Donald Trump responsable de fraude et la certification commerciale de la Trump Organization annulée, selon un juge de New York

Un juge de New York a trouvé Donald Trump et ses fils adultes responsable de fraude et a annulé la certification commerciale de la Trump Organization, une décision choquante qui constitue une menace existentielle pour l’empire financier de l’ancien président alors qu’il brigue un second mandat à la Maison Blanche.

La décision rendue lundi par le juge Arthur Engoron est un rejet total des arguments de Trump selon lesquels il n’a pas gonflé la valeur de ses terrains de golf, de ses hôtels et de ses maisons à Mar-a-Lago et Seven Springs dans ses états financiers.

« Dans le monde des accusés : les appartements à loyer réglementé valent la même chose que les appartements non réglementés ; les terres soumises à restriction valent la même chose que les terres sans restriction ; les restrictions peuvent s’évaporer dans les airs ; une clause de non-responsabilité d’une partie rejetant la responsabilité sur une autre partie exonère les mensonges de l’autre partie », a écrit le juge.

« C’est un monde imaginaire, pas le monde réel », a déclaré Engoron.

La décision fait suite au procès intenté par le procureur général de New York, Letitia James, qui réclame 250 millions de dollars de dommages et intérêts, l’interdiction pour les Trump d’exercer les fonctions de dirigeants d’une entreprise à New York et l’interdiction pour l’entreprise de s’engager dans des transactions commerciales. cinq ans.

Un procès devrait s’ouvrir la semaine prochaine sur le montant des dommages et intérêts dus, et l’ampleur de la décision d’Engoron – ou la manière dont elle se déroulera – reste incertaine.

Le juge a annulé les certifications commerciales des entités Trump qui sont défendues dans l’affaire, y compris la Trump Organization – un coup dur pour l’entreprise qui a été si synonyme de la marque personnelle de l’ancien président.

Un curateur sera mis en place pour « gérer la dissolution » des personnes morales. Deux propriétés new-yorkaises font partie du procès, la tour commerciale du 40 Wall Street et le complexe de la famille Trump à Seven Springs.

Des questions demeurent quant à la manière dont le séquestre dissoudrait les propriétés, si la décision aurait un impact sur les propriétés situées en dehors de l’État de New York, y compris Mar-a-Lago, et si les Trump pourraient transférer les actifs basés à New York dans une nouvelle société située à l’extérieur. d’État.

« Aujourd'hui, un juge a statué en notre faveur et a conclu que Donald Trump et la Trump Organization se sont livrés à des années de fraude financière », a déclaré James, un démocrate, dans un communiqué mardi soir. « Nous sommes impatients de présenter le reste de notre dossier au procès. »





Trump a condamné la décision dans un communiqué, accusant Engoron de « faire ce que James voulait ».

« C’est une grande entreprise qui a été calomniée et calomniée par cette chasse aux sorcières à motivation politique. C’est très injuste, et j’appelle à l’aide des plus hauts tribunaux de l’État de New York, ou du système fédéral, pour intercéder. CE N’EST PAS L’AMÉRIQUE ! » a dit Trump.

L’avocat de Trump, Christopher Kise, a qualifié la décision de « complètement déconnectée des faits et de la loi en vigueur ».

Il a ajouté : « Même si l’impact total de la décision reste incertain, ce qui est clair, c’est que le président Trump et sa famille chercheront tous les recours en appel disponibles pour rectifier cette erreur judiciaire. »

Entre autres choses, Trump est accusé d’avoir gonflé la valeur de son triplex de la Trump Tower de trois fois sa taille, ce qui a entraîné une surévaluation comprise entre 114 et 207 millions de dollars, a écrit Engoron.

« Un écart de cet ordre de grandeur, de la part d’un promoteur immobilier évaluant son propre espace de vie sur plusieurs décennies, ne peut être considéré que comme une fraude », a écrit Engoron.

Le juge n’a pas ménagé sa décision, critiquant les arguments de la défense de Trump.

« Le comportement tapageur des accusés est exacerbé par leur recours continu à de faux arguments, dans les documents et dans les plaidoiries », a écrit Engoron.

Le juge de la Cour suprême de l’État a comparé la défense juridique de Trump concernant ses états financiers frauduleux à une phrase de Chico Marx dans la comédie « Duck Soup » : « Eh bien, qui vas-tu croire, moi ou tes propres yeux ?

James a allégué que Trump, trois de ses enfants, ses entreprises et ses dirigeants ont fraudé les prêteurs, les assureurs et d’autres entités. (Une cour d’appel a rejeté la fille aînée de Trump, Ivanka, comme co-accusée dans l’affaire en juin.)

Dans le procès, James affirme que Trump a récolté un avantage financier « substantiel » en présentant des informations erronées dans ses états financiers, dont 150 millions de dollars sous la forme de taux d’intérêt favorables qu’il a obtenus auprès des banques que le procureur général a déclaré que son équipe avait induites en erreur.

Dans cette ordonnance, le juge a rejeté le témoignage de Trump dans lequel l’ancien président a déclaré que les états financiers n’étaient pas frauduleux car ils contenaient des clauses de non-responsabilité. Trump a déclaré que les déclarations contenaient une « clause sans valeur » avertissant les prêteurs et autres qu’il ne fallait pas s’y fier.

Mardi, le juge a déclaré que « la confiance des accusés dans ces avertissements « sans valeur » ne vaut rien. »

Dans une déclaration sur X, la plateforme anciennement connue sous le nom de Twitter, Eric Trump dit: « Aujourd’hui, j’ai perdu toute confiance dans le système judiciaire new-yorkais. Jamais auparavant je n’avais vu une telle haine envers une personne de la part d’un juge – un effort coordonné avec le procureur général pour détruire la vie, l’entreprise et les réalisations d’un homme. Nous avons dirigé une entreprise exceptionnelle – ne manquant jamais un remboursement de prêt, rapportant aux banques des centaines de millions de dollars, développant certains des actifs les plus emblématiques au monde. Pourtant, aujourd’hui, la persécution de notre famille continue… »

La décision signifie que le bureau du procureur général a gagné sur sa première réclamation et recevra un certain montant de restitution à déterminer lors du procès. L’affaire sera encore jugée, mais le bureau du procureur général n’aura pas besoin de prouver que les états financiers sont faux, car ils cherchent à le tenir, lui et ses fils, responsables de fraude à l’assurance et de faux dossiers commerciaux.

La date du début du procès reste incertaine.

Plus tôt ce mois-ci, Trump a déposé une requête auprès de la cour d’appel de l’État pour forcer Engoron à mettre en œuvre une décision de la cour d’appel de juin selon laquelle certaines réclamations pourraient être sans objet parce qu’elles ne sont pas prescrites. La cour d’appel a laissé à Engoron le soin de trancher.

Un juge de la cour d’appel a suspendu le début du procès, prévu lundi, pour permettre à un panel plus large de juges d’appel de prendre la parole. Une décision sur cette question devrait être rendue cette semaine.

CORRECTION : Une version précédente de cette histoire indiquait de manière erronée le nombre de réclamations sur lesquelles le juge s’est prononcé mardi. Il s’est prononcé sur une réclamation du bureau du procureur général. Cette histoire a également été mise à jour avec des développements supplémentaires.