Donald Trump revient en Caroline du Nord pour prendre la parole lors d’une réunion de l’Ordre fraternel de la police

CHARLOTTE, Caroline du Nord — CHARLOTTE, Caroline du Nord (AP) — Donald Trump est de retour dans l’État clé de Caroline du Nord vendredi pour prendre la parole lors d’une réunion de l’Ordre fraternel de la police alors qu’il tente de se présenter comme plus dur face au crime que son adversaire démocrate, la vice-présidente Kamala Harris, dans les derniers mois de la campagne.

Trump doit prendre la parole lors de la réunion d’automne du conseil d’administration national de FOP à Charlotte. DANDYla plus grande organisation mondiale d’agents des forces de l’ordre, a soutenu la candidature de Trump à la réélection en 2020, son président déclarant au nom de ses 373 000 membres que Trump avait « clairement fait savoir qu’il nous soutenait ».

L’imagerie de l’ancien président et candidat du GOP dans une salle remplie d’agents des forces de l’ordre offre à Trump la possibilité de contraster leur soutien avec sa caractérisation de Harris, un ancien procureur de district de San Francisco et procureur général de Californie que Trump a qualifié de « meneur » d’une « attaque marxiste contre les forces de l’ordre » à travers le pays.

« Kamala Harris va semer le crime, le chaos, la destruction et la mort », a déclaré Trump. a déclaré le mois dernier dans le Michiganl’une des nombreuses généralisations sur l’Amérique sous Harris. « Vous verrez des niveaux de criminalité que vous n’avez jamais vus auparavant. … Je ferai régner la loi, l’ordre, la sécurité et la paix. »

Harris a mis en avant son statut d’ancienne procureure de premier plan dans son État d’origine, déclarant régulièrement « Je connais le type de Donald Trump » après avoir parlé des « auteurs de toutes sortes » dans ses anciens rôles.

Elle a reçu l’aide de deux officiers qui étaient au Capitole américain le 6 janvier 2021 et qui sont devenus les porte-parole du ticket démocrate, tous deux l’ayant soutenue lors de divers événements à travers le pays et réfléchissant à cette journée.

« Trois ans et demi plus tard, la lutte pour la démocratie continue », a déclaré Harry Dunn, ancien policier du Capitole, à un groupe d’électeurs en Arizona cet été. « Elle continue toujours. Donald Trump représente toujours cette menace. Sa quête dérangée, égocentrique et obsessionnelle du pouvoir est la raison pour laquelle des insurgés violents ont agressé mes collègues et moi. »

Lors de la Convention nationale démocrate le mois dernier, l’ancien sergent de la police du Capitole Aquilino Gonell, qui a pris sa retraite en 2022 en raison de ses blessures subies ce jour-là, a déclaré que Trump avait « convoqué nos agresseurs… Il nous a trahis. »

La recherche par Trump du soutien des forces de l’ordre se heurte également à la sympathie qu’il a montrée envers ceux qui ont défié les ordres de la police, notamment en s’engageant à gracier les personnes accusées d’avoir battu des policiers pendant la guerre. 6 janvier siège du Capitole.

Les juges et les jurys qui ont examiné ces affaires ont entendu des policiers décrire comment ils ont été sauvagement attaqués alors qu’ils défendaient le bâtiment. Au total, environ 140 policiers ont été blessés ce jour-là, ce qui en fait « probablement la plus grande attaque massive de masse en une seule journée contre les forces de l’ordre » de l’histoire américaine, a déclaré Matthew Graves, le procureur américain du district de Columbia.

Plus de 900 personnes ont plaidé coupables des crimes liés aux événements du 6 janvier, et environ 200 autres ont été reconnues coupables lors de leur procès. Plus de 950 personnes ont été condamnées, dont environ les deux tiers ont été emprisonnées, pour des peines allant de quelques jours à 22 ans.

Trump a depuis longtemps exprimé son soutien aux accusés du 6 janvier. un rassemblement en mars dans l’Ohioil se tenait sur scène, la main levée en guise de salut, tandis qu’un chœur enregistré de prisonniers en prison pour leur rôle dans l’attaque du 6 janvier a chanté l’hymne nationalUn présentateur a demandé à la foule de bien vouloir se lever « pour les otages du 6 janvier, traités de manière horrible et injuste ».

« Ces guerriers du J6 étaient des guerriers, mais ils étaient en réalité, plus que toute autre chose, des victimes de ce qui s’est passé », a déclaré Trump à un rassemblement au Nevada Cet été, il a également prétendu à tort que la police avait accueilli les émeutiers au Capitole, en disant à la foule : « Entrez, entrez, entrez, entrez. »

« Quelle mise en scène ! » a déclaré Trump. « Quelle chose horrible, horrible. »

La FOP n’a pas encore donné son soutien officiel à l’élection de 2024, mais d’autres groupes de police se sont déjà alignés derrière Trump. un autre rassemblement à CharlotteEn juillet, Trump a reçu le soutien de l’Organisation nationale des organisations de police, dont les dirigeants ont salué son « soutien indéfectible et très public à nos hommes et femmes en première ligne ».

En février, l’Union internationale des associations de police a soutenu Trump, qualifiant son soutien aux policiers d’« inégalé ». Le mois dernier, il a obtenu le soutien de l’Association de police de l’Arizona, quelques jours seulement après que le groupe ait soutenu le représentant démocrate Ruben Gallego contre Kari Lake, alliée de Trump, dans la course au Sénat de cet État.

Vous pouvez joindre Meg Kinnard au http://x.com/MegKinnardAP