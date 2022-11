Donald Trump reste une force politique puissante malgré les résultats des élections américaines de mi-mandat

L’ancien président a toujours les meilleures chances de remporter l’investiture républicaine

Plus tôt cette semaine, Donald Trump a prononcé un discours dans lequel il a annoncé qu’il était candidat à la présidence en 2024, et c’était en quelque sorte un tour de force politique.

En fait, il pourrait bien s’agir du discours le plus important prononcé par un politicien américain depuis des décennies – car il a marqué la résurgence de Trump en tant que leader politique, à la suite de la désastreuse performance du Parti républicain lors des récentes élections de mi-mandat.

À une époque où les discours politiques ont été rendus pratiquement obsolètes par les médias sociaux, Trump a apparemment relancé l’adresse politique traditionnelle.

Sans surprise, les grands médias américains n’ont pas compris l’importance du discours de Trump et ont radié Trump en tant que force politique – sur la base des performances lamentables des candidats approuvés par Trump à mi-mandat.

Même Rupert Murdoch – autrefois un fervent partisan de Trump – l’a maintenant mis de côté.

L’article principal sur le discours de Trump dans le New York Times cette semaine était intitulé “Trump annonce la course 2024, répète des mensonges et exagère le record” – et les “vérificateurs de faits” de CNN et MSNBC ont travaillé des heures supplémentaires pour prouver de manière concluante que le discours de Trump est complet de faits faux et trompeurs.

Quelle absurdité totale! Depuis quand le mensonge, l’exagération et l’inexactitude des faits ne font-ils pas partie intégrante du discours politique américain ? Les politiciens démocrates ne se livrent-ils pas à de telles pratiques ?

Encore plus délirantes sont les conclusions que les médias grand public ont tirées des résultats des élections de mi-mandat, notamment les suivantes :

La position de Trump en tant que leader politique a été détruite parce que certains candidats soutenus par Trump, qui ont fait mentir une grande partie de son “élection volée” – décrit à juste titre par le stratège électoral républicain Karl Rove comme « crétins » – n’a pas réussi à se faire élire ;

Les électeurs républicains n’accepteront plus Trump comme candidat crédible à la présidentielle ;

le Parti républicain est certain de choisir le gouverneur de Floride Ron DeSantis comme candidat à la présidence en 2024 ;

parce que «l’ère Trump» est maintenant terminée, la politique américaine a cessé d’être source de division et irrationnelle, et la démocratie américaine a été miraculeusement «sauvée».

Chacune de ces conclusions est fausse et erronée.

Cela nous amène au remarquable discours Mar-a-Lago de Trump lui-même.

Le discours de Trump comporte trois volets : une description de l’état actuel du déclin de l’Amérique ; une critique de Joe Biden et de la performance des démocrates depuis 2020 ; et un appel messianique pour la restauration de ce que Trump a appelé “L’âge d’or de l’Amérique.”

Un aspect notable du discours de Trump est qu’il ne fait aucunement référence à « l’élection volée ». Trump a astucieusement rejeté ce mensonge politiquement préjudiciable et insoutenable – qu’il n’a cessé de colporter au cours des deux dernières années.

L’importance pour Trump d’abandonner le mensonge de «l’élection volée» ne peut être surestimée.

Cela permet à Trump de prendre ses distances avec les « crétins » qui ont bêtement adopté le récit lors des récentes élections de mi-mandat, ainsi que la mauvaise performance électorale globale du Parti républicain. Herschel Walker, Kari Lake et d’autres rejoindront désormais la longue liste de personnes que Trump a cyniquement utilisées puis rejetées.

Cela permet également à Trump de se concentrer exclusivement sur l’attaque de Biden et des démocrates.

Dans son discours, Trump brosse un tableau graphique de l’Amérique en tant que nation en grave déclin, qui a été « mis à genoux ».

Il affirme que “notre pays est une risée” et que l’Amérique “est en train d’être détruit sous nos yeux.”

De l’avis de Trump, l’Amérique est en proie à de graves problèmes sociaux et économiques chez elle, et assiégée par des ennemis potentiels à l’étranger, dont la Chine. En fait, Trump affirme que “Beaucoup de nations veulent nous détruire.”

Le retrait embarrassant d’Afghanistan a laissé les États-Unis “humilié aux yeux de tous” et il se retrouve maintenant mêlé à un conflit en Ukraine qui “ne se serait jamais produit si j’étais président”.

Et d’ici 2024, dit Trump, les choses seront devenues “bien pire” – c’est pourquoi “notre pays ne peut pas supporter quatre ans de plus de Joe Biden.”

Trump rejette entièrement la responsabilité du déclin de l’Amérique sur l’administration Biden. Ce n’est pas un hasard si la détérioration a commencé fin 2020. Pendant la présidence de Trump “Le monde était en paix et l’Amérique était une grande et glorieuse nation.”

