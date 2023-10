Donald Trump retourne devant le tribunal de New York pour un procès pour fraude

L’ancien président Donald Trump est revenu mardi devant un tribunal de New York pour assister et déplorer le procès civil pour fraude qui menace de perturber son mandat. immobilier entreprises, mais il n’a pas eu de rencontre face-à-face – pour l’instant – avec le témoin vedette à charge.

Après avoir assisté aux trois premiers jours du procès au début du mois, Trump avait initialement prévu de revenir pour coïncider avec le témoignage de Michael Cohen, son ancien avocat est devenu un ennemi déclaré. Mais le témoignage de Cohen a été retardé au moins jusqu’à la semaine prochaine, Cohen invoquant un problème de santé.

Au lieu de cela, Trump a assisté à une journée moins mouvementée du procès, entendant le témoignage de l’une des comptables de son entreprise, Donna Kidder. Interrogée point par point sur les subtilités des feuilles de calcul internes, elle a témoigné qu’on lui avait demandé de formuler certaines hypothèses favorables à l’entreprise.

Par exemple, a-t-elle déclaré, l’ancien directeur financier de la Trump Organization, Allen Weisselberg, lui a dit d’agir comme si tous les espaces d’un immeuble de bureaux appartenant à Trump à Wall Street seraient loués à une certaine date, même si certains espaces étaient actuellement vacants. Pour une tour résidentielle de Park Avenue, on lui a dit de prévoir que les unités invendues « se vendraient toutes » dans un certain laps de temps.

Kidder a déclaré qu’elle ne savait pas que ces hypothèses seraient utilisées pour améliorer les résultats financiers de Trump qui ont aidé son entreprise à conclure des accords et à obtenir du financement et une assurance.

Doug Larson, évaluateur agréé et responsable de l’immobilier commercial, a été surpris lorsqu’on lui a dit à la barre qu’il avait été cité à plusieurs reprises comme un expert externe par l’ancien contrôleur de la Trump Organization. Jeffrey McConneyles feuilles de calcul d’évaluation.

«C’est inapproprié et inexact», a témoigné Larson. « J’aurais dû être prévenu et une évaluation aurait dû être ordonnée. »

Larson a déclaré qu’il n’avait jamais suggéré ni toléré la manière dont McConney évaluait diverses propriétés.

Par exemple, plutôt que d’utiliser les taux de rendement de propriétés commerciales comparables pour évaluer la valeur d’un espace commercial appartenant à Trump, anciennement connu sous le nom de Niketown, McConney s’est appuyé sur les taux d’un type de propriété différent, ce qui « n’a pas de sens », a déclaré Larson. a témoigné.

Il a déclaré qu’il avait évalué un immeuble de Wall Street appartenant à Trump à 540 millions de dollars en 2015, tandis que McConney l’avait évalué à 735,4 millions de dollars dans les états financiers de Trump.

Le procès Le procureur général de New York, Letitia James, affirme que Trump et son entreprise ont trompé les banques, les assureurs et autres en surévaluant massivement ses actifs et en gonflant sa valeur nette dans ses états financiers.

Trump, favori pour l’investiture républicaine à la présidentielle de 2024, nie tout acte répréhensible. Il affirme que ses actifs étaient en fait sous-évalués et maintient que les clauses de non-responsabilité figurant sur ses états financiers indiquaient essentiellement aux banques et aux autres destinataires de vérifier les chiffres par eux-mêmes.

« Nous avons construit une grande entreprise – beaucoup de liquidités, elle possède beaucoup d’actifs importants, certains des plus grands actifs immobiliers au monde », a-t-il déclaré alors qu’il se dirigeait vers le tribunal, rejetant le procès comme « une chasse aux sorcières ». par un procureur général radical et fou » déterminé à ralentir sa course à la présidentielle.

Bien qu’il ait choisi d’assister au procès, Trump s’est plaint que cela l’éloignait de la campagne électorale.

Le procureur général, un démocrate, a commencé à enquêter sur Trump en 2019 après que Cohen a témoigné devant le Congrès que le politicien milliardaire avait l’habitude de déformer la valeur de ses actifs pour obtenir des conditions de prêt avantageuses et des avantages fiscaux. Elle n’a pas commenté l’affaire mardi.

Cohen a déclaré lundi sur X, anciennement connu sous le nom de Twitter, qu’il n’esquivait pas Trump. Dans un message texte, il a déclaré qu’il souffrait d’un problème de santé « incroyablement douloureux », mais qu’il espérait témoigner dès que la douleur s’atténuerait.