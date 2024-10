Donald Trump répond à « The Apprentice » : « Film faux et sans classe »

L’ancien président Donald Trump n’est pas fan de L’apprenti, et il le fait savoir au monde entier.

Le biopic suit les premières années de Trump alors qu’il est devenu le magnat de l’immobilier simplement connu sous le nom de « Donald » alors qu’il prenait de l’importance dans les années 1980. Le long métrage est sorti dans environ 1 700 cinémas à travers le pays et a rapporté la somme anémique de 1,6 million de dollars lors de son premier week-end. Trump s’est déchaîné contre le film lundi après la publication des chiffres, montrant L’apprenti atterrissant à la 10e place du classement général pour le week-end.

« Un film FAUX et SANS CLASSE écrit sur moi, intitulé L’Apprenti (ont-ils même le droit d’utiliser ce nom sans approbation ?), espérons-le, sera une « bombe ». « C’est un travail de hache bon marché, diffamatoire et politiquement dégoûtant, lancé juste avant l’élection présidentielle de 2024, pour tenter de nuire au plus grand mouvement politique de l’histoire de notre pays », a déclaré Trump. a écrit dans un article sur Truth Socialla plateforme de médias sociaux qu’il a lancée et possède.

« RENDEZ L’AMÉRIQUE GRANDE À NOUVEAU ! », est intervenu l’espoir républicain, puis a ajouté à propos du nouveau film : « Mon ex-femme, Ivana, était une personne gentille et merveilleuse, et j’ai eu une excellente relation avec elle jusqu’au jour de sa mort. L’auteur de ce tas d’ordures, Gabe Sherman, un hacker crapuleux et sans talent, qui a longtemps été largement discrédité, le savait, mais a choisi de l’ignorer. Tellement triste que HUMAN SCUM, comme les personnes impliquées dans cette entreprise, espérons-le infructueuse, soient autorisés à dire et à faire ce qu’ils veulent afin de nuire à un mouvement politique, qui est bien plus grand que n’importe lequel d’entre nous. MAGA2024 ! »

Dans le long métrage de deux heures, Sebastian Stan (de la franchise Captain America) incarne Trump alors qu’il est encadré par Roy Cohn, interprété par Jeremy Strong (Succession), révélant comment Cohn a façonné le Trump que les gens connaissent aujourd’hui. Le film montre également Trump de Stan tombant amoureux de sa première épouse Ivana (Maria Bakalova) et comprend une scène controversée de Trump violant Ivana, qu’elle a affirmé lors de leur procédure de divorce mais s’est rétractée plus tard.

Le camp de Trump faisait pression pour arrêter le film depuis des mois après sa première au Festival de Cannes. En mai, une lettre de cessation et d’abstention a été envoyée par l’avocat de Trump à L’apprenti le réalisateur Ali Abbasi et son scénariste Gabriel Sherman.