C’est un baratin intéressé, mais l’attrait d’une telle position pour la base républicaine ne peut être nié, et il n’y a personne de meilleur que Trump pour réécrire l’histoire.

Trump décrit Joe Biden comme “le visage de l’échec de la gauche et de la corruption de Washington”, et affirme que le programme des démocrates est celui qui a abouti à «ruine nationale.

Sous les démocrates, l’inflation et les prix de l’essence ont augmenté ; L’Amérique a « a renoncé à son indépendance énergétique »; la frontière sud a été “effacé” et les États-Unis ont été « empoisonné par des criminels étrangers illégaux » ; les villes sont devenues “cloaques de crimes violents »; un “effondrement total de la loi et de l’ordre” s’est produit; l’industrie a été paralysée par la « nouvelle donne verte socialiste » ; et la toxicomanie a augmenté.

Pendant ce temps, Biden «s’endort lors de conférences mondiales » et “nous mène au bord de la guerre nucléaire.”

Le remède de Trump au déclin de l’Amérique est très simple.

Seul lui et “son mouvement” – qui « n’est pas une question de politique, il s’agit de notre amour pour ce grand pays” – peut restaurer “la gloire américaine », « l’esprit de la nation », et “L’âge d’or de l’Amérique.”

Trump peut y parvenir parce qu’il est “un politicien qui n’est pas un politicien.”

Trump promet de « se battre comme personne ne s’est jamais battu » et affirme que lui seul peut “vaincre les démocrates de gauche radicale.”

Trump promet qu’il “gardera l’Amérique hors de guerres stupides et inutiles » et provoquer “la paix par la force” – parce qu’il est “pas un belliciste.”

Trump promet de «unifier les gens» et protéger les intérêts de “les travailleurs et la classe moyenne” – tout en s’opposant »l’establishment, les médias, les intérêts particuliers, les marxistes, les entreprises éveillées, l’État profond, le pouvoir armé du gouvernement fédéral, du FBI et du ministère de la Justice.

Avec Trump aux commandes, «Le retour de l’Amérique commence maintenant » et “L’âge d’or de l’Amérique est juste devant.”

Trump s’est remis dans le jeu politique avec le puissant discours de cette semaine et, à mon avis, il remportera l’investiture républicaine à la présidence en 2024.

Pourquoi est-ce que je pense ça ?

Tout d’abord, jetez un coup d’œil aux républicains qui ont récemment considéré Trump comme un «poison électoral» – parmi lesquels Mitt Romney, Chris Christie et Mike Pence. Quelle cabale de perdants politiques – qui manquent tous sérieusement de jugement politique.

Le jugement de la plupart des médias n’est pas meilleur.

Deuxièmement, Trump – quoi que vous pensiez de lui – est un politicien véritablement charismatique et un militant extrêmement efficace.

Max Weber, au début de l’effondrement de la République de Weimar, a noté qu’en période de turbulences économiques, politiques et culturelles, les électeurs recherchent des dirigeants charismatiques. Weber a également souligné que le charisme, par définition, ne peut pas être transféré. C’est d’ailleurs la vraie leçon à tirer des élections de mi-mandat.

DeSantis est peut-être un politicien compétent, mais ce n’est pas un leader charismatique.

Lors des primaires de 2024, je crois que Trump essuiera le sol avec DeSantis et tous ceux qui se présentent – ​​tout comme il l’a fait avec Marco Rubio, Ted Cruz et d’autres lors des primaires à l’approche des élections de 2016.

Troisièmement, les politiques de DeSantis sont exactement les mêmes que celles de Trump. Pourquoi la base républicaine voterait-elle pour un clone de Trump alors qu’elle peut avoir le vrai ?

Que Trump devienne président en 2024 est une autre affaire.

La défaite électorale de Trump en 2020 suggère que gagner en 2024 ne sera pas une tâche facile.

Même ainsi, il n’est pas difficile d’envisager des circonstances dans lesquelles une victoire de Trump en 2024 semble possible.

Supposons, par exemple, que l’Amérique soit en proie à une grave récession économique ; que l’inflation et les prix de l’énergie ont continué d’augmenter ; que la crise de l’immigration s’est intensifiée ; que la criminalité grave dans les villes américaines est hors de contrôle ; que le conflit en Ukraine se poursuit ; ce conflit avec la Chine à propos de Taiwan semble probable ; et que Joe Biden est trop fragile pour courir.

Dans de telles circonstances, un observateur intelligent de la politique américaine peut-il nier que Trump aurait de bonnes chances d’être élu président ?

En fait, l’isolationnisme « America First » de Trump – qui l’oblige à adopter une forme de politique étrangère realpolitik – pourrait bien être la clé de son futur succès politique.

Quoi qu’il arrive en 2024, cependant, une chose est parfaitement claire – avec Trump maintenant de retour fermement en selle grâce au discours de cette semaine, la division endémique qui a tourmenté la politique américaine pendant des décennies ne peut que s’intensifier au cours des deux prochaines années.