Donald Trump rejoint sa famille aux funérailles de son ex-femme Ivana Trump | Nouvelles américaines

Donald Trump a rejoint d’autres membres de la famille alors qu’ils se réunissaient à New York pour les funérailles de son ex-femme Ivana Trump.

Mme Trump, 73 ans, qui était la première épouse de l’ancien président américain, décédé jeudi dernier chez elle à Manhattan.

Sa mort a été qualifiée d’accident par les autorités, la cause indiquée étant “blessures contondantes” au torse après qu’elle serait tombée dans les escaliers.

Donald et Ivana se sont mariés en 1977 et ont divorcé en 1992.

Image:

Donald Trump et Ivana Trump en 1987. Photo : AP



Ils ont eu trois enfants ensemble – Donald Jr, maintenant âgé de 44 ans, Ivanka, 40 ans et Eric, 38 ans, qui ont tous assisté aux funérailles à l’église catholique romaine St Vincent Ferrer.

Ivana Trump a été retrouvée au bas de l’escalier de son appartement à côté d’une tasse de café renversée, selon des informations parues dans certains médias américains.

Coureuse de ski et mannequin d’origine tchèque, elle s’est fait connaître à part entière avec sa coiffure blonde en forme de ruche et son look glamour.

Le divorce très public du couple était moche, mais ces dernières années, ils étaient en bons termes.

Elle est apparue dans le film à succès de 1996 The First Wives Club avec la réplique désormais célèbre: “Mesdames, vous devez être fortes et indépendantes, et rappelez-vous, ne vous fâchez pas, obtenez tout.”

Image:

Eric Trump, Ivanka Trump et son mari Jared Kushner. Photo : AP



Image:

Donald Trump Jr, Eric Trump et Ivanka Trump avec leurs enfants



M. Trump a annoncé la mort de son ex-femme sur sa plateforme de médias sociaux Truth Social, qu’il a créée après avoir été banni indéfiniment de Twitter.

“C’était une femme merveilleuse, belle et incroyable, qui a mené une vie formidable et inspirante”, a-t-il déclaré.

“Sa fierté et sa joie étaient ses trois enfants, Donald Jr, Ivanka et Eric. Elle était si fière d’eux, comme nous étions tous si fiers d’elle. Repose en paix, Ivana !”

Image:

Le cercueil d’Ivana Trump est transporté dans l’église. Photo : AP



La famille Trump a déclaré: “Ivana Trump était une survivante. Elle a fui le communisme et a embrassé ce pays. Elle a enseigné à ses enfants le courage et la ténacité, la compassion et la détermination.

“Elle manquera beaucoup à sa mère, ses trois enfants et ses 10 petits-enfants.”

Elle s’est mariée quatre fois, la dernière fois avec l’acteur italien Rossano Rubicondi.