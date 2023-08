Donald Trump revient à ce qu’était Twitter

Anciens États-Unis Le président Donald Trump est revenu sur le site de médias sociaux X, anciennement connu sous le nom de Twitter, avec une publication jeudi montrant sa photo d’identité prise lors de sa détention dans une prison plus tôt dans la journée.

Avec son message d’appel aux dons, Trump a récupéré un accès direct au public sur la plateforme qui l’avait interdit suite à l’attaque du 6 janvier 2021 contre le Congrès américain par ses partisans.

Le 19 novembre, l’application basée à San Francisco a changé de position face au milliardaire Elon Musk, l’autoproclamé « absolutiste de la liberté d’expression » qui a racheté Twitter le 2 octobre.

Trump a récupéré un accès direct au public sur la plateforme qui l’avait interdit après l’attentat du 6 janvier 2021

Trump, qui comptait plus de 88 millions de followers lorsque Twitter l’a banni, a publié jeudi une photo de la photo avec les mots : « INTERFÉRENCE ÉLECTORALE ! NE JAMAIS SE RENDRE! » La publication a été vue plus de 14 millions de fois 50 minutes après sa mise en ligne.

Twitter a suspendu définitivement le compte de Trump en janvier 2021, invoquant le risque d’une nouvelle incitation à la violence après la prise du Capitole américain. Il a utilisé Twitter et d’autres plateformes de médias sociaux pour affirmer que sa défaite aux élections de 2020 était due à une fraude électorale généralisée et pour partager d’autres théories du complot.

Le 15 novembre, Trump a lancé une campagne pour reconquérir la Maison Blanche en 2024.

Mercredi, Trump s’est retiré du débat des primaires républicaines sur Fox News, attirant des millions de téléspectateurs qui ont regardé – ou du moins parcouru – une interview rivale sur X.

Cette conversation de 46 minutes avec le commentateur conservateur Tucker Carlson avait attiré près de 250 millions de vues jeudi soir, selon les statistiques du site.

Vérité sociale

Jeudi soir, Trump a renoncé à son engagement selon lequel il s’en tiendrait exclusivement à son nouveau programme. Vérité sociale, l’application développée par sa start-up Trump Media & Technology Group (TMTG). Trump comptait 6,4 millions de followers sur Truth Social jeudi.

Truth Social est la principale source de communication directe de Trump avec ses partisans depuis qu’il a commencé à publier régulièrement sur l’application en mai. L’ancien président a utilisé Truth Social pour promouvoir ses alliés, critiquer ses opposants et défendre sa réputation au milieu de l’examen juridique des enquêteurs de l’État, du Congrès et du gouvernement fédéral.

Il y a un an, TMTG a annoncé un accord d’introduction en bourse en fusionnant avec Digital World Acquisition Corp (DWAC), une société d’acquisition spécialisée (Spac). L’accord – qui donnerait à TMTG 1,3 milliard de dollars en espèces – est désormais mis en doute au milieu des enquêtes menées par le ministère américain de la Justice et la Securities and Exchange Commission, qui ont retardé sa conclusion.

La société de Trump est confrontée à une date limite cruciale lorsque les actionnaires de DWAC auront jusqu’au 5 septembre à 10 heures du matin pour voter en faveur de la prolongation du délai dont dispose DWAC pour finaliser sa fusion avec TMTG. Si le DWAC n’obtient pas les voix, le Spac sera liquidé le 8 septembre.

Trump a poursuivi Twitter en 2021 pour sa suspension de la plateforme, arguant que cette décision violait son droit à la liberté d’expression en vertu du premier amendement de la constitution américaine.

Un juge américain de Californie a rejeté l’affaire et une cour d’appel fédérale de Pasadena, en Californie, devrait se saisir du litige le 4 octobre. Les avocats de Trump ont déclaré que ses affirmations étaient toujours viables et pouvaient être tranchées par la cour d’appel, malgré sa réintégration sur la plateforme. — Helen Coster et Sheila Dang, avec Eric Beech, Costas Pitas et Mike Scarcella, (c) 2023 Reuters

