Donald Trump rend hommage à Ivana, 73 ans, soupçonnée d’être morte dans un escalier

Ivana Trump a été retrouvée morte jeudi dans son appartement de New York.

Ivana était la première épouse de Donald Trump.

Les agents l’ont trouvée inconsciente et sans réaction, et on pense qu’elle est tombée dans les escaliers de son appartement.

Ivana Trump – première épouse de Donald Trump et mère de ses trois aînés – décédés jeudi à l’âge de 73 ans, a annoncé l’ancien président.

Ivana Trump “est décédée chez elle à New York”, a écrit Donald Trump sur sa plateforme de médias sociaux Truth Social.

Il n’a pas fourni de cause de décès, mais le New York Times a rapporté que les forces de l’ordre enquêtaient pour savoir si elle était tombée dans les escaliers de son appartement à Manhattan.

Un porte-parole du département de police de New York a déclaré à l’AFP dans un communiqué envoyé par courrier électronique que des policiers avaient répondu à un appel à son adresse dans l’Upper East Side vers 00h40 (17h40 GMT).

« À leur arrivée, les agents ont observé une femme de 73 ans inconsciente et sans réaction. Les services médicaux d’urgence (EMS) ont répondu à l’endroit et ont déclaré la victime décédée sur les lieux », a déclaré le porte-parole.

Le communiqué ajoute qu'”il ne semble pas y avoir de criminalité” et que le médecin légiste de la ville déterminera la cause du décès.

Donald Trump, 76 ans, a déclaré dans son message sur les réseaux sociaux qu’Ivana Trump “était une femme merveilleuse, belle et incroyable, qui menait une vie formidable et inspirante”.

“Sa fierté et sa joie étaient ses trois enfants, Donald Jr., Ivanka et Eric. Elle était si fière d’eux, comme nous étions tous si fiers d’elle. Repose en paix, Ivana !” il ajouta.

Ivana Trump, une mannequin qui a grandi sous le régime communiste dans l’ex-Tchécoslovaquie, a épousé Donald Trump, alors promoteur immobilier en herbe, en 1977.

Leur premier enfant, Donald Jr., est né plus tard cette année-là. Ivanka est née en 1981 et Eric a suivi en 1984.

Eric Trump a publié jeudi sur Instagram un hommage à sa mère, qui était aussi une skieuse accomplie durant son enfance en Europe de l’Est.

“Notre mère était une femme incroyable – une force dans les affaires, une athlète de classe mondiale, une beauté rayonnante et une mère et une amie attentionnée”, a déclaré le message.

“Elle manquera beaucoup à sa mère, ses trois enfants et ses dix petits-enfants”, a-t-il ajouté.

Tout au long des années 80, les Trump étaient l’un des couples les plus en vue de New York, leur style de vie extravagant illustrant les excès flashy de la décennie.

Leur pouvoir et leur célébrité ont augmenté à mesure que l’activité immobilière de Donald Trump montait en flèche, Ivana Trump assumant un certain nombre de rôles clés dans l’entreprise.

Leur séparation très médiatisée, qui aurait été causée en partie par la liaison de Donald Trump avec l’acteur Marla Maples, a fourni un contenu juteux aux tabloïds de New York.

Donald Trump et Ivana Trump ont divorcé au début des années 90 et en 1993, le futur président a épousé Maples.

Ivana Trump a ensuite connu une carrière commerciale réussie, développant des vêtements, des bijoux et des produits de beauté et écrivant un certain nombre de livres.

L’union de Donald Trump avec Maples a duré jusqu’en 1999. Il a épousé sa troisième et actuelle épouse, Melania Trump, en 2005.

Ivana Trump a été mariée quatre fois dans sa vie, une fois avant son mariage avec Donald Trump et deux fois après.