Donald Trump a déclaré qu’il était « tellement déçu » que la Cour suprême avait refusé d’entendre le procès du Texas visant à annuler la victoire électorale de Joe Biden.

Le président a déclaré à Fox and Friends dans une interview diffusée dimanche que son équipe avait « prouvé » une fraude lors des élections, ajoutant: « Nous l’avons prouvé, mais aucun juge n’a eu le courage, y compris la Cour suprême, je suis tellement déçu d’eux. ».

Ses commentaires sont intervenus deux jours après que la Cour suprême a refusé d’entendre le procès lancé par le procureur général du Texas, Ken Paxton, qui cherchait à invalider les résultats des élections dans quatre autres États.

Twitter samedi a temporairement empêché les gens d’aimer et de répondre aux tweets du président, avec une note qui disait: « Nous essayons d’empêcher un Tweet comme celui-ci qui enfreint les règles de Twitter d’atteindre plus de personnes, nous avons donc désactivé la plupart des moyens de s’engager avec lui.

Le président avait partagé une série de tweets sur la décision de la Cour suprême, la qualifiant de « grande et honteuse erreur judiciaire ». Twitter a déclaré plus tard à The Hill que la décision avait été annulée, ajoutant: « Nous avons pris des mesures par inadvertance pour limiter les engagements sur le Tweet étiqueté. »

Trump a continué à fumer dans l’interview diffusée dimanche, disant à Fox: « Aucun juge, y compris à la Cour suprême des États-Unis, n’a eu le courage de lui permettre d’être entendu.

«La Cour suprême, tout ce qu’ils ont fait, c’est dire que nous n’avons pas qualité pour agir. Donc, ils disent essentiellement le président des États-Unis et du Texas et ces autres États, de grands États, ils n’ont pas de statut.

Le président a également insisté sur le fait que la lutte électorale n’était «pas terminée», ajoutant: «Nous continuons et nous allons continuer à avancer. Nous avons de nombreux cas locaux.

Les juges Clarence Thomas et Samuel Alito ont déclaré qu’ils auraient entendu l’affaire mais qu’ils auraient refusé d’annuler le résultat des élections. Les sept autres juges ont refusé d’entendre l’affaire, mettant fin à l’offre légale.

«C’est une erreur judiciaire grave et scandaleuse. Le peuple des États-Unis a été trompé et notre pays déshonoré. Jamais même donné notre journée à la cour! Trump a tweeté samedi matin depuis la Maison Blanche.

« J’ai remporté les élections dans un glissement de terrain, mais rappelez-vous, je ne pense qu’en termes de votes légaux, pas de tous les faux électeurs et de la fraude qui ont miraculeusement flotté de partout! Quelle disgrâce!’ il a continué.

Dimanche, le président a déclaré à Fox: « Ils nous laissent très peu de temps. Mais nous les avons surpris, comme vous le savez, comme des bulletins de vote frauduleux, en train d’abandonner, faisant tant de choses, personne ne peut même y croire.

Trump a de nouveau insisté sur le fait que « des dizaines de milliers de bulletins de vote » avaient été soumis illégalement en l’appelant «une élection truquée». Il a ajouté: « Ce n’était pas comme une élection serrée. Vous regardez la Géorgie. Nous avons gagné la Géorgie gros. Nous avons gagné gros en Pennsylvanie. Nous avons gagné gros au Wisconsin. Nous avons gagné gros.

Refusant de dire s’il assistera à l’inauguration de Biden, Trump a ajouté: « Ce qui est arrivé à ce pays, c’est que nous étions comme un pays du tiers monde. »

Les partisans du président américain Donald Trump participent à la marche Million MAGA pour protester contre le résultat de l’élection présidentielle de 2020 devant la Cour suprême américaine samedi

Plus de 50 décisions judiciaires fédérales et étatiques ont confirmé la victoire de Biden. Trump a refusé de concéder sa défaite, alléguant sans preuve qu’il s’était vu refuser la victoire par une fraude massive.

Un Texas AG déçu, Ken Paxton, a répondu au résultat sur Twitter, en disant: « Il est regrettable que la Cour suprême ait décidé de ne pas prendre cette affaire et de déterminer la constitutionnalité du non-respect par ces quatre États de la loi électorale fédérale et des États. »

Trump a cherché à intervenir dans l’affaire – et 126 membres de la Chambre républicaine ont emboîté le pas, tandis que 17 États ont signé un mémoire d’un ami du tribunal soutenant le procès du Texas.

Les quatre États poursuivis en justice, la Pennsylvanie, le Michigan, le Wisconsin et la Géorgie, ont qualifié le procès de «juridiquement indéfendable et constitue un affront aux principes de la démocratie constitutionnelle».

Et la majorité de la Cour suprême a conclu que le Texas n’avait pas la «qualité» pour même porter l’affaire. Il n’avait pas non plus démontré un «intérêt judicieusement perceptible pour la manière dont un autre État organise les élections».

En d’autres termes, le Texas n’a pas démontré comment il avait été lésé par les procédures électorales dans les quatre États visés par le procès.

L’attention de Trump dimanche s’est également tournée vers le coronavirus et l’approbation de la vaccination Pfizer.

Le président a déclaré: « Si je n’étais pas président – selon presque tout le monde, même l’ennemi – si je n’étais pas président, vous n’auriez pas de vaccin pendant cinq ans.

«J’ai poussé la FDA et les entreprises et toutes les autres personnes impliquées comme personne ne l’a jamais été auparavant, et maintenant vous l’avez déployée.

DC: Le membre des Proud Boys a été soigné pour une blessure à l’estomac avant d’être transporté à l’hôpital

DC: Un membre des Proud Boys est poignardé lors d’une confrontation avec un contre-manifestant vers 21h20

DC: Des feux d’artifice sont lancés dans la capitale du pays alors que les manifestants et les contre-manifestants ont commencé à s’affronter samedi soir

OLYMPIA, WASHINGTON: Un partisan de Trump reçoit une aide des forces de l’ordre après avoir affronté des contre-manifestants

Au moins quatre manifestants ont été poignardés samedi soir après que des violences aient éclaté entre les contre-manifestants Proud Boys et Black Lives Matter à la suite de la deuxième marche du million MAGA à Washington DC.

La foule de 15000 personnes a scandé « détruisez le GOP » en écoutant des orateurs tels que le théoricien du complot Alex Jones et le témoin vedette de la fraude de Rudy Giuliani, Melissa Carona, qui a affirmé que Trump était le « meilleur président que nous ayons jamais eu ».

Jones a été accusé d’incitation à la violence après avoir déclaré: « Joe Biden sera renvoyé, d’une manière ou d’une autre! »

Des milliers de fidèles du président s’étaient rassemblés devant la Cour suprême suite à leur décision de vendredi.

Dans l’État de Washington, une personne a été abattue au milieu d’affrontements entre des manifestants pro-Trump et des contre-manifestants.