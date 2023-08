Donald Trump revient à Washington pour plaider non coupable d’avoir tenté d’annuler les résultats des élections de 2020

« Ce que nous ferons valoir au jury – et nous gagnerons – c’est que le président plaidait pour que la vérité sorte lors de ce cycle électoral, plutôt que pour que la vérité soit niée. »

« C’est une défense très simple – qu’il avait parfaitement le droit de défendre une position en laquelle il croyait et en laquelle ses partisans croyaient », a déclaré son avocat John Lauro. Radio Nationale Publique.

Le bâtiment était entouré de barricades métalliques et de ruban jaune du bureau du maréchal des États-Unis, et de nombreuses routes autour de l’enceinte judiciaire du DC avaient été bloquées.

Malgré ses déboires juridiques, Trump continue de rester provocant, publiant sur sa plateforme Truth Social : « J’AI BESOIN D’UNE ACTE DE PLUS POUR ASSURER MON ÉLECTION ! »

Et en Géorgie, un quatrième acte d’accusation potentiel se profile, le procureur de district Fani Willis devant décider ce mois-ci s’il convient d’inculper Trump pour ingérence électorale présumée dans cet État.

Mais à l’heure du déjeuner jeudi, seul un petit nombre de partisans de Trump s’étaient rassemblés le long de Constitution Avenue – en contraste frappant avec les foules qui sont apparues à New York et à Miami avant ses inculpations précédentes.

À quelques pâtés de maisons, des clôtures métalliques avaient également été placées autour du bâtiment du Capitole américain – le site où des milliers de partisans de Trump ont organisé une violente insurrection en 2021 qui a fait plusieurs morts et environ 150 policiers blessés.

Cependant, le résident de New York était catégorique sur le fait que les dernières accusations ne nuiraient pas aux chances de l’ancien président de remporter l’investiture républicaine.

Cini a déclaré qu’il s’était rendu à Washington le 6 janvier 2021 pour faire « ce que le président Trump a dit : faire mon chemin pacifiquement et patriotiquement vers le Capitole ». Lorsqu’on lui a demandé s’il était entré dans le bâtiment ce jour-là, il a répondu : « Je ne peux pas répondre à ça. »

Un autre partisan de Trump, Dion Cini, portait un chapeau MAGA rouge et agitait un drapeau qui disait : « Trump ou la mort ».

La foule s’est progressivement construite tout au long de l’après-midi et au moment où le cortège de Trump a quitté le tribunal pour retourner à l’aéroport Ronald Reagan de DC, des centaines de personnes – fans et opposants – s’étaient rassemblées autour de l’enceinte judiciaire pour regarder l’histoire politique se dérouler.

Le dernier acte d’accusation a été prononcé jeudi par l’avocat spécial Jack Smith – le même procureur qui a inculpé Trump pour le scandale des documents classifiés. Il est largement centré sur Trump, mais répertorie également six co-conspirateurs anonymes qui auraient aidé ses efforts pour annuler les élections.

Cinq d’entre eux ont jusqu’à présent été identifiés comme étant les anciens avocats de Trump Rudy Giuliani, John Eastman, Sidney Powell et Kenneth Chesboro, et l’ancien responsable du ministère de la Justice Jeffrey Clark. Le sixième co-conspirateur présumé est un consultant politique, mais on ne sait pas encore de qui il s’agit.

À quinze mois de l’élection présidentielle, de nombreux républicains continuent de se rassembler autour de Trump, affirmant qu’il est injustement visé par un système judiciaire «à deux niveaux» sous l’administration Biden.