Les démocrates de la Chambre ont demandé à Donald Trump de témoigner sous serment pour son procès de destitution au Sénat, le mettant au défi de répondre à leur accusation d’avoir incité une foule violente à prendre d’assaut le Capitole. Un conseiller de Trump a déclaré que l’ancien président ne témoignerait pas.

Bien que les démocrates n’aient peut-être pas le pouvoir de forcer le témoignage de Trump, la demande des responsables de la mise en accusation de la Chambre fait partie de leur effort global pour inscrire les événements violents du 6 janvier au registre de l’histoire et le tenir responsable de ses paroles. Les démocrates chercheront à utiliser son refus de témoigner contre lui car ils soutiennent que l’ex-président a évité la responsabilité de ses actes.

Quelques heures après la révélation de la demande des démocrates jeudi, le conseiller de Trump, Jason Miller, a rejeté le procès comme « une procédure inconstitutionnelle » et a déclaré que l’ancien président ne témoignerait pas. Par ailleurs, les avocats de Trump ont dénoncé la demande comme un «coup de force dans les relations publiques».

Le procès de destitution commence le 9 février. Trump, le premier président à être destitué deux fois, est accusé d’avoir incité à l’insurrection le 6 janvier, lorsqu’une foule de ses partisans a fait irruption dans le Capitole pour interrompre le décompte des voix électorales. Cinq personnes sont mortes. Avant l’émeute, Trump avait dit à ses partisans de «se battre comme un enfer» pour renverser sa défaite électorale.

Les démocrates ont déclaré qu’un procès était nécessaire pour fournir une mesure finale de responsabilité pour l’attaque. Si Trump est reconnu coupable, le Sénat pourrait organiser un deuxième vote pour le disqualifier de nouveau.

Dans la lettre à l’ancien président et à ses avocats, le représentant démocrate Jamie Raskin, l’un des responsables de la mise en accusation, a demandé à Trump d’expliquer pourquoi lui et son équipe avaient contesté des allégations factuelles clés au centre de leur affaire. Il a demandé à Trump de témoigner sur sa conduite «avant ou pendant le procès de destitution du Sénat» et en contre-interrogatoire, dès le lundi 8 février et au plus tard le jeudi 11 février.

La demande de Raskin cite les propos des propres avocats de Trump, qui, dans un mémoire juridique plus tôt cette semaine, ont non seulement nié que Trump avait incité à l’émeute, mais ont également affirmé qu’il avait « joué admirablement dans son rôle de président, faisant à tout moment ce qu’il pensée était dans le meilleur intérêt du peuple américain.

Avec cet argument, a déclaré Raskin, Trump avait remis en question les faits critiques de l’affaire «malgré les preuves claires et accablantes de votre infraction constitutionnelle». Il a déclaré que Trump devrait être en mesure de témoigner maintenant qu’il n’est plus président.

Les avocats de Trump Bruce Castor et David Schoen ont répondu quelques heures plus tard que la lettre prouve que les démocrates «ne peuvent pas prouver vos allégations» et qu’un procès en destitution est trop grave «pour essayer de jouer à ces jeux».

Les va-et-vient se sont poursuivis jeudi soir lorsque Raskin a déclaré que le refus de Trump de témoigner « en dit long et établit clairement une inférence défavorable à l’appui de sa culpabilité ».

«Tout fonctionnaire accusé d’incitation à la violence armée contre le gouvernement des États-Unis devrait se féliciter d’avoir la possibilité de témoigner ouvertement et honnêtement – c’est-à-dire si le fonctionnaire avait une défense», a-t-il déclaré dans un communiqué.

Les avocats de la défense, et de nombreux républicains du Sénat, ont fait valoir que le procès est inconstitutionnel parce que Trump n’est plus en fonction, même s’il a été destitué alors qu’il était encore président. Lors d’un vote test au Sénat la semaine dernière, 45 républicains ont voté pour un effort visant à rejeter le procès pour ces motifs.

Les démocrates disent que les républicains discutent du processus parce qu’ils ne peuvent pas défendre les actions de l’ancien président, et ils désignent les nombreux juristes qui ont déclaré que le procès était fondé sur un fondement constitutionnel solide.

Raskin a déclaré dans la lettre que si Trump refuse de comparaître, les dirigeants utiliseront son refus contre lui lors du procès – un argument similaire avancé par les démocrates de la Chambre lors du procès de destitution de l’année dernière, lorsque de nombreux responsables de Trump ont ignoré les assignations à comparaître. Trump a finalement été acquitté de deux chefs d’accusation d’abus de ses pouvoirs présidentiels en faisant pression sur le gouvernement ukrainien pour qu’il enquête sur l’actuel président Joe Biden.

Les responsables de la mise en accusation n’ont pas le pouvoir d’assigner des témoins à présent puisque la Chambre a déjà voté pour le destituer. Le Sénat pourrait voter pour assigner Trump, ou tout autre témoin, à un vote à la majorité simple pendant le procès. Jeudi, les sénateurs des deux partis ont clairement indiqué qu’ils hésiteraient à le faire.

Peu de temps après que la lettre de Raskin ait été rendue publique, le sénateur Chris Coons, D-Del., A déclaré que ce serait une «terrible idée» pour Trump de témoigner. Le sénateur Richard Blumenthal, D-Conn., A déclaré les déclarations de Trump avant et après l’attaque. sur le Capitole « sont la preuve la plus puissante. Ses propres mots l’incriminent. Ils montrent son intention coupable. »

Le sénateur de Caroline du Sud, Lindsey Graham, l’un des plus proches alliés du GOP de Trump, a déclaré qu’il pensait que la lettre était un «stratagème politique» et a noté que les démocrates n’avaient pas invité ni assigné Trump à témoigner avant que la Chambre ne vote pour le destituer le 13 janvier.

Lorsqu’on lui a demandé s’il pensait que Trump témoignerait, Graham a déclaré que ce serait une «mauvaise idée».

«Je ne pense pas que ce serait dans l’intérêt de qui que ce soit», a-t-il déclaré.