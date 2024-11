Donald Trump réitère ses propos anti-immigrés lors d’un rassemblement à Milwaukee

Vendredi, lors d’un rassemblement dans le Wisconsin, Donald Trump a qualifié Kamala Harris de « personne à faible QI » et s’est engagé à sauver l’économie « de l’anéantissement total » dans un discours sinueux d’une heure et demie qui a abordé les principales questions de la campagne, notamment l’économie et la politique étrangère. – mais comportait également des menaces visant à restreindre la liberté de la presse et une longue discussion sur son propre style rhétorique.

« Je mettrai fin à l’invasion criminelle de ce pays », a déclaré Trump lors de son discours d’ouverture, promettant d’inaugurer un nouvel « âge d’or ».

« Pouvez-vous imaginer si Kamala gagnait ? Vous tomberiez dans une dépression du type de 1929 », a déclaré Trump.

En matière d’immigration, le message de Trump était typiquement sombre. La campagne a diffusé une vidéo douloureuse d’une mère décrivant le meurtre de sa fille et accusant Harris d’avoir permis à l’accusé d’entrer aux États-Unis sans autorisation. Des études réfutent massivement l’affirmation de Trump selon laquelle les immigrants sont responsables de manière disproportionnée de la criminalité aux États-Unis, mais ces affirmations sont un élément caractéristique de sa campagne.

« Le jour où je prends mes fonctions, l’invasion des migrants prendra fin », a déclaré Trump. Il s’est engagé à lancer « le plus grand programme d’expulsion de l’histoire américaine » et a déclaré que les villes et villages avaient été « conquises » par des immigrants, qu’il a qualifiés d’« animaux ».

Depuis son rassemblement au Madison Square Garden – qui a donné lieu à des commentaires racistes et misogynes de la part d’un certain nombre d’orateurs, dont le comédien Tony Hinchcliffe, qui a qualifié Porto Rico d’« île flottante d’ordures » – Trump et ses alliés ont cherché à refondre l’ancien président et sa Maga. base comme injustement calomniée.

« Kamala a passé la dernière semaine de sa campagne à comparer ses opposants politiques aux meurtriers de masse les plus pervers de l’histoire », a déclaré Trump lors du rassemblement dans le Wisconsin.

« Le vice-président Harris pense que vous êtes des nazis, des fascistes », a déclaré le sénateur du Wisconsin, Ron Johnson, qui s’exprimait lors du rassemblement.

Johnson a félicité Trump pour avoir intégré dans sa campagne Robert F. Kennedy Jr, qui a mis fin à sa candidature à la présidentielle en tant que candidat tiers en août ; et Tulsi Gabbard, une ancienne membre du Congrès démocrate qui a annoncé qu’elle avait quitté le parti en 2022. Johnson a accusé les démocrates de « détruire l’Amérique » et a crédité Trump d’avoir fait du « Parti républicain le parti des travailleurs et des travailleuses d’Amérique ».

Sous les applaudissements et en scandant « Bobby, Bobby, Bobby », Kennedy s’est adressé à la foule, leur rappelant que même s’il a quitté la course, il figurera toujours sur le bulletin de vote et les exhortant à voter pour Trump. « J’ai prié Dieu pour qu’il me mette en mesure de mettre fin à l’épidémie de maladies chroniques », a déclaré Kennedy. « Dieu m’a envoyé Donald J Trump. »

Au cours de son discours, le membre du Congrès républicain Bryan Steil a exhorté l’auditoire à soutenir un amendement constitutionnel de l’État sur le scrutin dans le Wisconsin qui interdirait aux citoyens non américains de voter aux élections du Wisconsin – une proposition qui vise à empêcher les municipalités d’ouvrir leurs élections locales. aux non-citoyens et survient alors que les républicains expriment des inquiétudes infondées concernant les citoyens non américains qui commettent des fraudes électorales lors des élections fédérales.

« Nous avons l’occasion mardi de voter ‘oui’ sur un amendement disant que les élections au Wisconsin et aux États-Unis sont réservées aux citoyens américains, êtes-vous d’accord ? » » dit Steil. L’idée selon laquelle les immigrants menacent les élections américaines a pris feu parmi les partisans de Trump.

Jason Tyler, un militant républicain qui a assisté au rassemblement de Milwaukee, s’est dit inquiet du fait que des non-citoyens votent illégalement à l’élection présidentielle. Tyler envisage de se porter volontaire en tant qu’observateur du scrutin dans le comté de Rock le jour du scrutin, où il a déclaré qu’il rechercherait des citoyens non américains votant. « Ce que je rechercherais le plus, c’est que quelqu’un ne parle pas anglais et commence par là », a déclaré Tyler, qui a reconnu que la barre pour contester un bulletin de vote est suffisamment élevée dans le Wisconsin pour qu’il ne parvienne probablement pas à empêcher un électeur de voter. voter.

« C’est très difficile – la seule chose que je peux vraiment faire, c’est demander leurs informations, vous savez, découvrir qui ils sont, et je peux le signaler si je sens qu’il y a quelque chose de bizarre à ce sujet », a déclaré Tyler. . « Je ne peux pas vraiment dire à cette personne de ne pas voter. »

Tyler a ajouté qu’il était frustré par l’idée que les commentaires incendiaires de Trump sur les immigrants soient racistes. « C’est ridicule », a déclaré Tyler, ajoutant que sa femme était venue des Philippines aux États-Unis. « Elle aime Donald Trump. »