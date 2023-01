Donald Trump revient sur Facebook, Instagram

La société mère de Facebook, Meta, a déclaré mercredi qu’elle restaurerait le compte personnel de l’ancien président américain Donald Trump dans les prochaines semaines, mettant fin à une suspension de deux ans qu’elle avait imposée à la suite de l’insurrection du 6 janvier.

La société a déclaré dans un article de blog qu’elle ajoutait de “nouveaux garde-corps” pour s’assurer qu’il n’y avait pas de “récidivistes” qui enfreindraient ses règles, même s’il s’agissait de candidats politiques ou de dirigeants mondiaux.

“Le public devrait pouvoir entendre ce que disent leurs politiciens – le bon, le mauvais et le laid – afin qu’ils puissent faire des choix éclairés dans les urnes”, a écrit Nick Clegg, vice-président des affaires mondiales de Meta.

Clegg a ajouté que lorsqu’il y a un “risque clair” de préjudice dans le monde réel, Meta interviendra.

“Dans le cas où M. Trump publierait d’autres contenus en infraction, le contenu sera supprimé et il sera suspendu entre un mois et deux ans, selon la gravité de l’infraction”, a-t-il écrit. Facebook a suspendu Trump le 7 janvier 2021 pour avoir fait l’éloge de personnes engagées dans des actes de violence au Capitole un jour plus tôt. Mais l’entreprise avait résisté aux appels précédents – y compris de ses propres employés – pour supprimer le compte de Trump.

Meta a déclaré que les comptes de Trump seront restaurés “dans les semaines à venir” sur Facebook et Instagram. Banni des médias sociaux grand public, Trump s’est appuyé sur Truth Social, qu’il a lancé après avoir été bloqué sur Twitter.

Facebook n’est pas seulement le plus grand site de médias sociaux au monde, mais a été une source cruciale de revenus de collecte de fonds pour les campagnes de Trump, qui a dépensé des millions de dollars pour les publicités de l’entreprise en 2016 et 2020. Cette décision, qui intervient alors que Trump accélère son troisième courir pour la Maison Blanche, permettra non seulement à Trump de communiquer directement avec ses 34 millions de followers – nettement plus que les 4,8 millions qui le suivent actuellement sur Truth Social – mais lui permettra également de reprendre la collecte de fonds directe. Pendant la suspension, ses partisans ont pu collecter des fonds pour lui, mais ne pouvaient pas diffuser d’annonces directement de lui ou dans sa voix.

En réponse à la nouvelle, Trump a fustigé la décision initiale de Facebook de suspendre son compte alors qu’il louait Truth Social.

“FACEBOOK, qui a perdu des milliards de dollars depuis qu’il a “déformé” votre président préféré, moi, vient d’annoncer qu’il rétablit mon compte. Une telle chose ne devrait plus jamais arriver à un président en exercice, ou à quiconque ne le mérite pas. de représailles !” il a écrit.

D’autres sociétés de médias sociaux, dont Snapchat, où il reste suspendu, l’ont également expulsé de leurs plateformes à la suite de l’insurrection. Il a récemment été réintégré sur Twitter après qu’Elon Musk a repris l’entreprise. Il n’a pas encore tweeté.

Les groupes de défense des droits civiques et d’autres à gauche ont rapidement dénoncé la décision de Meta. Laisser Trump revenir sur Facebook envoie un signal à d’autres personnalités avec un large public en ligne qu’ils peuvent enfreindre les règles sans conséquences durables, a déclaré Heidi Beirich, fondatrice du Projet mondial contre la haine et l’extrémisme et membre d’un groupe appelé le Real Facebook Oversight Board qui a critiqué les efforts de la plateforme.

“Je ne suis pas surpris mais c’est un désastre”, a déclaré Beirich à propos de la décision de Meta. “Facebook a créé des échappatoires pour Trump qu’il a traversées. Il a incité une insurrection sur Facebook. Et maintenant il est de retour.”

Le président de la NAACP, Derrick Johnson, a fustigé la décision comme “un excellent exemple de faire passer les profits avant la sécurité des personnes” et une “grave erreur”.

“C’est assez étonnant que l’on puisse cracher de la haine, alimenter des conspirations et inciter à une insurrection violente au Capitole de notre nation, et Mark Zuckerberg pense toujours que ce n’est pas suffisant pour retirer quelqu’un de ses plates-formes”, a-t-il déclaré.

Mais Jameel Jaffer, directeur exécutif du Knight First Amendment Institute de l’Université de Columbia, a qualifié la réintégration de “bonne décision – non pas parce que l’ancien président a le droit d’être sur la plate-forme, mais parce que le public a intérêt à entendre directement les candidats à fonction politique. »

L’ACLU l’a également qualifiée de bonne décision.

“Qu’on le veuille ou non, le président Trump est l’une des principales personnalités politiques du pays et le public a un vif intérêt à entendre son discours. En effet, certains des messages les plus offensants de Trump sur les réseaux sociaux ont fini par constituer des preuves essentielles dans les poursuites intentées contre lui et ses administration », a déclaré Anthony D. Romero, directeur exécutif de l’American Civil Liberties Union. “Les plus grandes entreprises de médias sociaux sont des acteurs centraux lorsqu’il s’agit de notre capacité collective à parler – et à entendre le discours des autres – en ligne. Elles devraient pécher par excès en autorisant un large éventail de discours politiques, même lorsqu’ils sont offensants. “

Clegg a déclaré qu’à la lumière de ses violations précédentes, Trump encourt désormais des sanctions plus lourdes pour les infractions répétées. Ces sanctions “s’appliqueront aux autres personnalités publiques dont les comptes sont rétablis à la suite de suspensions liées à des troubles civils en vertu de notre protocole mis à jour”.

Si Trump – ou n’importe qui d’autre – publie du matériel qui ne viole pas les règles de Facebook mais qui est par ailleurs nuisible et pourrait conduire à des événements tels que l’insurrection du 6 janvier, Meta dit qu’il ne le supprimera pas, mais cela pourrait limiter sa portée. Cela inclut de louer la théorie du complot QAnon ou d’essayer de délégitimer une élection à venir.

Alors que Trump a insisté publiquement sur le fait qu’il n’avait pas l’intention de revenir sur Twitter, il en a discuté ces dernières semaines, selon deux personnes familières avec les plans qui ont parlé sous couvert d’anonymat pour discuter de conversations privées.

Bien qu’il ait été éclipsé culturellement par de nouveaux rivaux comme TikTok, Facebook reste le plus grand site de médias sociaux au monde et est une plate-forme politique incroyablement puissante, en particulier parmi les Américains plus âgés, qui sont les plus susceptibles de voter et de donner de l’argent aux campagnes.

Tout au long de son mandat de président, l’utilisation des médias sociaux par Trump a posé un défi important aux principales plateformes de médias sociaux qui tentaient d’équilibrer le besoin du public d’entendre leurs dirigeants élus avec des inquiétudes concernant la désinformation, le harcèlement et l’incitation à la violence.

“Dans un écosystème de l’information plus sain, les décisions d’une seule entreprise n’auraient pas une signification politique aussi immense, et nous espérons que de nouvelles plateformes émergeront pour défier l’hégémonie des géants des médias sociaux”, a déclaré Romero de l’ACLU.

L’écrivain Associated Press David Klepper à Washington et l’écrivain AP Technology Frank Bajak à Boston ont contribué à cette histoire.