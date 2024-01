Donald Trump remporte les primaires du New Hampshire mais Nikki Haley promet de continuer à se battre

Donald Trump a accru son avance dans la course à l’investiture présidentielle républicaine en remportant mardi la primaire du New Hampshire, mais n’a pas réussi à éliminer sa rivale Nikki Haley de la course à la Maison Blanche.

Trump avait 53,8 pour cent des votes comptés à 22 heures, heure normale de l’Est, tandis que Haley en détenait 44,7 pour cent. Les votes restant à décompter, la marge exacte de sa victoire ne sera connue que plus tard dans la soirée.

La victoire de Trump dans le New Hampshire fait suite à sa victoire écrasante la semaine dernière dans l’Iowa, où l’ancien président a remporté plus de 50 pour cent des voix. Il est le premier non-titulaire de l’ère moderne à remporter les deux élections présidentielles républicaines dans l’Iowa et le New Hampshire.

Les victoires dans les deux premiers États cruciaux donnent à Trump un élan potentiellement imparable alors que la campagne d’investiture républicaine se déplace vers le Sud, le mettant sur la bonne voie pour une revanche lors des élections générales de 2024 avec le président démocrate sortant Joe Biden.

“Nous avons eu une sacrée nuit ce soir”, a déclaré mardi soir Trump à ses partisans lors d’un parti post-électoral à Nashua, dans le New Hampshire, en s’en prenant à Haley pour son maintien dans la course et en affirmant qu’elle ne gagnerait jamais le parti républicain. nomination à la Maison Blanche.

“Juste un petit mot pour Nikki : elle ne va pas gagner”, a ajouté Trump.

Malgré les victoires consécutives de Trump, Haley s’est montrée provocante lors de sa propre soirée électorale à Concord, dans le New Hampshire, insistant sur le fait que la course n’était « pas terminée » et vantant la prochaine grande compétition en Caroline du Sud, où elle a exercé deux mandats de gouverneur – même si elle est toujours derrière l’ancien président à deux chiffres dans les récents sondages.

“Le New Hampshire est le premier du pays, il n’est pas le dernier du pays”, a déclaré Haley à ses partisans. « Cette course est loin d’être terminée. Il reste des dizaines d’États à parcourir, et le prochain est mon adorable État de Caroline du Sud.

La primaire du New Hampshire a été considérée comme un test crucial pour Haley, qui a terminé à une décevante troisième place derrière le gouverneur de Floride Ron DeSantis dans l’Iowa. DeSantis a suspendu sa campagne et a soutenu Trump ce week-end, affirmant qu’il était « clair » qu’une « majorité des électeurs républicains de la primaire » voulait donner une autre chance à l’ancien président.

Le vœu de Haley de continuer à se battre met l’accent sur les finances de sa campagne et sur la volonté des donateurs de financer un processus primaire qui pourrait s’étendre sur des mois.

Après la primaire républicaine de Caroline du Sud le 24 février, la course se transformera en Super Tuesday le 5 mars, lorsque plus d’une douzaine d’États organiseront des élections et récompenseront les délégués.

Trump a obtenu le soutien de presque tous les principaux candidats républicains qui se sont retirés de la course, y compris le soutien très médiatisé de Tim Scott, sénateur de l’État d’origine de Haley, la Caroline du Sud. D’autres républicains de premier plan ont commencé à se ranger derrière lui ces derniers jours, notamment les sénateurs Ted Cruz et Marco Rubio.

Recommandé

La campagne de réélection de Biden a publié mardi soir une déclaration affirmant que les résultats dans le New Hampshire « confirment que Donald Trump a pratiquement bloqué la nomination du GOP, et que le mouvement Maga niant les élections et anti-liberté a achevé sa prise de contrôle du parti républicain ».

Biden lui-même a remporté une primaire démocrate non officielle dans le New Hampshire, a projeté l’Associated Press mardi soir, grâce à une campagne écrite organisée à la hâte par ses partisans après que le Comité national démocrate a décidé de modifier le calendrier primaire du parti et que le président n’a pas soumis son nom pour le scrutin du New Hampshire.

Reportage supplémentaire d’Oliver Roeder à New York