce renne? Il est mort et il n’y a plus jamais eu de Noël.

L’histoire se termine avec le renne qui a perdu mourant et Noël est annulé à jamais

Mis à part un épisode d’une heure ‘Pandemic Special’ sorti en septembre, South Park a été pratiquement absent des écrans cette année.

Bien qu’aucune date de diffusion pour la saison 24 de South Park n’ait encore été fixée, le clip de Trump fait partie du dernier épisode du nouveau projet de Parker et Stone, Sassy Justice, qui est diffusé chaque mois sur YouTube.

L’émission est centrée sur un personnage appelé Fred Sassy, ​​défenseur du consommateur américain et journaliste pour une chaîne de télévision locale à Cheyenne, Wyoming.