Donald Trump a remercié jeudi le représentant républicain Mo Brooks pour son plan de contester les votes du collège électoral lorsque le Congrès se propose de certifier l’élection de Joe Biden le mois prochain.

«Merci au représentant (sic) Mo Brooks! Trump a tweeté, puis republié le même tweet une heure plus tard, corrigeant l’erreur d’orthographe.

Brooks, un membre du Congrès de 66 ans qui vient d’être élu pour son sixième mandat, a déclaré mercredi qu’il lancerait un défi officiel le 6 janvier, affirmant que l’élection présidentielle était « gravement imparfaite » et que le vote par correspondance de masse était « inconstitutionnel ». .

La députée élue Marjorie Taylor Greene, 46 ans, a rejoint Brooks dans son ultime effort pour renverser les résultats, affirmant qu’elle contesterait également les votes du collège électoral.

Une fois prêté serment le 3 janvier 2021, l’une des premières actions du nouveau Congrès le 6 janvier est de certifier l’élection présidentielle en approuvant les votes du collège électoral.

Greene, qui sera assermentée en tant que représentante républicaine du 14e district de Géorgie le mois prochain, dit qu’elle se joindra à Brooks pour contester officiellement les résultats.

«Je viens de rencontrer @RepMoBrooks, et je lui ai dit que j’étais à bord à 100%! Greene a tweeté mercredi.

Elle a également tweeté jeudi qu’elle était à la recherche d’un sénateur pour se joindre à elle et à Brooks pour contester les résultats. Un membre des deux chambres du Congrès est nécessaire pour lancer officiellement les délibérations sur un défi

Greene a attiré l’attention nationale dans sa course aux primaires républicaines après qu’il ait été révélé qu’elle soutenait certaines notions poussées par le groupe de théorie du complot QAnon.

Dans une vidéo de 2017, Greene a déclaré que les idées du groupe méritaient d’être écoutées.

QAnon est une conspiration d’extrême droite qui prétend que le Parti démocrate est la façade d’un réseau de trafiquants sexuels et de pédophiles qui complotent contre Trump depuis le gouvernement.

Brooks et Greene auraient besoin d’un sénateur pour se joindre aux efforts, car au moins un membre des deux chambres doit lancer un défi pour forcer les délibérations sur la question.

« Je recherche un sénateur pour me joindre à moi et à @RepMoBrooks pour rejeter les votes frauduleux pour @JoeBiden et garder @realDonaldTrump à la Maison Blanche! » Greene a plaidé dans un tweet de jeudi.

Elle a exhorté: « RT et taggez votre sénateur. »

Brooks insiste sur le fait qu’il continuera à aller de l’avant avec le processus même sans soutien de la chambre haute, ce qui signifie qu’il y aura une manifestation lors de la confirmation des résultats des élections le 6 janvier.

Brooks a déclaré dans un rapport publié mercredi: « À mon avis, si seuls les votes légaux des citoyens américains éligibles étaient exprimés, Donald Trump a remporté le Collège électoral par une marge significative, et la certification du Congrès devrait refléter cela. »

« Cette élection a été volée par les socialistes se livrant à des mesures extraordinaires de fraude électorale et de vol des élections », a-t-il poursuivi.

Les résultats de l’élection présidentielle montrent que Trump avec 232 votes du collège électoral contre les 306 de Biden – bien au-dessus de la marge de 270 nécessaire pour une victoire.

Le procureur général Bill Barr a déclaré mardi qu’il n’y avait aucune preuve de fraude suffisante pour annuler le résultat des élections et que les tentatives de Trump de renverser les résultats des élections ont échoué État après État.

La Chambre et le Sénat se réunissent en session conjointe avec le vice-président qui préside le 6 janvier. Par ordre alphabétique, chaque État fait lire ses résultats.

Suite à ces procédures, un législateur de la Chambre et du Sénat peut se réunir pour contester les résultats de cet État.

Cela donne le coup d’envoi de deux heures de débat dans chaque chambre et d’un vote sur l’opportunité de relever le défi.

En 2017, une poignée de membres de la Chambre démocrate ont protesté contre la victoire de Trump, mais ont été rejetés par Joe Biden alors qu’il présidait et n’a obtenu aucun soutien d’un sénateur.

À l’époque, les républicains les qualifiaient de mauvais perdants.

La dernière fois qu’une motion a été présentée avec succès, c’était en 2003, lorsque 30 démocrates de la Chambre et un sénateur ont réussi à tenir un débat sur la validité de la défaite de John Kerry dans l’Ohio, mais ont perdu le vote à une écrasante majorité, affirmant la victoire de George W.Bush.

Cela aussi a été critiqué par les républicains comme des raisins acides.

Rejeter avec succès les votes des collèges électoraux d’un État nécessite une majorité des deux chambres, et avec les démocrates qui contrôlent la Chambre, est effectivement impossible.

Brooks, membre du Congrès de l’Alabama pour cinq mandats et membre du conservateur Freedom Caucus, a déclaré qu’il avait eu une « communication indirecte » avec les sénateurs du GOP au sujet d’unir leurs forces dans l’effort de contester les votes du collège électoral.

Il a dit que les membres de la direction républicaine n’ont pas indiqué dans quelle direction ils allaient quand viendrait le temps de certifier officiellement l’élection.

Brooks a reconnu que la décision d’essayer de bloquer la certification pourrait être davantage une protestation symbolique, peu susceptible de produire un changement.

Certains ont théorisé depuis avant les élections que Trump chercherait à annuler les résultats des élections si Biden sortait vainqueur par le biais de la Cour suprême à majorité conservatrice 6-3.

Brooks, cependant, dit que le Congrès est l’autorité suprême en la matière.

«Beaucoup de temps est perdu au tribunal», a déclaré Brooks. « La Cour suprême n’a pas l’autorité légale pour décider d’accepter ou de rejeter les soumissions d’un collège électoral d’un État. »

« En vertu de la Constitution des États-Unis et de la loi américaine, c’est le travail et le devoir des élus », a-t-il ajouté.

« Et c’est donc le Congrès des États-Unis qui est le juge final et le jury pour décider d’accepter ou de rejeter les soumissions du collège électoral par les États, et d’élire qui pourraient être le président et le vice-président des États-Unis », a déclaré Brooks à Politico.

Le membre du Congrès de l’Alabama a récemment remporté son sixième mandat en devenant le candidat républicain sans opposant démocrate dans le 5e district du Congrès de l’Alabama.

La tentative de Trump d’annuler les élections a provoqué des combats au sein du Parti républicain – divisant ceux qui soutiennent ses défis et ceux qui ne le font pas.

Le membre du caucus de la liberté de Brooks, le représentant Louie Gohmert du Texas, a pris pour cible la présidente de la conférence GOP, Liz Cheney, du Wyoming, à propos de ses commentaires concernant l’élection.

Cheney a déclaré que si Trump ne pouvait toujours pas prouver ses allégations de « fraude » électorale, il devrait « le caractère sacré de notre processus électoral » et concéder à Biden.

Lors d’un appel privé du GOP mardi, Gohmert a déclaré à Cheney qu’il ne l’aurait pas soutenue pour un autre mandat à la direction et qu’il aurait encouragé quelqu’un d’autre à se présenter contre elle s’il connaissait ses positions avant les élections.

Cheney a repoussé la réprimande de Gohmert, affirmant qu’elle réaffirmait simplement que l’État de droit doit être respecté en Amérique.