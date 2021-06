Donald Trump salue l’interdiction de Twitter au Nigeria et déclare que davantage de pays devraient emboîter le pas

L’ancien président américain Donald Trump, interdit sur toutes les principales plateformes de médias sociaux, a salué l’interdiction nigériane de Twitter, affirmant que davantage de pays devraient faire de même. Trump a publié une déclaration mardi soir, soutenant la décision du gouvernement nigérian de suspendre les activités de Twitter, ont rapporté les médias. « Félicitations au pays du Nigeria, qui vient d’interdire Twitter parce qu’il a interdit son président. Plus de PAYS devraient interdire Twitter et Facebook pour ne pas autoriser un discours libre et ouvert – toutes les voix devraient être entendues », a déclaré Trump.

Le ministre nigérian des Affaires étrangères Geoffrey Onyeama a déclaré lundi que la décision du pays de suspendre Twitter était dans l’intérêt de la sécurité nationale et de la paix.

Le gouvernement nigérian a déclaré le 4 juin qu’il suspendait indéfiniment les opérations de Twitter dans le pays, deux jours après que le réseau de médias sociaux a supprimé un message du président Muhammadu Buhari faisant référence à la guerre civile de 30 mois dans le pays en 1967-1970, mettant en garde » ceux qui voulaient que le gouvernement échoue » à cesser de fomenter des troubles.

Trump, qui est interdit sur Twitter, a déclaré qu’entre-temps, « des concurrents émergeront et s’imposeront. Qui sont-ils pour dicter le bien et le mal s’ils sont eux-mêmes mauvais ? J’aurais peut-être dû le faire pendant que j’étais président. Mais Zuckerberg n’arrêtait pas de m’appeler et de venir dîner à la Maison Blanche pour me dire à quel point j’étais génial. 2024 ? »

La semaine dernière, Facebook a suspendu Trump de ses plateformes pendant deux ans, la peine maximale en vertu d’un ensemble de règles récemment révélé pour suspendre des personnalités publiques, une décision saluée par le Conseil de surveillance indépendant qui avait confirmé la décision antérieure du réseau social d’interdire Trump .

Lorsque la suspension sera finalement levée, il y aura un ensemble strict de sanctions à escalade rapide qui seront déclenchées si Trump commet de nouvelles violations à l’avenir, jusqu’à et y compris la suppression permanente de ses pages et comptes.

